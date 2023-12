d22b520133

Isapres Nacional Política Salud Ley corta de isapres: Senadores de la comisión de Salud mantienen en vilo el apoyo a una segunda alza de precios base A la vuelta de las celebraciones de año nuevo, la instancia deberá pronunciarse sobre el numeral 13 de la iniciativa, que además contempla los plazos que tienen las aseguradoras privadas para proponer el pago de la deuda con los afiliados. Natalia Palma Sábado 30 de diciembre 2023 11:27 hrs.

Será el martes 2 de enero que la comisión de Salud del Senado retome el debate de la ley corta de isapres con la que el Gobierno busca regularizar el funcionamiento de las aseguradoras privadas, en medio de crisis del sector producto de los fallos de la Corte Suprema. Previamente, la instancia visó una indicación que entrega facultades a la Superintendencia de Salud para hacer cumplir la resolución del máximo tribunal, que ordena a las aseguradoras aplicar una tabla única de factores y restituir los cobros en exceso; también visó por unanimidad que por regla general todas las personas estén obligadas a cotizar el 7% de las remuneraciones imponibles. No obstante, todavía queda pendiente la revisión del numeral 13 de la iniciativa, que autoriza una nueva alza de reajuste en los precios base y establece los plazos que tienen las isapres para proponer cómo pagar la deuda que mantiene con los afiliados, la cual deberá contar con la aprobación de la Superintendencia de Salud. Dicha devolución podría tomar, incluso, hasta 10 años. Según la norma, “la Superintendencia de Salud, previa revisión del cumplimiento de los contenidos mínimos del plan respectivo, lo remitirá dentro del plazo de cinco días al Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales, el que tendrá 30 días para emitir una recomendación fundada por plan presentado por cada Institución de Salud Previsional”. “Cumpliendo dicho plazo y considerando la recomendación del Consejo, la Superintendencia deberá pronunciarse sobre el plan respectivo, aprobándolo o instruyendo cambios necesarios para su aprobación, dentro del plazo de 10 días contados desde que recibió la respectiva recomendación del Consejo. En contra de esta resolución no procederá recurso alguno”, añade. Precisamente, esta disposición genera reparos por parte de integrantes de la comisión, quienes a su vez solicitaron no votar la indicación sin antes presionar al Gobierno para que llegue con una propuesta concreta que permita adelantar la presentación de la reforma a la salud, inicialmente programada para marzo de 2025, según la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Por lo que, de no haber una respuesta, la indicación podría caerse al no contar con los votos suficientes. El senador del Partido Socialista y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, dijo esperar que haya propuestas “para iniciar una transición de reforma a la salud en condiciones distintas, donde el modelo de negocio de las isapres cambie, se termine la exigencia en la declaración de salud que selecciona por riesgo, por sexo, edad y enfermedad y que ha sido el pecado original del sistema”. Al mismo tiempo, el legislador solicitó “una intervención fuerte en los costos de las isapres y en materia de licencias médicas que son hoy día desbordadas en el crecimiento exponencial que han tenido en la misión. De ahí entonces que la viabilidad del artículo 13 está en juego, vamos a ver porque aquí el Gobierno tiene que dar un punto de vista más taxativo para evitar un segundo reajuste que solo castiga a los afiliados sin nada a cambio de parte de las isapres, cosa que es inentendible en el momento que estamos viviendo”. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, coincidió en que el numeral 13 “va a generar bastante discusión por la posibilidad de alza de los precios base” y reforzó el compromiso “de la comisión de Salud del Senado, que fue parte del protocolo de acuerdo con el Minsal, de sacar la ley corta en enero para así la Cámara de Diputados también tenga un tiempo de tramitación razonable”. “Eventualmente, esto podría llegar a una comisión mixta con algunos artículos donde haya controversia entre Senado y Cámara y poder tramitar todo eso antes del 12 de mayo, que es el último plazo que dio la Corte Suprema con la prórroga por tabla de factores”, señaló. En la oposición, el senador UDI, Sergio Gahona, dijo esperar que el Gobierno “dado que adelantó algunas cosas en la Cámara, pueda presentar indicaciones nuevas ahora en esta semana que viene post año nuevo y poder seguir avanzando con este proyecto de ley corta de isapres, que ya no parece ser tan corta, sino que más bien una ley que pretende resolver problemas no solo de forma, sino de fondo y no solo de estabilización del sistema, sino también de una forma de poder tener una mejor calidad de atención para todas las personas que están afiliadas al sistema de isapres”. En tanto, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, compartió esta solicitud e instó a despachar la ley corta en enero “para que en definitiva vaa a la Cámara de Diputados a segundo trámite constitucional. Esperamos que el Ejecutivo, tanto la ministra de Salud, el ministro Segpres cumplan la palabra empeñada”. Foto en portada: Agencia Aton

