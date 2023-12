f755fc57f2

Isapres Salud Adelanto del ICSA genera molestia en Comisión de Hacienda: “No tiene nada que ver con el reajuste del sector público” Diputados oficialistas acusaron que la medida se aleja de lo que debería ser el proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de trabajadores del sector. En esa misma línea, desde la Confusam declararon "molestia" por la mezcla entre ambos debates. Fernanda Araneda Martes 12 de diciembre 2023 19:24 hrs.

El adelanto del Índice de Costos de Salud (ICSA) propuesto por el Gobierno en el contexto de la ley de reajuste público causó estragos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La medida permitirá a las isapres aumentar el precio de sus planes para atenuar la difícil situación en la que los dejó el fallo GES, pero ha sido cuestionada tanto por las propias aseguradoras, que la consideran insuficiente, como por parlamentarios oficialistas. En la última sesión de la Comisión de Hacienda, que tuvo lugar la tarde de este martes, el diputado de la bancada PPD, Carlos Bianchi, aseguró que ingresar el adelanto del ICSA como una indicación al proyecto de reajuste “confunde todo el trabajo que han hecho las distintas organizaciones” y que hay propuestas “que están incluso fuera de la idea matriz”. Por ello, Bianchi planteó la posibilidad de separar la discusión entre el adelanto del ICSA y el reajuste del sector público. “Yo jamás me prestaría para dilatar algo que tenga que ver con beneficios para los trabajadores y trabajadoras, pero aquí tenemos hoy día una situación compleja que no ha resuelto aún el Gobierno y que tiene que ver con el artículo 102, que afecta directamente a trabajadores asistentes de la educación y además este tema de las isapres que es un chicharrón dentro de un pan de pascua, no tiene nada que ver”, acusó. Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, también consideró que los debates deben ir por carriles separados. “Una cosa es el reajuste del sector público, que creemos que va en un buen camino, porque fue un acuerdo con todos los gremios y otra cosa distinta es el reajuste del ICSA. Por eso es que creemos que hay que separarlo, son debates completamente distintos y lo que tiene que ver con el ICSA, los precios de salud de las isapres, creemos que tiene que estar dado en la discusión del marco de la ley corta de isapres”, afirmó. Desde los gremios de la salud, el vicepresidente de la Confusam, Cristian Rodriguez, declaró que “nos molestó bastante el hecho de que se ocupara un espacio de negociación con los trabajadores como es la ley de reajuste del sector público, para meter una problemática que no tiene nada que ver con la discusión”, dijo. “El reajuste del sector público tiene un sentido, que es ir por mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores públicos del país y que se utilice esta ley para meter un tema que no tiene nada que ver, como es el tema de las isapres, nos genera molestia”, precisó. Rodríguez además advirtió que la polémica causada por el adelantamiento del ICSA “podría entorpecer lo que es la tramitación de esta ley, que necesitamos que salga lo antes posible”, indicó.

