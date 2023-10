2a83fe8e61

Isapres Nacional Política Salud Diputado Tomás Lagomarsino y crisis de las isapres: “El informe de la Comisión Técnica es escandaloso” El parlamentario integrante de la Comisión de Salud puso en duda los cálculos del grupo de expertos. A su juicio, se estarían condonando "cerca de 950 millones de dólares que las isapres deberían devolverle a los afiliados”. Fernanda Araneda Martes 10 de octubre 2023 20:09 hrs.

“Escandaloso”, así calificó el diputado de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, el informe de la Comisión Técnica sobre la ley corta de isapres. Este martes, el grupo de expertos, conformado, entre otras personas por el exministro Emilio Santelices y el exsubsecretario Cristobal Cuadrado, entregó un informe final a la Comisión de Salud del Senado, en el cual estimaron que la deuda de las isapres con los usuarios asciende a 451 millones de dólares. Dicha cifra fue duramente criticada por el diputado del Partido Radical, pues distaría mucho de lo calculado por el Gobierno, cuando este recién ingresó la ley corta al Senado. “El informe de la Comisión Técnica es escandaloso en cuanto a que incluye mecanismos que son recomendados para que el Ejecutivo los ingrese como indicación al proyecto de ley corta, que rebajan la deuda de los mil 400 millones de dólares a 451 millones de dólares. En otras palabras, le condona cerca de 950 millones de dólares que las isapres deberían devolverle a los afiliados”. Pese a que el parlamentario reconoció que el informe “es una recomendación de la Comisión Técnica y no necesariamente son las indicaciones que va a ingresar el Ejecutivo”, también sostuvo que “desde ya, ante este escandaloso informe de la Comisión Técnica, uno no puede no sumarse a la situación”. Respecto a los motivos que podrían explicar la rebaja de la deuda de las isapres, Lagomarsino aseguró que se habrían aplicado dos mecanismos: “Un primero, que es que se condona la deuda de las isapres cuando eventualmente estas son parte del 7% obligatorio. Es decir, si es que aquello que se cobró en exceso está considerado dentro del 7% obligatorio, no genera un excedente que tiene que ser devuelto retrospectivamente”. A eso, el diputado agregó “el mecanismo de la mutualización, que fue una propuesta de Espacio Público, en el cual aquellas personas a las cuales se les debe plata por la aplicación de la tabla única de factores de riesgo, este monto se disminuye prorrateando a aquellos que proporcionalmente se les debió haber subido el plan con la tabla única” De acuerdo a Lagomarsino, esto último sería contradictorio con el fallo de la Corte Suprema, ya que en esa sentencia se habría establecido “que cuando a una persona se le debió haber bajado el monto de su plan y no se hizo, se tiene que devolver aquello y cuando producto de la tabla de factores de riesgo, se le debió haber subido el plan, eso no se tiene que realizar y no constituye deuda del afiliado con la isapre” “En ese sentido, la mutualización no tiene ningún objetivo más que condonar la deuda y disminuir el monto que tienen que pagar las isapres a sus afiliados”, dijo. Otro aspecto que a juicio del diputado es cuestionable, es la posibilidad de modificar el monto de la deuda a lo largo de los diez años de plazo que las aseguradoras tendrían para devolver dinero a sus afiliados. “El monto resultante que son 451 millones se distribuye en 10 años y se le permite, o al menos recomienda esto la Comisión Técnica, que pueda modificar el ICSA, el índice de costos de salud, de tal forma que las isapres hacia adelante puedan ajustar aquello que deberían estar pagando, que son cerca de 45 millones de dólares anuales, por diez años”. “Aquí lo escandaloso no es el tiempo, sino el que se rebaje a tal nivel la deuda y que se le permita a futuro volver a cobrar arbitrariamente”, precisó. Por otra parte, consultado respecto a la manera en que se ha dado la tramitación de la ley corta de isapres, Lagomarsino criticó el largo tiempo que transcurrió entre la dictación del fallo de la Corte Suprema y la presentación del proyecto y también la prolongación del trabajo en la Comisión de Salud del Senado. “Es el Ejecutivo el que maneja las urgencias de los proyectos de ley, pero claramente aquí ha habido una dilación inentendible y que a esta altura solo puede ser explicado en miras a este informe de la Comisión Técnica, que francamente parece un perdonazo y que yo lo califico como escándalo”, insistió.

