1c4062b565

6debf916ce

Nacional Pensiones Política Proceso Constituyente Diputado Alberto Undurraga por reforma previsional: “Es un error que el Gobierno siga postergando el ingreso de las indicaciones” El miembro de la comisión de Trabajo insistió en que es posible llegar a un acuerdo sobre las pensiones en el Congreso. Por otra parte, el timonel DC confirmó que tomarán postura sobre la propuesta constitucional en la Junta Nacional de noviembre. Diario UChile Domingo 15 de octubre 2023 13:35 hrs.

Compartir en

El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, se refirió al futuro de la reforma previsional, la cual no hasta el momento no ha presentado mayores avances en el Congreso, toda vez que el Ejecutivo no ha ingresado aún las indicaciones al proyecto tal y como había anunciado para fines de septiembre. Consultado por una eventual estrategia de La Moneda –según el medio La Tercera– de “congelar” la iniciativa a la espera del plebiscito de la propuesta constitucional en diciembre, el parlamentario sostuvo que “yo creo que es un error que el Gobierno siga postergando el ingreso de las indicaciones para sacar adelante la reforma de pensiones”. “Aquí se trata de uno de los temas más importantes para la ciudadanía y la discusión de cuánto vaya a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y cuánto vaya a las cuentas individuales se debe y se puede hacer en el Parlamento y lograr un acuerdo”, apuntó. En esa línea, comentó que “si el Gobierno no presenta las indicaciones, esa discusión no se puede hacer y no se avanza. Por lo tanto, nosotros le solicitamos una vez más al Gobierno que presente sus indicaciones con el acuerdo que tenga en el Congreso para mejorar las pensiones y podamos concretar un acuerdo final que permita mejorarlas, con una parte para solidaridad y otra parte para cuentas individuales”. En cuanto a si ya existe una posición definida en la DC sobre la propuesta constitucional, el también timonel de la colectividad afirmó que “todavía quedan algunas instancias, hemos dicho que el texto original que planteó que Consejo Constitucional no es aprobable, tiene un conjunto de retrocesos en derechos, la Comisión Experta hizo algunas mejoras, moderó el texto que fue impulsado por republicanos, pero a juicio de muchos de nuestros expertos y expertas todavía hay muchos retrocesos y lo que vamos a hacer, entonces, es esperar el término del proceso y tomar una definición colectiva en el organismo partidario, que es la Junta Nacional a principios de noviembre”. “Yo creo que el análisis que tenemos que hacer es si es que los derechos que tenemos hoy día se mantienen o se retrocede en esos derechos. Claramente, lo que proponía el Consejo Constitucional da un retroceso, una parte de ellos puede haber sido arreglado por la Comisión Experta y otra parte que no, eso es lo que vamos a analizar durante los próximos días”, insistió Undurraga. Foto en portada por Agencia Aton

El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara, Alberto Undurraga, se refirió al futuro de la reforma previsional, la cual no hasta el momento no ha presentado mayores avances en el Congreso, toda vez que el Ejecutivo no ha ingresado aún las indicaciones al proyecto tal y como había anunciado para fines de septiembre. Consultado por una eventual estrategia de La Moneda –según el medio La Tercera– de “congelar” la iniciativa a la espera del plebiscito de la propuesta constitucional en diciembre, el parlamentario sostuvo que “yo creo que es un error que el Gobierno siga postergando el ingreso de las indicaciones para sacar adelante la reforma de pensiones”. “Aquí se trata de uno de los temas más importantes para la ciudadanía y la discusión de cuánto vaya a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y cuánto vaya a las cuentas individuales se debe y se puede hacer en el Parlamento y lograr un acuerdo”, apuntó. En esa línea, comentó que “si el Gobierno no presenta las indicaciones, esa discusión no se puede hacer y no se avanza. Por lo tanto, nosotros le solicitamos una vez más al Gobierno que presente sus indicaciones con el acuerdo que tenga en el Congreso para mejorar las pensiones y podamos concretar un acuerdo final que permita mejorarlas, con una parte para solidaridad y otra parte para cuentas individuales”. En cuanto a si ya existe una posición definida en la DC sobre la propuesta constitucional, el también timonel de la colectividad afirmó que “todavía quedan algunas instancias, hemos dicho que el texto original que planteó que Consejo Constitucional no es aprobable, tiene un conjunto de retrocesos en derechos, la Comisión Experta hizo algunas mejoras, moderó el texto que fue impulsado por republicanos, pero a juicio de muchos de nuestros expertos y expertas todavía hay muchos retrocesos y lo que vamos a hacer, entonces, es esperar el término del proceso y tomar una definición colectiva en el organismo partidario, que es la Junta Nacional a principios de noviembre”. “Yo creo que el análisis que tenemos que hacer es si es que los derechos que tenemos hoy día se mantienen o se retrocede en esos derechos. Claramente, lo que proponía el Consejo Constitucional da un retroceso, una parte de ellos puede haber sido arreglado por la Comisión Experta y otra parte que no, eso es lo que vamos a analizar durante los próximos días”, insistió Undurraga. Foto en portada por Agencia Aton