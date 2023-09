e8f8245247

Nacional Política Parlamentarios cuestionan ambiente político por reformas después de actos por el 11 de septiembre La senadora de RN Paulina Núñez consideró que la relación con el Ejecutivo está quebrada porque es un Gobierno “que no es de todos los chilenos”. Mientras, el jefe de bancada de diputados PS, Daniel Manouchehri, emplazó a enviar una señal al país. Diario UChile Martes 12 de septiembre 2023 13:55 hrs.

En un clima de tensión quedó el ambiente luego de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado, con parlamentarios de Chile Vamos desconociendo incluso la existencia de los detenidos desaparecidos y con declaraciones que responsabilizaron del hecho al gobierno del Presidente Salvador Allende. Lo que más irritó en la oposición fue la proactividad con la que el Ejecutivo impulsó los actos conmemorativos, que incluyó la participación del propio Presidente Gabriel Boric en un trecho de la marcha del domingo 10 de septiembre, además de la masiva actividad que encabezó este lunes frente al Palacio de La Moneda. Estas acciones fueron consideradas como una polarización del clima político que afecta las relaciones y además torpedea el debate por las reformas que impulsa el propio Gobierno. “Después de la conmemoración de los 50 años, las relaciones con el Gobierno están quebradas, creo que quedaron heridas, porque estamos frente a un gobierno que no es de todos los chilenos, que con su ideología termina polarizando y dividiendo el país”, señaló la senadora de Renovación Nacional Paulina Núñez. Para la parlamentaria esta “actitud no ayuda en nada para la discusión que tenemos en el Congreso a propósito de las reformas que hay que sacar adelante y que los chilenos lo sepan: el Gobierno no tiene ningún ánimo de conversar y dialogar; termina mezclando las cosas, porque al final del día tú no puedes llegar y patear la mesa o enfrentar de mala forma a quienes necesitas que te den votos y te apoyen en el Congreso”. Para Núñez “el tema de los acuerdos no puede ser cediendo nuestros principios, no podemos actuar en base a acuerdos, creyendo que al final del día son ellos los que ponen los temas y nosotros solamente la firma o el voto. Yo no estoy disponible para eso y por lo tanto, que el Gobierno empiece a actuar representando a todos los chilenos, dejando su ideología de lado o de lo contrario no va a tener a la oposición y a esta altura tampoco a parlamentarios que tienen contados dentro del oficialismo”. Desde la vereda del frente, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, sostuvo que se debe dar una señal frente a lo que viene en las próximas décadas pensando en las necesidades más acuciantes que tiene la población. “El llamado que hacemos a la oposición es que, si pensamos en el futuro, en los próximos 50 años, saquemos adelante la reforma de salud para poder terminar con la indignidad que viven los chilenos en materia de salud. Saquemos adelante la reforma de pensiones para que los chilenos dejen de tener pensiones miserables y podamos aprobar la reforma tributaria”, enumeró el legislador por la Región de Coquimbo. Manouchehri comentó que “hemos visto días lamentables en donde claramente no tenemos un consenso respecto en la política chilena en relación a los golpes de Estado y a las violaciones a los derechos humanos, por lo cual, si queremos construir hacia el futuro en estas materias, claramente no tenemos un consenso, pero el llamado es a que sí construyamos un consenso urgente para que les suban las pensiones a los chilenos y podamos traer dignidad en materias tan importantes como la salud”. Se espera que en las próximas semanas luego del receso por Fiestas Patrias, el Gobierno reimpulse los proyectos por reforma de pensiones y pacto fiscal, este último que busca recaudar más recursos para financiar entre otras medidas el aumento de las jubilaciones, atender las listas de espera y en materia de seguridad.

