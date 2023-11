e34458ad39

Nacional Política Carlos Bianchi y Presupuesto 2024: “Cientos de regulaciones elevaron absolutamente los estándares de los recursos públicos” El diputado lamentó el rechazo de recursos a sitios de memoria y afirmó que la partida "nunca tuvo mayor objeción, salvo ahora que existe una posición muy radical". Por otro lado, el parlamentario valoró la suspensión temporal de los SLEP. Diario UChile Martes 28 de noviembre 2023 12:04 hrs.

El diputado independiente por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, integrante de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, abordó el tercer trámite en el Congreso del proyecto de Presupuesto 2024 y las modificaciones que ya han sido establecidas en la legislación. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado señaló que producto de que la fecha límite para la aprobación del proyecto vence este martes, “el Congreso está en toda su obligación de poder terminar hoy toda esta tramitación, sino ocurriere así -cosa que sería extraordinariamente rara- lo que queda es la propuesta que envió el Ejecutivo. Por lo tanto, yo tengo plena certeza que el proceso va a ser bastante más expedito”. “Esta discusión, a diferencia de otras muchas, tuvo el protagonismo de Mario Marcel. Aquí el ministro jugó un rol de arquero porque atajó cuanto penal le tiraban (…), en toda la discusión estuvo el ministro”, destacó. En relación a las modificaciones que ya han quedado estipuladas en el Presupuesto 2024, el diputado destacó que en respuesta al “Caso Convenios” y a las implicancias de las gobernaciones regionales, “hay cientos de regulaciones que elevaron absolutamente los estándares de los recursos públicos“. Respecto a las quejas levantadas por las máximas autoridades regionales sobre las trabas en relación a los procesos de transferencias, Bianchi sostuvo que entiende “el reclamo que hicieron en su momento los gobernadores, pero la verdad que no tienen ningún piso hoy día para hacer exigencias dado la situación que el país conoció”. En ese sentido, el parlamentario aseguró que dichos cuestionamientos iniciales ya fueron acordados con las autoridades, por tanto, a partir de ahora “esos recursos los van a poder a seguir entregando, pero ya no solo queda al arbitrio de la gobernadora o el gobernador de turno, sino que esto pasa por el Consejo Regional, además también debe ser visado por Contraloría y no solo eso sino que tiene que ser por concurso”. Sobre el rechazo en el Senado a la entrega de recursos a cuatro sitios de memoria, Bianchi recordó que esta partida “nunca tuvo mayor objeción salvo ahora que existe una posición muy radical, muy extrema, y esa constatación yo la tengo dada la experiencia que he tenido por 16 años en el Senado. Nunca asistimos a un negacionismo como me tocó presenciarlo en esta oportunidad. Estas son personas jóvenes que tienen una postura de absoluta negación frente a los abusos, atropellos a los derechos humanos, frente a personas que fueron asesinadas, desaparecidas”. En contraposición, el parlamentario apuntó al acuerdo que logró destrabar la discusión sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). “Afortunadamente al día de hoy en el Senado no tenemos estas otras posiciones tan extremas que lo que hacen es no permitir un avance en una discusión democrática”, señaló. “Aquí se detiene pero activamente los traspasos y queda al arbitrio del ministerio algunos municipios que van a traspasar sus estructuras de establecimientos de Educación Pública”, añadió. Consultado si se debe modificar la legislación de los SLEP a partir de la actual crisis educativa, Bianchi respondió que “en nuestro país se sigue impartiendo educación del siglo XIX en pleno siglo XXI y desgraciadamente los más afectados son las familias más vulnerables o la familia de clase media y esa situación no puede continuar así”. “Por tanto, esta es una discusión mucho más de fondo que no solo tiene que ver con sacar la educación de los municipios. Cuando el año 81′ en dictadura se traspasa a los municipios, el Estado se desentiende de la educación pública, incluso la financia solo por asistencia no por matricula y provoca toda esta situación más allá de malas o buenas administraciones municipales”, declaró. En esa línea, el parlamentario afirmó que “los 14 SLEP han sido un fracaso, la estructura no da el ancho, entonces, mientras no se modifique aquello, mientras no se informe cómo se va a avanzar en una mejor estructura que de certezas y garantías, la verdad es que yo preferiría que el Estado financie lo que hoy día tenemos, y en un año o dos años avancemos en la medida de que vayamos construyendo algo mucho más sólido”. Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace:

