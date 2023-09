f716e55602

Nacional Política Frank Sauerbaum y reforma previsional: “Dudo que el Gobierno tenga los votos para aprobarla” El diputado de RN afirmó que dado el escenario actual, el Gobierno se podría enfrentar a una nueva derrota como ocurrió con la reforma tributaria, porque “insiste en una reforma que la gran mayoría de los chilenos no comparte”. Diario UChile Viernes 22 de septiembre 2023 15:53 hrs.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) puso en duda que el Gobierno vaya a tener los votos necesarios para aprobar la reforma previsional, por su conducta “errática” y por anunciar indicaciones que no han sido consensuadas con nadie. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario analizó el escenario en el que se encuentra la discusión legislativa y precisó que el Ejecutivo “ha sido muy errático en el proyecto de pensiones, ha abierto y cerrado mesas, ya perdí la cuenta, de hecho, dejé de ir a las mesas porque concluyeron en absolutamente nada”. En sus críticas al Gobierno, el diputado indicó que las indicaciones anunciadas “no las conocemos, solamente conocemos lo que ha prensa ha informado que es básicamente separar (el proyecto), que sea un 6 por ciento a reparto o que sea el 4, una separación de la industria que nosotros compartimos en parte, pero no conocemos el detalle”. Sauerbaum lamentó que “después de tanto conversar no se haya llegado a ningún acuerdo para poder tener los votos, porque esta es una norma con quórum, requiere 78 votos por lo menos en la sala y tengo la seria duda que el Gobierno los vaya a tener y pudiera pasar lo mismo que ocurrió con la reforma tributaria”. El diputado apuntó sus críticas a la separación del proyecto, porque lo que propuso su sector fue “aprobar la PGU a 250 mil pesos, donde no hay mayor discusión, y luego hacer la discusión de fondo que tiene que ver con la reforma al sistema previsional en su conjunto, porque el proyecto se divide en el aumento de las pensiones a través de la PGU y una modificación o como ellos lo han llamado, la refundación del sistema previsional”. Sobre el financiamiento para aumentar las pensiones, Sauerbaum comentó que al ministro Mario Marcel “le aseguré muchas veces, públicamente y en privado, que nosotros teníamos los votos para poder aprobar el royalty minero y también todo lo que tenía que ver con el término de la exención tributaria, la elusión y evasión que recaudaba una cantidad muy importante del Producto Interno Bruto. La mitad de la reforma inicial (tributaria) que ellos habían presentado asegurándoles inmediatamente el financiamiento de la PGU y más porque el aumento 250 mil pesos son solamente mil 500 millones de dólares y la mitad de la reforma era más o menos 6 mil millones de dólares”. Agregó que, por lo tanto, recursos para impulsar la reforma había, “lo que pasa es que no hubo voluntad política para hacerlo y el Gobierno se enfrentó a una derrota que, le vuelvo a repetir, es muy probable que se produzca de nuevo en la sala producto que el Gobierno insiste en una reforma que la gran mayoría de los chilenos no comparte”. Sauerbaum indicó que, en materia de aumento pensiones, durante el gobierno de Piñera se dobló la Pensión Básica Solidaria que “la presidenta Bachelet nos dejó en 80 mil pesos, en 160 mil y cuando terminó el gobierno del presidente Piñera la PGU estaba ya en 196 mil y hoy está en 206 mil producto que se va reajustando por IPC. Por lo tanto, cuando termine este Gobierno vamos a estar solo por reajuste en los 230 mil más o menos y, por lo tanto, hacer todo este show mediático no tiene mucho sentido tampoco cuando subirla a 250 mil pesos va a ser un esfuerzo económico bastante menor”. Respecto de los sectores medios que dependen del sistema de AFP, indicó que “no somos partidarios del sistema de reparto porque es a estos sectores a quien perjudica” porque, a su juicio, el destinar el 6 o 4 por ciento adicional, será un beneficio muy acotado para quienes tengan 12 meses de cotizaciones y “el 63 por ciento de las mujeres no lo tiene” y el resto no toca nada. “Es una falacia decir que el sistema de reparto que el Gobierno establece va a subir las pensiones a todo el mundo (…) los montos que establece el Ejecutivo aumenta a 40 mil pesos hasta 120 mil pesos lo que más aumenta a una persona (…) y el daño previsional que se le hace a la gente de clase media para el futuro es enorme, respecto del beneficio que se le va a entregar a grupo muy chiquitito de la población”, dijo el diputado RN. Por otro lado, el diputado también se refirió a las enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional donde Chile Vamos apoyó todas las normas presentadas por los republicanos. “No me gustan las definiciones que se han tomado estos días, creo que el texto constitucional debiera ser muy similar a lo que los expertos inicialmente propusieron. Creo que hay materias que son atendibles, pero que deben ser materia de ley no dentro de la Constitución y no caigamos en lo que hizo la extrema izquierda que intentó hacer una constitución partisana o muy identitaria, creo que es un error hay materia que pueden ser producto de ley”, dijo el diputado. Puntualizó que es partidario que “los trabajadores tengan propiedad de sus fondos, pero eso no significa que lo vamos a poner ahí. Soy partidario de que las contribuciones de los adultos mayores se estudien porque siento que es importante que no paguen, pero me parece absolutamente innecesario, improcedente, que estén dentro de la Constitución. No estoy de acuerdo con eso, preferiría que se hubiese promovido a través de leyes y no hacer una cosa muy de identitaria que me parece que es un error enorme”.

