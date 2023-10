3b8aa4ec87

Nacional Política Salud Boric por “honorarios covid”: “Cuesta $50 mil millones, ¿de dónde sacamos eso?” El mandatario insistió en que con el Ministerio de Hacienda se está trabajando para que en 2024 se reintegren estos funcionarios en mejores condiciones laborales. También anunció que se investigará una denuncia por maltrato hecho por una dirigenta. Diario UChile Jueves 5 de octubre 2023 12:47 hrs.

El Presidente Gabriel Boric fue abordado hoy por dirigentes de la salud, quienes le manifestaron la molestia del gremio por los anunciados despidos de los más de 6 mil trabajadores a honorarios covid y que provocó la convocatoria a paro que se mantiene hasta hoy. En una actividad en la comuna Río Hurtado, Región de Coquimbo, el mandatario se refirió a la demanda de revertir las desvinculaciones y les señaló que “lo que están pidiendo cuesta 50 mil millones de pesos, ¿de dónde sacamos eso?”. Una de las dirigentas respondió que “nosotros entendemos eso, lo que no entendemos es cómo fueron tratados tan injustamente”, a lo cual el mandatario señaló: “Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Eso me parece inaceptable y me parece muy bien que como dirigentas sindicales lo estén planteando”. “Voy a averiguar qué pasó en el tema de Ovalle y vamos a hacer las reprimendas que sean necesarias porque no puede ser que a trabajadores que se han sacado la cresta los traten mal”, añadió el jefe de Estado. “Ahora, el tema de los honorarios, con el Ministerio de Hacienda estamos trabajando para poder absorber del orden de 6 mil 500 trabajadores que van a entrar de nuevo a contrata, con mejores condiciones laborales, estamos trabajando en eso”, concluyó el Presidente. Imagen de portada: Agencia ATON

