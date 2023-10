e92dde8df0

e084e0a1e8

Educación Nacional Política Diputados de RN anuncian proyecto para congelar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública Los parlamentarios solicitan paralizar la instalación de los Servicios Locales hasta que las deficiencias, reveladas por el extenso paro de profesores, sean subsanadas. "Esto no es un problema de recursos, es un problema de mala gestión", afirmaron. Diario UChile Jueves 26 de octubre 2023 16:16 hrs.

Compartir en

Hasta La Moneda llegaron la diputada, Sofía Cid, y su par José Miguel Castro para entregar una carta en representación de la bancada de Renovación Nacional. En la misiva solicitan el apoyo sobre el proyecto que busca paralizar la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a raíz del avance del paro de profesores en la Región de Atacama, que dejó en evidencia serias deficiencias en el sistema. En esa línea, la diputada Sofia Cid señaló que en su distrito llevan “más de 50 días con los niños sin clases y hemos venido a presentarle esta carta al Presidente Boric, y pedirle que nos apoye en el proyecto que vamos a presentar a la vuelta de la (semana) distrital, en el cual queremos solicitar congelar la implementación de los servicios locales de educación en el resto del país”. “Esto no es un problema de recursos, es un problema de mala gestión. De tener personas en los cargos que no han estado a la altura, personas que fueron puestas ahí por razones de cercanía política y no por sus capacidades”, agregó. En el documento, los parlamentarios señalan que en el caso de Atacama, sumado a los problemas de infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, existen “problemas en la administración del Servicio Local de Educación, con acusaciones de corrupción que dejan a la vista eventuales delitos de malversación y fraude al Fisco“. “En efecto, los millonarios traspasos sin justificación aparente tiene la gestión administrativa del Servicio en la mira del Ministerio Público y la Contraloría, dejando en eveidencia la magnitud de la crisis y veracidad de las denuncias de los profesores”, declaran en la carta. Además, la diputada Cid aseguró que “hay un problema en el diseño y un problema en el origen, y tenemos un ministro de Educación que lo único que hace es defenderlo”. En esa misma línea, comentó que el Presidente fue parte de los creadores de este proyecto, que tuvo como asesores al “actual director de segundo piso, Miguel Crispi y también a la directora de DIPRES, Javiera Martínez”. “Ellos tienen que hacer un mea culpa, reconocer los errores en el sistema, y nosotros, por supuesto, estamos totalmente disponibles a hacer los cambios en el Congreso”, emplazó la parlamentaria. Por su parte, el diputado José Miguel Castro dijo que “en la región de Antofagasta también tenemos un SLEP y no queremos que nos pase lo mismo que en Atacama. Le hemos venido a pedir al Presidente de la República, muy respetuosamente, que tome acciones. No puede este Gobierno seguir siendo ciego, sordo y mudo menos en temas de educación. Y en ese sentido esperamos que tenga una buena acogida esta carta”. “A la vuelta de la semana distrital presentaremos un proyecto que lo que hace justamente es congelar ciertos aspectos de este mal proyecto impulsado por las mismas personas que hoy en día están en La Moneda. Y esperamos realmente, por la educación de los niños, que esto se paralice, que se mejore y que se implemente de una mejor forma”, finalizó Castro.

Hasta La Moneda llegaron la diputada, Sofía Cid, y su par José Miguel Castro para entregar una carta en representación de la bancada de Renovación Nacional. En la misiva solicitan el apoyo sobre el proyecto que busca paralizar la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a raíz del avance del paro de profesores en la Región de Atacama, que dejó en evidencia serias deficiencias en el sistema. En esa línea, la diputada Sofia Cid señaló que en su distrito llevan “más de 50 días con los niños sin clases y hemos venido a presentarle esta carta al Presidente Boric, y pedirle que nos apoye en el proyecto que vamos a presentar a la vuelta de la (semana) distrital, en el cual queremos solicitar congelar la implementación de los servicios locales de educación en el resto del país”. “Esto no es un problema de recursos, es un problema de mala gestión. De tener personas en los cargos que no han estado a la altura, personas que fueron puestas ahí por razones de cercanía política y no por sus capacidades”, agregó. En el documento, los parlamentarios señalan que en el caso de Atacama, sumado a los problemas de infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, existen “problemas en la administración del Servicio Local de Educación, con acusaciones de corrupción que dejan a la vista eventuales delitos de malversación y fraude al Fisco“. “En efecto, los millonarios traspasos sin justificación aparente tiene la gestión administrativa del Servicio en la mira del Ministerio Público y la Contraloría, dejando en eveidencia la magnitud de la crisis y veracidad de las denuncias de los profesores”, declaran en la carta. Además, la diputada Cid aseguró que “hay un problema en el diseño y un problema en el origen, y tenemos un ministro de Educación que lo único que hace es defenderlo”. En esa misma línea, comentó que el Presidente fue parte de los creadores de este proyecto, que tuvo como asesores al “actual director de segundo piso, Miguel Crispi y también a la directora de DIPRES, Javiera Martínez”. “Ellos tienen que hacer un mea culpa, reconocer los errores en el sistema, y nosotros, por supuesto, estamos totalmente disponibles a hacer los cambios en el Congreso”, emplazó la parlamentaria. Por su parte, el diputado José Miguel Castro dijo que “en la región de Antofagasta también tenemos un SLEP y no queremos que nos pase lo mismo que en Atacama. Le hemos venido a pedir al Presidente de la República, muy respetuosamente, que tome acciones. No puede este Gobierno seguir siendo ciego, sordo y mudo menos en temas de educación. Y en ese sentido esperamos que tenga una buena acogida esta carta”. “A la vuelta de la semana distrital presentaremos un proyecto que lo que hace justamente es congelar ciertos aspectos de este mal proyecto impulsado por las mismas personas que hoy en día están en La Moneda. Y esperamos realmente, por la educación de los niños, que esto se paralice, que se mejore y que se implemente de una mejor forma”, finalizó Castro.