Nacional Pensiones Política Diputados de RN rechazan viaje de ministra del Trabajo al norte del país para difundir alcances de reforma previsional Los legisladores consideran que se trata de una forma de “encubrir actividades políticas”. Mientras, Jeannette Jara, explicó que el objetivo es dar a conocer la propuesta que se espera sea votada en las próximas semanas en el Parlamento. Diario UChile Miércoles 20 de septiembre 2023 16:54 hrs.

Parlamentarios de Renovación Nacional cuestionaron duramente la gira de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, al norte del país donde dará a conocer los alcances del proyecto de ley que impulsa el Gobierno de reforma al sistema de pensiones. La titular de Trabajo partió la mañana de este miércoles a la ciudad de Arica y en la tarde a Iquique junto al subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, con quien además visitarán las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El jefe de bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, señaló que “es inadecuado que la ministra recorra el país dando a conocer el proyecto de pensiones que todavía no se aprueba. Eso está claramente prohibido por la ley en una norma que todavía no ha sido sancionada por el Congreso Nacional y se han gastado recursos millonarios no solamente de los ministerios sino que también de los municipios”. El parlamentario agregó que el Gobierno “quiere establecer un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores que la gente no comparte. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos y posibilidades que sean heredables y posibilidades de elegir entre sistemas privados y públicos. Mientras el gobierno no dé esa certeza no va a tener mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía”. Por su parte, el diputado Andrés Celis afirmó que “es fundamental que se respete el principio de la probidad administrativa y la transparencia. Ahora la ministra del Trabajo inicia una nueva gira promocional sobre la reforma de pensiones, haciendo uso de recursos públicos, gastando en propaganda política de decisiones que impulsa el Gobierno”. Antes de abordar el avión que la llevó a Arica, la propia ministra Jeannette Jara justificó el viaje a las regiones del norte del país para “dar a conocer los principales beneficios que trae aparejada la reforma”. La secretaria de Estado explicó además que la iniciativa del Ejecutivo plantea una “reorganización de la industria de las pensiones, tratando de dotarla de mayores criterios de seguridad social”. Jara subrayó que “vamos a continuar este trabajo con los territorios porque estamos convencidos que la reforma previsional requiere de las y los chilenos como de sus pensionados y para eso la información es vital”. Se espera que luego de 10 meses de tramitación, la reforma de pensiones sea votada en particular en el Parlamento en las próximas semanas, algo que también fue esgrimido por la ministra Jara para retomar las reuniones con la gente en las diferentes ciudades del país para comentar la iniciativa. Luego de una primera gira que realizó la propia ministra Jara junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, al sur del país por este mismo tema, varios parlamentarios de RN notificaron a la Contraloría General de la República para que evaluara la “legalidad y ética” de estos encuentros. En el escrito al órgano contralor, los legisladores piden que se pronuncie sobre estas reuniones de “difusión de iniciativas en trámite legislativo o pre legislativo” a través de encuentros ciudadanos que consideran como “una forma de encubrir actividades políticas y manipular a la opinión pública” a favor de las posturas gubernamentales.

