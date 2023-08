422f6d3720

e3b23c36f9

Nacional Política Matías Walker: “Republicanos está cometiendo los mismos errores que cometió parte de la izquierda el proceso anterior” El senador de Demócratas advirtió que de aprobarse ciertas enmiendas votaría en contra del proyecto constitucional. En paralelo, se refirió a la propuesta previsional presentada desde la colectividad que, aseguran, aumentaría en un 80% las pensiones. Diario UChile Martes 22 de agosto 2023 11:10 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker, aseguró que, ante el escenario político actual, “el rol de un partido de centro, como Demócratas, es jugarse por los grandes acuerdos para resolver los problemas que hoy día sufren los chilenos y chilenas”. Es por esa razón que desde la colectividad presentaron una nueva propuesta en materia de pensiones que manifestaron es distinta tanto a la del Gobierno como a la de Chile Vamos. “Nosotros creemos que tiene que haber una variable de solidaridad y, de hecho, proponemos que exista un seguro de longevidad en favor de la cuarta edad de manera de revisar las famosas tablas de mortalidad que explican en parte una de las razones de porqué los pensionados están recibiendo tasas de remplazo tan bajas”, aseguró el senador. Consultado respecto a los motivos de porqué destinar un 4,2% a cuentas individuales si el Gobierno argumenta que aquello no va a permitir incrementar las jubilaciones de inmediato, el senador Walker argumentó que “no son excluyentes una cosa de la otra”. “De hecho en la propuesta nuestra, si uno la lee detenidamente, dentro del 4,2% que van a cuentas individuales, nosotros proponemos que una parte de aquello vaya a solidaridad intrageneracional sobre todo en favor de las mujeres que son las que tienen más lagunas previsionales”, explicó Walker. Además, en un segundo lugar desde Demócratas proponen que la Pensión Garantizada Universal quede anclada a la línea de la pobreza de manera de dejar un indicador objetivo, al mismo tiempo que esperan la PGU sea compatible con otro monto de pensión. “Por lo tanto, es una propuesta que incorpora variables de solidaridad y que va a permitir de acuerdo a nuestros cálculos aumentar las pensiones en un 80% porque si usted establece un seguro de longevidad (colectivo) desde los 85 años va a permitir revisar las tablas de mortalidad y, por lo tanto, incrementar las pensiones entre los 60 y los 85 en el caso de las mujeres, entre los 65 y los 85 años en el caso de los hombres”, agregó el senador. Respecto a quién debería ceder en este momento para lograr un acuerdo, el senador por la Región de Coquimbo mencionó que “más que quién tiene que ceder lo importante es poner los números arriba de la mesa y cómo construir un buen sistema de pensiones que fomente el ahorro individual y que, al mismo tiempo ,establezca un sistema de seguridad social. Yo creo que eso es lo clave y eso está en línea de lo que ha planteado el ministro Marcel y lo hemos planteado nosotros también de mejorar lo que es la formalización del empleo”. “Nosotros entendemos que las AFP como existen hoy día van a tender a desaparecer o a cambiar completamente su fisonomía, su estructura, nosotros somos partidarios de separar lo que es la administración de los fondos de la entidad que finalmente paga las pensiones y se relaciona con los usuarios, terminar con estos gastos de publicidad y promoción que son absolutamente absurdos y que finalmente terminan explicando gran parte de las utilidades que hoy día no se sostienen de la AFP y que más encima las pérdidas las tienen que soportar los usuarios”, resumió el senador. Por otro lado y respecto a su postura frente al proceso constitucional actual, el parlamentario advirtió que está ocurriendo lo mismo que en el proceso anterior. “Cuando Republicanos, por ejemplo, sus enmiendas propone reformar la Constitución por dos tercios, la misma Constitución que ellos están escribiendo, bueno, eso absolutamente regresivo, es incluso un quórum más severo que la regla general de la Constitución del 80′ para las reformas constitucionales”, aseguró. “Para mí eso sería una línea roja que me llevaría a votar en contra, lo advierto de antemano y lo digo con la misma claridad, porque Republicanos está cometiendo y yo lo he dicho reiteradamente, los mismos errores que cometió parte de la izquierda el proceso anterior, generar una propuesta partisana identitaria sin entender que una Constitución es la casa común que tiene que unirnos a todos los chilenos y chilenas. Efectivamente hay varias de las propuestas que no le hacen sentido a las grandes mayorías ciudadanas y yo espero que Chile Vamos juegue ahí un rol”, advirtió. En ese sentido, afirmó que “ahora llegó la hora de la verdad porque Chile Vamos va a tener que votar las enmiendas de Republicanos y es muy importante que se diferencien ¿por qué Evelyn Matthei hoy día está marcando más en las encuestas que el propio José Antonio Kast? Porque ha sabido desligarse a tiempo de esa lógica refundacional conservadora, de irse de un extremo al otro, que yo creo que no le hace sentido a las grandes mayorías ciudadanas”. Consultado también por el fallo que espera conocerse esta mañana por el Tribunal Constitucional respecto a la Comisión asesora contra la Desinformación, el senador espera que en ésta se reafirme el principio de que cualquier regulación en los derechos fundamentales sea discutido por ley. “Espero que, insisto, cualquiera sea el fallo del tribunal deje zanjado esa discusión porque podría ser que el Tribunal Constitucional diga ‘sabe este decreto no es inconstitucional, esta Comisión puede hacer propuestas’, pero que le raye la cancha a la Comisión de Desinformación y que diga ‘usted puede hacer propuestas, pero jamás puede pretender regular lo que es la libertad de información y la libertad de opinión porque los derechos fundamentales no pueden ser afectados en su esencia'”, concluyó. