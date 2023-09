725d209ca2

570f3b3607

Economía Minería Nacional Política Máximo Pacheco: “Somos orgullosamente estatales, pero nos quieren privatizar” El representante de Codelco salió al paso de las voces que insisten en pasar a privados a la que consideró es la mejor empresa que existe en Chile. Adelantó que este 2023 la cuprífera entregará ganancias por US$ 4.300 millones. Diario UChile Jueves 28 de septiembre 2023 11:45 hrs.

Compartir en

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, aseguró que a la empresa estatal del cobre la quieren privatizar y esa una disyuntiva que se viene debatiendo desde 1978. “Somos estatales desde nuestro origen en 1971, tras la aprobación por unanimidad de la nacionalización del cobre. Y somos orgullosamente estatales dados los aportes al bienestar para el país”, dijo en un seminario organizado por Clapes UC. “Tras analizar en detalle nuestras cifras, muchos se han sentido motivados a poner sobre la mesa, nuevamente, un debate paralelo y antiguo: quieren privatizarnos, un fantasma que se inició en 1978. La privatización de Codelco es el motor inmóvil de parte importante de las críticas que recibe la compañía”, agregó Pacheco. El presidente del directorio prosiguió con su discurso e indicó que “no es que crea, sino que yo también leo en los periódicos y yo leo en los editoriales y yo leo la gente que dice que ha llegado el momento de, ‘con altura de miras’ evaluar si Codelco debe seguir 100% estatal”. Tras la valoración de US$ 40 mil millones que realizó Bank of America por la empresa, Pacheco aseguró que el cobre es el principal motor del país. “Lo que sí sé es que Codelco vale cada día más. Voy a dejarlo así, Codelco vale cada día más porque el cobre es cada día más necesario, es cada día un metal más crítico, es cada día más escaso, hay un tremendo déficit de cobre para adelante y porque como parte de su estrategia de crecimiento, la decisión tomada de participar en el litio le da un tremendo valor”, precisó. Pacheco aseguró que la ganancia después del cálculo de impuestos, depreciación y amortización de la compañía en 2023 se estima en unos US$ 4.300 millones, y que en los últimos 10 años ha sido de US$ 48.300 millones, lo que da como resultado utilidades por US$ 12 millones al día. “No existe una empresa chilena, un mejor negocio que este”, sostuvo. Al ser consultado por una posible venta, manifestó que “se insistirá con la falta de innovación, pero ninguno de esos juicios tiene que ver con lo central de esta dramaturgia que ya tiene más de 45 años: todavía hay algunos que no creen que una empresa estatal es el vehículo adecuado para que Chile empuje su propio desarrollo y se ubique en el mundo”.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, aseguró que a la empresa estatal del cobre la quieren privatizar y esa una disyuntiva que se viene debatiendo desde 1978. “Somos estatales desde nuestro origen en 1971, tras la aprobación por unanimidad de la nacionalización del cobre. Y somos orgullosamente estatales dados los aportes al bienestar para el país”, dijo en un seminario organizado por Clapes UC. “Tras analizar en detalle nuestras cifras, muchos se han sentido motivados a poner sobre la mesa, nuevamente, un debate paralelo y antiguo: quieren privatizarnos, un fantasma que se inició en 1978. La privatización de Codelco es el motor inmóvil de parte importante de las críticas que recibe la compañía”, agregó Pacheco. El presidente del directorio prosiguió con su discurso e indicó que “no es que crea, sino que yo también leo en los periódicos y yo leo en los editoriales y yo leo la gente que dice que ha llegado el momento de, ‘con altura de miras’ evaluar si Codelco debe seguir 100% estatal”. Tras la valoración de US$ 40 mil millones que realizó Bank of America por la empresa, Pacheco aseguró que el cobre es el principal motor del país. “Lo que sí sé es que Codelco vale cada día más. Voy a dejarlo así, Codelco vale cada día más porque el cobre es cada día más necesario, es cada día un metal más crítico, es cada día más escaso, hay un tremendo déficit de cobre para adelante y porque como parte de su estrategia de crecimiento, la decisión tomada de participar en el litio le da un tremendo valor”, precisó. Pacheco aseguró que la ganancia después del cálculo de impuestos, depreciación y amortización de la compañía en 2023 se estima en unos US$ 4.300 millones, y que en los últimos 10 años ha sido de US$ 48.300 millones, lo que da como resultado utilidades por US$ 12 millones al día. “No existe una empresa chilena, un mejor negocio que este”, sostuvo. Al ser consultado por una posible venta, manifestó que “se insistirá con la falta de innovación, pero ninguno de esos juicios tiene que ver con lo central de esta dramaturgia que ya tiene más de 45 años: todavía hay algunos que no creen que una empresa estatal es el vehículo adecuado para que Chile empuje su propio desarrollo y se ubique en el mundo”.