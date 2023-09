5d1f658e70

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Juan Carlos Latorre y proceso constitucional: “Lo que se resuelva por republicanos no es ajeno a la responsabilidad política de José Antonio Kast” El ex presidente de la Democracia Cristiana vio con preocupación la eventual imposición de una postura política en el texto de la nueva constitución y analizó el rol del líder de la colectividad de ultraderecha en el desarrollo del debate. Natalia Palma Domingo 3 de septiembre 2023 9:14 hrs.

Con una mirada crítica el ex diputado y ex presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, se refirió al avance del trabajo del Consejo Constitucional, en el marco de la votación de enmiendas ingresadas al anteproyecto evacuado por la Comisión Experta y calificó como “ineludible” la responsabilidad del fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el éxito del proceso. Esto, considerando que dicha colectividad goza de mayoría en el órgano electo con 22 de sus escaños. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el también ex subsecretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos dijo ver con preocupación “la forma en que se ha llevado adelante este proceso en la última parte. Creo que lamentablemente una mayoría que es ocasional, con gente básicamente del Partido Republicano, ha estado siguiendo una línea que no es la mejor”. Para el ex legislador, este sector ha buscado resolver en el plano del texto constitucional “temas que han sido fundamentalmente de carácter legislativo, vale decir, que debieron haber sido resueltos o fueron materia de acuerdos adoptados en el Parlamento”. “A mí me parece que ese es un riesgo que puede derivar en que tengamos nuevamente un texto que no logre una mayoría y todavía es tiempo para rectificar, porque no hay que olvidarse que el texto constitucional es un texto que tiene que darles garantías a todos los chilenos sin excepción, nadie puede aprovechar una mayoría ocasional para imponer una cierta forma de pensar al resto de los ciudadanos de nuestro país y, si no se respeta bien, puede terminar nuevamente en un fracaso”. Recordemos que Latorre suscribió el año pasado junto a un grupo de ex parlamentarios DC una carta en la que anunciaron su posición en rechazo a la propuesta de la extinta Convención Constitucional, por considerar que ésta no reunía los requisitos indispensables para que le sirva a todos y todas, como un marco aceptable de convivencia dentro del cual se puedan dar las legítimas discrepancias en un clima de igualdad ciudadana, respeto mutuo, y seguridad jurídica”. Precisamente, en su comparación con el proceso anterior, la ex autoridad advirtió que el actual trabajo del Consejo estaría cometiendo errores similares a de su antecesor. “Gente de inspiración bastante extrema en muchas de sus posiciones ha pretendido imponer su convicción, su verdad como texto constitucional y todas aquellas normas que estén impregnadas de esa intencionalidad, de imponerle al resto de los chilenos una forma de pensar determinada, obviamente que está condenada al fracaso, es evidente”, expresó. En esa línea, sostuvo que “todos esperaban que a partir de un texto que había sido elaborado por una comisión de expertos pudiera garantizarse, el que efectivamente le diéramos forma a un texto constitucional pueda mantenerse en el tiempo, durante un cierto número de años, 50 o 60 o 70 años y que regulara las relaciones entre las personas en el seno con instituciones de distinto tipo, de carácter legislativo, judicial, recogiendo inquietudes que son unánimes en el país, como es, por ejemplo, que haya una mayor seguridad en la vida de las personas, de sus posibilidades de desarrollo, que haya igualdad de oportunidades”. Por lo mismo, planteó que ante un eventual nuevo rechazo de la propuesta constitucional “habremos perdido una nueva oportunidad. No es el fin del mundo, no va a ser una situación extraordinariamente crítica, creo que hemos vivido situaciones ya suficientemente críticas como para que le tengamos miedo a otras, pero obviamente no es conveniente para el país el que no se haya aprovechado esta oportunidad para un texto que recoja un respaldo transversal y muy mayoritario”. El factor JAK en el proceso Por otra parte, Latorre analizó el rol que juega en el actual proceso la figura del ex abanderado presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, y los alcances que tienen sus dichos luego de haber transparentado su inclinación de rechazar la propuesta si es que no se aprobaban las enmiendas presentadas por la tienda. “José Antonio Kast está con esa actitud sepultando, y eso puede ser bueno para el país, sus aspiraciones presidenciales, porque no cabe ninguna duda que él es el líder del Partido Republicano. Lo que se resuelva por parte de los republicanos no es ajeno a la responsabilidad política de José Antonio Kast como líder de ese sector y si él tenía aspiraciones presidenciales, no tengo ninguna duda de que, si intenta imponer un texto constitucional que sea, por esa razón, definitivamente rechazado, el país a lo mejor se salva también de tenerlo a él como un candidato con expectativas reales de ser Presidente de Chile”, manifestó. Desde esa perspectiva, el ex diputado mencionó que “por el contrario, muchos pensaron que él, con una visión de país, podría centrar muchas de las posturas de sus partidarios en el esfuerzo de darle forma a un texto constitucional. Pareciera ser que eso no solo no lo logró, sino que tampoco lo impulsó, esa es la impresión que tenemos muchos desde fuera y nos preocupa, porque se está afectando algo que el país necesita”. “Yo voté Rechazo en el texto constitucional, pero obviamente que no me siento representado por los republicanos en el Consejo actual. Creo que aquí hubo un péndulo de un sector de la ciudadanía que identificó al Partido Republicano como representativo de la postura que mayoritariamente rechazó el texto constitucional anterior, pero eso la verdad es que lo estamos advirtiendo ahora con un sector que aparentemente, si las encuestas son rigurosas, aparece también señalando que va a rechazar el texto si los propios republicanos imponen su estilo, si forma de pensar”, comentó. Por lo mismo, indicó que “esta cosa pendular puede efectivamente darnos sorpresas en las definiciones que se adopten frente al texto constitucional propuesto en los próximos meses”. Con todo, dijo que con respecto al proceso “deseo fervientemente que haya una rectificación y la responsabilidad de José Antonio Kast en eso me parece ineludible, me parece poco adecuado personalizarlo, pero él es líder, el que ha sido capaz de estructurar un movimiento político que hoy aparece con la principal responsabilidad en la elaboración de ese texto”.