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker, aseguró que, ante el escenario político actual, “el rol de un partido de centro, como Demócratas, es jugarse por los grandes acuerdos para resolver los problemas que hoy día sufren los chilenos y chilenas”. Es por esa razón que desde la colectividad presentaron una nueva propuesta en materia de pensiones que manifestaron es distinta tanto a la del Gobierno como a la de Chile Vamos. “Nosotros creemos que tiene que haber una variable de solidaridad y, de hecho, proponemos que exista un seguro de longevidad en favor de la cuarta edad de manera de revisar las famosas tablas de mortalidad que explican en parte una de las razones de porqué los pensionados están recibiendo tasas de remplazo tan bajas”, aseguró el senador. Consultado respecto a los motivos de porqué destinar un 4,2% a cuentas individuales si el Gobierno argumenta que aquello no va a permitir incrementar las jubilaciones de inmediato, el senador Walker argumentó que “no son excluyentes una cosa de la otra”. “De hecho en la propuesta nuestra, si uno la lee detenidamente, dentro del 4,2% que van a cuentas individuales, nosotros proponemos que una parte de aquello vaya a solidaridad intrageneracional sobre todo en favor de las mujeres que son las que tienen más lagunas previsionales”, explicó Walker. Además, en un segundo lugar desde Demócratas proponen que la Pensión Garantizada Universal quede anclada a la línea de la pobreza de manera de dejar un indicador objetivo, al mismo tiempo que esperan la PGU sea compatible con otro monto de pensión. “Por lo tanto, es una propuesta que incorpora variables de solidaridad y que va a permitir de acuerdo a nuestros cálculos aumentar las pensiones en un 80% porque si usted establece un seguro de longevidad (colectivo) desde los 85 años va a permitir revisar las tablas de mortalidad y, por lo tanto, incrementar las pensiones entre los 60 y los 85 en el caso de las mujeres, entre los 65 y los 85 años en el caso de los hombres”, agregó el senador. Respecto a quién debería ceder en este momento para lograr un acuerdo, el senador por la Región de Coquimbo mencionó que “más que quién tiene que ceder lo importante es poner los números arriba de la mesa y cómo construir un buen sistema de pensiones que fomente el ahorro individual y que, al mismo tiempo ,establezca un sistema de seguridad social. Yo creo que eso es lo clave y eso está en línea de lo que ha planteado el ministro Marcel y lo hemos planteado nosotros también de mejorar lo que es la formalización del empleo”. “Nosotros entendemos que las AFP como existen hoy día van a tender a desaparecer o a cambiar completamente su fisonomía, su estructura, nosotros somos partidarios de separar lo que es la administración de los fondos de la entidad que finalmente paga las pensiones y se relaciona con los usuarios, terminar con estos gastos de publicidad y promoción que son absolutamente absurdos y que finalmente terminan explicando gran parte de las utilidades que hoy día no se sostienen de la AFP y que más encima las pérdidas las tienen que soportar los usuarios”, resumió el senador. Por otro lado y respecto a su postura frente al proceso constitucional actual, el parlamentario advirtió que está ocurriendo lo mismo que en el proceso anterior. “Cuando Republicanos, por ejemplo, sus enmiendas propone reformar la Constitución por dos tercios, la misma Constitución que ellos están escribiendo, bueno, eso absolutamente regresivo, es incluso un quórum más severo que la regla general de la Constitución del 80′ para las reformas constitucionales”, aseguró. “Para mí eso sería una línea roja que me llevaría a votar en contra, lo advierto de antemano y lo digo con la misma claridad, porque Republicanos está cometiendo y yo lo he dicho reiteradamente, los mismos errores que cometió parte de la izquierda el proceso anterior, generar una propuesta partisana identitaria sin entender que una Constitución es la casa común que tiene que unirnos a todos los chilenos y chilenas. Efectivamente hay varias de las propuestas que no le hacen sentido a las grandes mayorías ciudadanas y yo espero que Chile Vamos juegue ahí un rol”, advirtió. En ese sentido, afirmó que “ahora llegó la hora de la verdad porque Chile Vamos va a tener que votar las enmiendas de Republicanos y es muy importante que se diferencien ¿por qué Evelyn Matthei hoy día está marcando más en las encuestas que el propio José Antonio Kast? Porque ha sabido desligarse a tiempo de esa lógica refundacional conservadora, de irse de un extremo al otro, que yo creo que no le hace sentido a las grandes mayorías ciudadanas”. Consultado también por el fallo que espera conocerse esta mañana por el Tribunal Constitucional respecto a la Comisión asesora contra la Desinformación, el senador espera que en ésta se reafirme el principio de que cualquier regulación en los derechos fundamentales sea discutido por ley. “Espero que, insisto, cualquiera sea el fallo del tribunal deje zanjado esa discusión porque podría ser que el Tribunal Constitucional diga ‘sabe este decreto no es inconstitucional, esta Comisión puede hacer propuestas’, pero que le raye la cancha a la Comisión de Desinformación y que diga ‘usted puede hacer propuestas, pero jamás puede pretender regular lo que es la libertad de información y la libertad de opinión porque los derechos fundamentales no pueden ser afectados en su esencia'”, concluyó. Revisa la entrevista completa acá: