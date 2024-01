Exministro Emilio Santelices: “Es imposible prever que las isapres vayan a subsistir”

0cddc6ee97

Extendido el plazo para que los parlamentarios y las autoridades presentaran indicaciones, será el próximo martes que la comisión de Salud del Senado continuará con la revisión de la ley corta de isapres para viabilizar los fallos de la Corte Suprema. Entre las materias que mantiene entrampada la discusión destacan el alza de los planes y el monto de las devoluciones que deben efectuar las aseguradoras privadas a sus afiliados. Así, por ejemplo, pese a que la instancia ha votado algunas de las disposiciones de la iniciativa, el numeral 13, que aborda cómo materializar la resolución que ordena la aplicación de la tabla única de factores, no ha podido ser consensuada. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el ex ministro de Salud y ex coordinador del comité técnico asesor por la crisis de las isapres, Emilio Santelices, sostuvo que la situación que envuelve el debate “es expectante, porque sin duda que en el curso de la tramitación de la ley corta esta ‘se está quedando corta’ para resolver de verdad el problema por el cual se envió esta ley al Parlamento”. Cabe mencionar, que el Gobierno ingresó ayer una batería de indicaciones que buscan modificar el proyecto con el objetivo de hacer viable el fallo de la Suprema contra las aseguradoras. El documento ingresado por el Ejecutivo incluye un artículo que busca generar cambios de carácter estructural al sistema de salud, menciona que el Jefe de Estado enviará proyectos para eliminar preexistencias como enfermedades y contempla artículos para que el reajuste de precio extraordinario para este año tenga un umbral máximo razonable que evite, mediante una circular de la Superintendencia, el abuso en los reajustes de precios. El ex secretario de Estado sostuvo que con el proyecto inicial de ley corta, tanto el Gobierno como los legisladores “tempranamente su pudieron dar cuenta de que la ley era insuficiente y, por lo tanto, se hicieron indicaciones, entremedio se contribuyó con esta comisión de expertos en donde participamos representantes de todos los sectores. Desafortunadamente, las propuestas que se hicieron desde el ámbito técnico no fueron acogidas”. Sobre la falta de acuerdos que genera el monto adeudado por las isapres, el exministro afirmó que dicha materia “es el punto de inflexión de la viabilidad de esta ley que cumpla con su objetivo, porque si no se calcula adecuadamente cuánto es lo que se debe pagar y, a su vez, tampoco se sincera cuál va a ser el mecanismo por el cual las isapres van a transitar en este período mientras pagan esta deuda para que se mantenga la sustentabilidad financiera, es imposible prever que el sistema vaya a subsistir”. “En cuanto a la magnitud de la deuda lo primero que hay que esclarecer y transparentar es cuál es la forma de cálculo de esa deuda, porque el mismo superintendente en su momento declaró públicamente que él había hecho un cálculo literal, valoro su honestidad, pero tengo que decir que un cálculo literal es una aberración técnica de magnitud, porque los cálculos que se hacen en materia de consolidación de deuda de usuarios de cualquier seguro se hacen a través de los mecanismos de mutualización”, explicó Santelices, a propósito del cálculo inicial efectuado por la entidad liderada por Víctor Torres en octubre pasado, que cifró en mil 400 millones de dólares la deuda de las isapres. Por ello, remarcó que ante esta situación “lo primero antes de saber cuál es la deuda es preguntar bajo qué principios lo vamos a calcular y pienso que, siendo este un país serio, se tiene que hacer solo a través de lo que señala la ciencia actuarial”, que dice relación con la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos para la evaluación de riesgos en la industria financiera y de seguros. Además, mencionó que “cuando uno analiza la propuesta que hace la comisión de Salud a mí me parece absolutamente razonable, es decir, lo que el senador (Juan Luis) Castro ha insistido es que aquí no se trata de instalarle salvataje a nadie, y menos a las isapres, sino que se trata de solucionar un problema mucho más integral y por eso es que la comisión le está diciendo al Gobierno: ‘Creemos que hay que avanzar en donde las isapres pasen definitivamente al alero de la seguridad social”, apuntó. En ese sentido, enfatizó en la necesidad de adelantar la presentación de la reforma a la salud, puesto que, a su juicio, “pienso que ese es el punto central final de esta discusión. Aprovechemos esta crisis para dar un salto cuántico en materia de seguridad social en salud en el sistema privado”. Según la exautoridad “pensar en una reforma a mediados del próximo año o al menos en 2025 -tal como anunció el Gobierno- es una forma de decir que no se va a hacer, porque no olvidemos que vienen puros períodos de elecciones y en ellos se agudizan las tensiones, los fundamentos de las leyes, que tienen que ser debidamente sensatas, también se distorsionan muchas veces. Entonces, no va a ser el momento propicio y le aseguro que no va a ocurrir nada. El punto de inflexión es hoy día, es decir, o el Gobierno se hace responsable de una crisis sanitaria de magnitud o se hace parte de una solución a un problema que lleva más de una década discutiéndose en materia de salud”. “Yo espero que la racionalidad sanitaria prevalezca por sobre las tensiones internas que tiene el propio Gobierno por quienes efectivamente quieren que el sistema se destruya”, aseveró.

