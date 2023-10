Comisionado Jaime Arancibia (RN): “Si somos demócratas tenemos que estar dispuestos a aceptar los resultados que no nos gustan”

“Si lo dijo tal cual, me parece exagerado porque en el fondo uno no tiene que tenerle temor a la democracia”, con esas palabras el comisionado de Renovación Nacional, Jaime Arancibia, se refirió a las declaraciones del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien afirmó que, de cara al cierre del proceso constitucional, “una constitución más a la derecha que la actual puede ser el detonante de un nuevo estallido social aún mayor que el de 2019”.

En conversación con La Tercera, el timonel oficialista apuntó que “si con el actual marco institucional se produjo un estallido, no sería un absurdo pensar que con una Constitución que restringe más aún los derechos de las personas se pudieran provocar en el futuro nuevas revueltas”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Derecho insistió en que en relación a los dichos del parlamentario “a uno le tiene que gustar la democracia cuando funciona al gusto de uno y también tenemos que ser capaces de defender y querer la democracia cuando funciona distinto que lo que uno quiere. Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas, pero después de todos los demás. Por lo tanto, aquí la distinción que tenemos que hacer es somos o no somos demócratas”.

“Si somos demócratas tenemos que estar dispuestos a aceptar los resultados que no nos gustan y luchar democráticamente por cambiarlo. Ha sido un proceso constitucional y democráticamente impecable. Entonces, otra cosa muy distinta es que por la votación del pueblo se produjo una composición del Consejo que a lo mejor no es del gusto del senador Quintana, pero lo importante aquí es que tenemos que rescatar el carácter democrático del proceso y después, con las mismas herramientas de la democracia ver si eso se puede ir solucionando”, expresó.

En ese sentido, el comisionado RN enfatizó en que “desde luego que la opción ‘A favor’ es tan válida como la opción ‘En contra’ y no habría ningún problema en llamar a votar ‘En contra’, pero lo que no comparto es decir que votar ‘A favor’ es antidemocrático y puede haber un nuevo estallido porque uno en verdad no tiene que tenerles temor a los resultados democráticos”.

“Eso me huele como a campaña del terror. Yo comparto que a lo mejor la constitución vigente no tuvo la validación democrática en algunas de sus normas, pero decir que si no se cumple a mí como me gusta esto va a haber un nuevo estallido, me parece que es poner en duda el funcionamiento de las instituciones democráticas y a mí no me parece eso”, agregó.

Por lo mismo, dijo esperar que, ad portas de concluir el trabajo del Consejo, el proceso “siga cumpliéndose ejemplarmente”. “Eso significa que las campañas sean limpias y yo también llamo a la ciudadanía a informarse muy bien del contenido de la constitución, no solo para votar ‘A favor’, también para votar ‘En contra’. Espero que el ciudadano que vote ‘A favor’ vote convencido y muy informado del contenido para que nadie le venda expectativas frustradas, o sea, que ojalá que nadie vaya a votar por la constitución pensando que le va a dar cosas que la constitución no le da, porque no es la solución a todos los problemas”, dijo.

“Yo esperaría que no existan campañas como ofreciendo ofertones de la constitución que no ofrece, pero, al mismo tiempo, creo que el ciudadano que vaya a votar ‘En contra’ también tiene que hacerlo informadamente y no dejándose llevar por noticias falsas respecto de aspectos que la constitución no cumple”, comentó.

Para aclarar esto último, Arancibia mencionó que “me llegó una campaña, diciendo que la constitución ponía fin a los años por indemnización de perjuicio ante el finiquito laboral y eso es absolutamente falso. Entonces, a mí no me gustaría que la gente vote ‘En contra’ sobre la base de sustos que puedan hacer campañas falsas que no obedecen a la realidad”.

Además, consideró que “para la decisión de diciembre me parece que lo que hay que comparar es la constitución actual con la constitución propuesta. Al menos yo he sostenido que la constitución propuesta le da bastante más guiños y señales a la izquierda como a la derecha que el texto vigente. Por lo tanto, si uno pretendiera votar rechazo simplemente para quedarse con el texto actual, sea de derecha o izquierda, perdería en la pasada una serie de reconocimientos a esas sensibilidades que no están en la constitución vigente, por lo tanto, para mí sería un retroceso”.

En cuanto a la insistencia de la UDI porque el Ejecutivo tome una postura frente al texto, Arancibia planteó que “un gobierno perfectamente podría asumir una posición neutral, no manifestarse ‘A favor’ ni ‘En contra’ no me parece mal, es una opción válida. Por lo tanto, no me parece que sea necesario para el proceso que tengan que pronunciarse”, salvo, eso sí a juicio del comisionado, que cumpla con su labor de garantizar la difusión e información del contenido de la propuesta de cara a la elección del próximo 17 de diciembre.