6e41868c0f

1213ae53c2

Isapres Nacional Política Salud Ley corta de isapres: Comisión de Salud del Senado aún no llega a acuerdo sobre el alza en el precio de los planes El senador socialista y presidente de la instancia, Juan Luis Castro, aseguró que todavía no hay un techo claro para este aumento. Mientras el senador UDI, Sergio Gahona, insistió en que lo más adecuado es aplicar el criterio de mutualización. Fernanda Araneda Martes 9 de enero 2024 16:39 hrs.

Compartir en

Este martes, senadores de la Comisión de Salud, en conjunto con la ministra de la cartera, Ximena Aguilera y el superintendente Víctor Torres, discutieron las indicaciones a la ley corta de isapres, específicamente respecto del numeral 13, que se refiere al alza en los precios base. A través de enmiendas, el Gobierno está proponiendo que la Superintendencia de Salud redacte una circular que oriente a las isapres en el proceso del pago de su deuda con los usuarios. Esto último, para responder a las críticas de parlamentarios que acusaron que no había techo para el alza en el precio de los planes. Teniendo en cuenta la última propuesta del Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, aseguró que aún con la circular que elaborará la Superintendencia de Salud, hay imprecisiones respecto a los límites en el alza de los precios. “La circular que comunica el Superintendente en el articulado, tiene bordes imprecisos de techo aún. Aquí no se trata de crear fantasmas o ilusiones, nosotros tenemos el deber de ponernos en el lugar de las personas que van a recibir un reajuste de precio base extraordinario, esa es la tarea que tiene el Congreso, ponerse en ese zapato, porque después es re fácil decir que la ley quedó mala o que no sabían cuáles eran los montos”, afirmó. Por su parte, el senador de la UDI, Sergio Gahona, cuestionó las alzas de hasta un 40% contenidas en una simulación presentada por el Gobierno. De acuerdo a Gahona, en el actual contexto, lo más adecuado es aplicar el criterio de la mutualización. “En lo particular prefiero la mutualización porque significa devolverle menos a los afiliados pero no cobrarles más a futuro, ajustar los planes lo menos posible. Eso es menos perjudicial que decirles: ‘Les vamos a devolver 1100 millones de dólares, pero les vamos a subir los planes en un 40%’. Esa gente a la que se le va a subir los planes en un 40%, no lo va a poder pagar”, planteó. Para responder a parte de las críticas de los parlamentarios, el superintendente de Salud, Víctor Torres, advirtió que no hay una propuesta del Gobierno para cuál debería ser el porcentaje máximo de alza de los planes y que para tener una cifra final, se deben tomar en cuenta varios factores. “Aquí no hay una alza propuesta, hay una simulación de las eventuales alzas que podrían ocurrir en el escenario de discusión actual. Hay que considerar la adecuación precio base de marzo, que va generar una diferencia en el alza extraordinaria, los menores de dos años que también van a generar una disminución y las medidas de contención. Por lo tanto, es el peor escenario que estamos planteando para poder ir mejorando progresivamente en la discusión en el Congreso”, dijo. Mientras el presidente de la Asociación de Isapres, , Gonzalo Arriagada, señaló que pese a las estimaciones del Gobierno, en el largo plazo no habrá un alza sustantiva para los usuarios de las aseguradoras. “La gente queda con la idea que, respecto de los planes que tenía antes de los fallos, les van a subir en un 40%, lo que no tiene nada que ver. Si la preocupación del Senado es esa, obviamente que es una preocupación que no tiene fundamentos, porque de lo que estamos hablando es que aquí a la gente le van a bajar los precios en porcentajes importantes, le van a bajar por el GES, luego por el fallo de tabla y a esos precios disminuidos es a los que se les aplica esta alza”, indicó. Debido a las dudas que generó la última propuesta del Gobierno en la Comisión de Salud del Senado, el controvertido numeral 13 seguirá siendo discutido durante los próximos días y su votación quedó pospuesta para el próximo martes 16 de enero.

Este martes, senadores de la Comisión de Salud, en conjunto con la ministra de la cartera, Ximena Aguilera y el superintendente Víctor Torres, discutieron las indicaciones a la ley corta de isapres, específicamente respecto del numeral 13, que se refiere al alza en los precios base. A través de enmiendas, el Gobierno está proponiendo que la Superintendencia de Salud redacte una circular que oriente a las isapres en el proceso del pago de su deuda con los usuarios. Esto último, para responder a las críticas de parlamentarios que acusaron que no había techo para el alza en el precio de los planes. Teniendo en cuenta la última propuesta del Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, aseguró que aún con la circular que elaborará la Superintendencia de Salud, hay imprecisiones respecto a los límites en el alza de los precios. “La circular que comunica el Superintendente en el articulado, tiene bordes imprecisos de techo aún. Aquí no se trata de crear fantasmas o ilusiones, nosotros tenemos el deber de ponernos en el lugar de las personas que van a recibir un reajuste de precio base extraordinario, esa es la tarea que tiene el Congreso, ponerse en ese zapato, porque después es re fácil decir que la ley quedó mala o que no sabían cuáles eran los montos”, afirmó. Por su parte, el senador de la UDI, Sergio Gahona, cuestionó las alzas de hasta un 40% contenidas en una simulación presentada por el Gobierno. De acuerdo a Gahona, en el actual contexto, lo más adecuado es aplicar el criterio de la mutualización. “En lo particular prefiero la mutualización porque significa devolverle menos a los afiliados pero no cobrarles más a futuro, ajustar los planes lo menos posible. Eso es menos perjudicial que decirles: ‘Les vamos a devolver 1100 millones de dólares, pero les vamos a subir los planes en un 40%’. Esa gente a la que se le va a subir los planes en un 40%, no lo va a poder pagar”, planteó. Para responder a parte de las críticas de los parlamentarios, el superintendente de Salud, Víctor Torres, advirtió que no hay una propuesta del Gobierno para cuál debería ser el porcentaje máximo de alza de los planes y que para tener una cifra final, se deben tomar en cuenta varios factores. “Aquí no hay una alza propuesta, hay una simulación de las eventuales alzas que podrían ocurrir en el escenario de discusión actual. Hay que considerar la adecuación precio base de marzo, que va generar una diferencia en el alza extraordinaria, los menores de dos años que también van a generar una disminución y las medidas de contención. Por lo tanto, es el peor escenario que estamos planteando para poder ir mejorando progresivamente en la discusión en el Congreso”, dijo. Mientras el presidente de la Asociación de Isapres, , Gonzalo Arriagada, señaló que pese a las estimaciones del Gobierno, en el largo plazo no habrá un alza sustantiva para los usuarios de las aseguradoras. “La gente queda con la idea que, respecto de los planes que tenía antes de los fallos, les van a subir en un 40%, lo que no tiene nada que ver. Si la preocupación del Senado es esa, obviamente que es una preocupación que no tiene fundamentos, porque de lo que estamos hablando es que aquí a la gente le van a bajar los precios en porcentajes importantes, le van a bajar por el GES, luego por el fallo de tabla y a esos precios disminuidos es a los que se les aplica esta alza”, indicó. Debido a las dudas que generó la última propuesta del Gobierno en la Comisión de Salud del Senado, el controvertido numeral 13 seguirá siendo discutido durante los próximos días y su votación quedó pospuesta para el próximo martes 16 de enero.