Rodrigo Bustos por conflicto Hamás-Israel: “Un embargo de armas permitiría negociar la liberación de rehenes y terminar las atrocidades contra la población palestina”

Israel ya perpetró bombardeos consecutivos contra el refugio más grande del enclave palestino, el campamento de Jabaliya, cobrando la vida -según información del Estado judío- a decenas de milicianos de Hamás, así como también la de niñas, niños y civiles que habitaban en la Franja de Gaza.

Con la escalada de violencia y la ofensiva de Israel, Amnistía Internacional solicitó un alto al fuego y alentó esta mañana el embargo de armas para ambas partes del conflicto. Lo anterior, en referencia al bloqueo de suministros a Tel Aviv que realizan ya cuatro sindicatos belgas en apoyo a Gaza.

We’ve called for an arms embargo on all parties to the conflict in #IOPT.

Today Belgian Transport Workers’ Unions are blocking weapons transfers to Israel in response to ongoing unlawful attacks that have killed & injured 1000s of civilians in Gaza.

Others should follow suit! pic.twitter.com/HhGqBf0qeg

— Amnesty MENA (@AmnestyMENA) November 1, 2023