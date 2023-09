f716e55602

a2f96b1070

Cultura La comunidad sonora de Danilo Cabaluz: El guitarrista y compositor chileno presenta “Entrelazos” Este es su tercer disco solista con la colaboración de renombrados músicos chilenos y latinoamericanos. El trabajo se presentará la próxima semana en Valparaíso y la Sala SCD de Plaza Egaña en Santiago. Diario UChile Viernes 22 de septiembre 2023 18:22 hrs.

Compartir en

Composiciones e interpretaciones propias y de compañeros de recorrido en la música dan forma a “Entrelazos”, el más reciente disco del guitarrista y compositor chileno Danilo Cabaluz, que se lanzará el lunes 25 de septiembre en Valparaíso y el miércoles 27 en la Sala SCD Plaza Egaña en Santiago. En el trabajo, el tercero como solista, Cabaluz reafirma numerosas colaboraciones que ha tenido en los últimos años. Es el caso de Henry Wilson, José Escobedo, Luis Barrueto y Jorge Campos, con quienes grabó el disco “Memorias del sur” en 2022, o el de Luis Chávez Chávez, con quien ya colaboró en el disco “Azulillo” del músico valdiviano. También son parte del disco Patricio de la Cuadra, con quien fueron compañeros por largos años en Barroco Andino, el venezolano Gustavo Colina, a quien conoció en el Festival Guitarras de América y el compositor Lorenzo Cornejo quien ya había escrito para “Paisaje chileno en seis cuerdas”, el anterior disco solista de Cabaluz. Todos ellos y Felipe Moreno, destacado explorador de los sonidos del guitarrón, son el equipo que participó en buena parte de los trece temas de la producción. De ellos, ocho son de Cabaluz y los demás de Escobedo, Chávez, Colina, Cornejo y del folklore ecuatoriano. “De ellos me nutro constantemente, de las personas con quien comparto la música y de elementos musicales que he heredado de las culturas de las cuales formo parte. Me interesa colaborar con amigos que además sean buenos músicos, porque el aprendizaje es grande y el trabajo adquiere otras dimensiones”, explica el compositor chileno. En “Entrelazos” es posible encontrar una enorme diversidad sonora chilena y latinoamericana que va desde las inspiraciones andinas a las mapuche y donde, para Cabaluz, es esencial apelar a una creación e interpretación que busca comunicarse con el público. “Estas músicas se enmarcan conscientemente con formas populares, para continuar su desarrollo junto con otros músicos. Uno cumple una labor social en términos emocionales o sentimentales, y cuando damos cabida a ese tipo de sentimientos tenemos más herramientas para avanzar como seres humanos”, comenta, para agregar que “la originalidad y el aporte de un artista no recae en expresar un lenguaje incomprensible o participar de una vanguardia artificiosa. Todo lo contrario, su riqueza está en expresar su individualidad y particularidad desde un idioma común, desde una tradición e idiosincrasia”. El trabajo, financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional, Línea de Producción de Registro Fonográfico del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estará disponible a la venta en los dos conciertos de lanzamiento, el 25 de septiembre a las 12 horas en la Sala Auditorio de Pedagogía en Música de la Universidad de Valparaíso y el miércoles 27 de septiembre a las 20 horas en la Sala SCD de Plaza Egaña. Para octubre se espera su publicación en plataformas digitales.

Composiciones e interpretaciones propias y de compañeros de recorrido en la música dan forma a “Entrelazos”, el más reciente disco del guitarrista y compositor chileno Danilo Cabaluz, que se lanzará el lunes 25 de septiembre en Valparaíso y el miércoles 27 en la Sala SCD Plaza Egaña en Santiago. En el trabajo, el tercero como solista, Cabaluz reafirma numerosas colaboraciones que ha tenido en los últimos años. Es el caso de Henry Wilson, José Escobedo, Luis Barrueto y Jorge Campos, con quienes grabó el disco “Memorias del sur” en 2022, o el de Luis Chávez Chávez, con quien ya colaboró en el disco “Azulillo” del músico valdiviano. También son parte del disco Patricio de la Cuadra, con quien fueron compañeros por largos años en Barroco Andino, el venezolano Gustavo Colina, a quien conoció en el Festival Guitarras de América y el compositor Lorenzo Cornejo quien ya había escrito para “Paisaje chileno en seis cuerdas”, el anterior disco solista de Cabaluz. Todos ellos y Felipe Moreno, destacado explorador de los sonidos del guitarrón, son el equipo que participó en buena parte de los trece temas de la producción. De ellos, ocho son de Cabaluz y los demás de Escobedo, Chávez, Colina, Cornejo y del folklore ecuatoriano. “De ellos me nutro constantemente, de las personas con quien comparto la música y de elementos musicales que he heredado de las culturas de las cuales formo parte. Me interesa colaborar con amigos que además sean buenos músicos, porque el aprendizaje es grande y el trabajo adquiere otras dimensiones”, explica el compositor chileno. En “Entrelazos” es posible encontrar una enorme diversidad sonora chilena y latinoamericana que va desde las inspiraciones andinas a las mapuche y donde, para Cabaluz, es esencial apelar a una creación e interpretación que busca comunicarse con el público. “Estas músicas se enmarcan conscientemente con formas populares, para continuar su desarrollo junto con otros músicos. Uno cumple una labor social en términos emocionales o sentimentales, y cuando damos cabida a ese tipo de sentimientos tenemos más herramientas para avanzar como seres humanos”, comenta, para agregar que “la originalidad y el aporte de un artista no recae en expresar un lenguaje incomprensible o participar de una vanguardia artificiosa. Todo lo contrario, su riqueza está en expresar su individualidad y particularidad desde un idioma común, desde una tradición e idiosincrasia”. El trabajo, financiado por el Fondo de Fomento de la Música Nacional, Línea de Producción de Registro Fonográfico del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, estará disponible a la venta en los dos conciertos de lanzamiento, el 25 de septiembre a las 12 horas en la Sala Auditorio de Pedagogía en Música de la Universidad de Valparaíso y el miércoles 27 de septiembre a las 20 horas en la Sala SCD de Plaza Egaña. Para octubre se espera su publicación en plataformas digitales.