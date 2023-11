f5600ac5f9

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Pauline Kantor (Evópoli): “Hay una oposición que se puso antiojeras y no ha querido ver todos los aspectos positivos que tiene esta propuesta” La exministra y actual coordinadora del comando 'Mujeres por el A Favor' descartó que la nueva Constitución ponga en riesgo el aborto en tres causales y aseguró que las mujeres "no perdemos derechos". "Hay mucha ideología", planteó. Bárbara Paillal Viernes 17 de noviembre 2023 1:45 hrs.

“Con esta nueva propuesta constitucional las mujeres no perdemos derechos y, de eso, no hay ninguna duda“. Así lo afirmó la exministra del Deporte y actual coordinadora del comando ‘Mujeres por el A Favor’, Pauline Kantor (Evópoli), en respuesta a los cuestionamientos levantados contra el borrador. Los principales reparos frente al texto recaen en la norma que establece que “la Ley que protege la vida de quien está por nacer” dado que, a juicio de las principales figuras de centroizquierda, pone en riesgo el aborto en tres causales. En medio del debate constitucional, consejeras de Unidad para Chile aseguraron que la derecha estaba configurando una Constitución ‘antimujeres‘. Cuestión que, según análisis de los sondeos, ha generado la distancia de un segmento importante de mujeres con el ‘a favor’ y que podría ser definitoria de cara al plebiscito constitucional. A ello se suma el pronunciamiento de la expresidenta Michelle Bachelet, quien esta semana abogó por rechazar la nueva propuesta puesto que “pone un límite a lo que muchas mujeres hemos impulsado por décadas”, entre sus motivos, aludió a la consecución de los derechos reproductivos. En conversación con Radio Universidad de Chile, Kantor afirmó que la interrupción involuntaria del embarazo es una norma -desde su perspectiva- “inviable” de alterar. “Acá se ha querido instalar el tema de que se podría llegar a modificar el aborto en tres causales, eso es algo que ya está en Chile, llegó para quedarse“, declaró. “Yo creo que acá han buscado formas de poder generar dudas cuando creo que, por un lado, no es posible de modificar y que, por otro lado, el día de mañana tú puedes en el Parlamento -si deja a las personas más tranquilas- volver a hacer el cambio del ‘quién’ por el ‘que’, pero quedarnos pegado en eso creo que es un mal argumento”, señaló. De manera de resaltar aquellas normas que, en sus palabras, benefician a las mujeres, el ‘a favor’ coordinó un comando con presencia de las principales figuras de la derecha como Paula Daza e Isabel Plá. Considerando acercar al segmento de la ciudadanía que resiente la “regresividad” de ciertos artículos, es que Kantor señaló que tanto territorial como comunicacionalmente pondrán énfasis en materias establecidas dentro del texto como la sala cuna gratuita desde los tres meses, la igualdad salarial, la paridad de entrada y salida (transitoria), el reconocimiento del valor de los cuidados y la defensoría de las víctimas. “Es un proyecto que avanza muchísimo en derechos para la mujer y eso es lo que tenemos que mirar. Yo creo que no existe la Constitución perfecta, nunca va a existir un proyecto que deje a todos contentos porque siempre van a haber mayorías circunstanciales, lo importante ahora es mirarlo con respecto a lo que tenemos hoy, cómo mejora y cómo lo podemos ir mejorando en el futuro”, zanjó. Asimismo, declaró que “si uno lo pone en términos Panamericanos, tenemos una meta que es cruzar los 100 metros planos, para algunos esta Constitución son los 60, para otros los 70, a lo mejor los 80, pero claramente avanzamos metros y eso creo que es lo relevante y es lo que tenemos que mirar para poder cerrar un capítulo incierto, para poder tener más seguridad, más certeza, pues ya no existe más espacio de poder ir generando más procesos constitucionales”. Para la coordinadora del comando, el desafío recae también en captar la atención de una población distanciada del proceso. “Hoy día además hay un tema de una desafección total por parte de la ciudadanía del proceso constituyente, en buen chileno la gente no está ni ahí con la Constitución, no es un tema que le quite el sueño ni que le importe mucho porque hoy día los problemas son otros”, aclaró. Respecto a las argumentos del En Contra utilizados para llamar a rechazar el texto, la exministra afirmó que “hay una oposición a esta Constitución que es bien irresponsable porque al final está transmitiendo mensajes que no son reales, que no son concretos, que no es lo que dice la propuesta. Yo creo que hay mucha ideología, sienten que no es una Constitución hecha a su medida, por lo tanto, digamos mejor que todo está mal, que esto no favorece a las mujeres, pero cuando tú empiezas a analizar los artículos en detalle, vas viendo finalmente cómo es una propuesta que mejora muchísimo los derechos”. Junto a ello declaró que “si tú ves quiénes están votando En contra mayoritariamente y que quienes han promovido esto son los dos extremos, tenemos a un extrema derecha, que también está llamando a votar En contra porque considera que esta Constitución es demasiado pobre, y tienes a una izquierda, que al final ha buscado que prime lo más ideológico que el sentido común”. “Creo que la campaña que están haciendo es una campaña que no tiene asidero en la realidad, en lo que va a suceder si se aprueba y evidentemente es una Constitución que es pro libertad, entonces para aquellos que buscaban que el Estado fuera el gran proveedor de todos los derechos esta Constitución evidentemente no tiene ese marco, ni esa mirada. Acá hay un trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado. los actores de la sociedad civil, entonces es una mirada mucho más moderna de cómo se construye país y eso yo creo que es importante valorar, todo lo que es la participación ciudadana”, señaló. En ese sentido, Kantor afirmó que “hay una oposición de verdad que se puso antiojeras y no ha querido ver todos los aspectos positivos que tiene esta propuesta y sin desconocer que hay muchas cosas que evidentemente hay que mejorar, pero es una propuesta que finalmente deja gobernar a cualquiera que esté en el cargo versus lo que tenemos ahora “. “Hoy día tenemos un sistema político que está muerto que da lo mismo quién llegue al poder no puede gobernar, no puede sacar proyectos de ley que son relevantes y todos sabemos que el sistema político jamás se va a modificar con la Constitución actual, porque los parlamentarios nunca van a votar en contra de sus propios intereses”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON

