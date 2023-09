728dd4e730

Nacional Política Proceso Constituyente Presidenta del Consejo Constitucional ante falta de acuerdos en las votaciones: “No hay ninguna aspiración de pasar máquina” En el marco de la suspensión de dos comisiones, la representante del Partido Republicano insistió en la voluntad de abrir espacios de diálogo; sin embargo, acusó al oficialismo de no querer suscribir enmiendas de unidad de propósito. Natalia Palma Martes 5 de septiembre 2023 19:17 hrs.

Pese a que las comisiones de Sistema Político, Derechos y Principios del Consejo Constitucional estaban citadas este martes para continuar con las votaciones de las enmiendas al anteproyecto, dos de ellas tuvieron que ser suspendidas debido a las tensiones que sigue generando la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Ante esta situación en un punto de prensa la consejera republicana y presidenta del organismo, Beatriz Hevia, sostuvo que “creemos que es relevante que estos tiempos se den. Como dije desde el día uno en el que asumimos en Consejo Constitucional, no hay ninguna aspiración por ningún sector de pasar máquina y también esperamos que ningún sector sea obstruccionista”. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para construir acuerdos lo más transversales posible. Lo que necesitamos es una constitución que le haga sentido a gran parte o a todos los chilenos de este país y ese es el trabajo por el que estamos procurando día a día”, expresó. En ese sentido, Hevia apuntó que “se han usado todos los espacios disponibles, se han dado todos los tiempos necesarios, hay comisiones que decidieron no votar el día de hoy para poder dar espacio a terminar todos los acuerdos que haya que concretar, para que no haya dudas de que la voluntad a construirlos está. Todos los temas que el oficialismo señaló que le generaban ruido en su minuto, se subieron a mesas de conversación y estamos esperando que esas mesas logren acuerdos para irlos resolviendo”. Consultada sobre el resultado que han tenido las votaciones y al hecho de que ninguna de las enmiendas del oficialismo haya sido aprobada, la presidenta del Consejo afirmó que “las unidades de propósito si bien han sido aparentemente sólo suscritas por la derecha y republicanos, más bien lo que ocurre es que el oficialismo, en una decisión política, ha decidido no firmar unidades de propósito con las que está de acuerdo”. “Cuando no ha habido el espacio suficiente, hemos decidido suspender las comisiones para poder garantizar que haya espacio de conversación ¿Hay unanimidad en todo? No, pero también hay espacios en que eso es muy difícil y luego de haber agotado todas las instancias, por supuesto que, si no hay acuerdo posible en alguna materia, las mayorías se van a expresar, mayorías democráticas, mayorías legítimas”, reafirmó. Enmiendas aprobadas en la comisión de Sistema Político Tras una suspensión de más de tres horas, la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado concurrió a la votación de aquellas disposiciones que no fueron objeto de enmiendas por parte de los consejeros, siendo aprobadas por unanimidad. De esta forma, se visó el título del Capítulo V sobre “Gobierno y Administración del Estado”; el artículo 95 que refiere del procedimiento en caso de muerte de los candidatos a Presidente de la República; y el artículo 101 sobre las atribuciones que confiere la propuesta constitucional al Presidente de la República. También se despachó al Pleno el artículo 104 sobre los requisitos para ser nombrado ministro de Estado; el artículo 105 sobre los reglamentos, decretos e instructivos que deban ser firmados por los ministros; el artículo 106 sobre las responsabilidades que deberán asumir los ministros de los actos que firmaren; y el artículo 109 sobre las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores, diputados, gobernadores regionales y demás funcionarios de exclusiva confianza que determine la ley. En tanto, se aprobaron los epígrafes de “Presidente de la República”, “Ministros de Estado”, “Bases Generales de la Administración del Estado” y “Disposiciones generales”.

