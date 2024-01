84c726f1ee

761077ed3e

Nacional Pensiones Política Diputado Durán (RN) por reforma de pensiones: “Estoy abierto a destinar parte del 6% (de cotización adicional) a solidaridad” El parlamentario instó a que tanto la izquierda como la derecha política cedan en sus posiciones. "Nunca va a haber una reforma 100% al gusto de Chile Vamos, ni tampoco del Frente Amplio y del Partido Comunista", dijo. Bárbara Paillal Domingo 14 de enero 2024 10:35 hrs.

Compartir en

Este lunes finaliza la votación en particular de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ad portas de su inminente votación en la Sala de la Corporación, el principal nudo político sigue sin lograr consensos: el destino del 6% de cotización adicional. Como última instancia, el Gobierno instaló esta semana una mesa técnica acotada para buscar una fórmula con representantes de Chile Vamos. Hasta ahora, sin acuerdos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, dijo estar decepcionado de cómo se ha desarrollado el proceso de votación de la reforma previsional, acusando falta de un “adecuado” trabajo pre legislativo del Gobierno. “Se hicieron mesas de trabajo que no condujeron a nada, se invitaron a técnicos de distintas sensibilidades quienes todavía están esperando que el Gobierno entregue los datos para ellos también hacer sus propias estimaciones respecto de la reforma”, añadió. En esa línea, recalcó que la indicación ingresada al proyecto cambió elementos sustantivos del original, pero que no fue posible invitar a expertos a debatir, para conocer su opinión al respecto. “El lunes que viene terminamos la votación del proyecto en particular pero me voy con un sabor amargo, porque pudimos haber llegado a mayores acuerdos. Esto se va a decidir en la Sala y el gobierno ahí, como es costumbre, va a estar contando los votos, sumando cómo convence a algunos, de qué manera lo hace para conseguir la mayoría que necesita por el quórum”, sostuvo. El Gobierno dice que ha cedido en relación al porcentaje destinado a solidaridad, ¿no cree que se han hecho concesiones relevantes? Todas las encuestas nos dicen que la mayoría quieren que el 6% vaya a su cuenta de capitalización individual, independiente de dónde esté siendo administrada, si en un ente público o si en un ente privado, pero todas la encuesta dicen que más del 60% de la población quiere que ese 6% vaya a su cuenta. Yo en lo particular estoy abierto a la solidaridad porque también hay un 40% que estima que es necesario tomar parte de ese 6% y destinarlo a las personas que por distintos motivos no pudieron reunir los ahorros suficientes para tener una pensión, y en esto hay un grupo tan importante como son las mujeres dueñas de casa en nuestro país que decidieron no estudiar, por ejemplo, o no dedicarse a la vida laboral por cuidar a su familia, por formar a sus hijos mientras su esposo salía a buscar el sustento con su trabajo. Por eso, yo estoy de acuerdo con que exista solidaridad pero focalizada con ciertos grupos prioritarios. ¿Y eso sería a través de impuestos generales o el seguro social? Todas las herramientas que estén disponibles hay que ocuparlas. En este sentido la PGU que se financia con los impuestos de los chilenos debe fortalecerse. Estaban los votos disponibles de nuestro sector para apoyar ese aumento a 250 mil pesos ahora ya, pero resulta que ahora el gobierno dice que no cuenta con los recursos y fue una promesa de campaña. Entonces hay que ver también cuál es la disposición de cada uno y del Gobierno en esta oportunidad que se está desdiciendo de una promesa de campaña y ahora resulta que lo está condicionando a un aumento en los impuestos. Pero yo estoy abierto a que fortalezcamos la PGU como instrumento de apoyo a las pensiones más bajas y también yo en lo personal estoy abierto a destinar parte del 6%, tal vez un 2% también a la solidaridad. ¿Eso significa que la fórmula 4 – 2 usted la votaría a favor? Yo soy un diputado del distrito 13, la zona centro sur de Santiago desde San Miguel hasta El Bosque y San Ramón. Yo conozco la realidad, esa gente me pidió que los representara como diputado y en mi conversaciones con ellos me plantean que tiene que existir solidaridad. Tenemos que llegar un punto de encuentro. No puede ser que un sector político se atrinchere en su ideología y el otro no quiera ceder ni un paso para darle a Chile una buena reforma a las pensiones. Los dos grupos tienen que ceder en algo o, si no nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca va a haber una reforma 100 por ciento al gusto de Chile Vamos ni tampoco puede haber una reforma 100% al gusto del Frente Amplio y del Partido Comunista. Tenemos que ceder cada uno para darle a los chilenos una reforma que al menos nos deje conforme y si existiera la posibilidad de un 4 a 2, que yo se lo plantee a la ministra y ella me dijo que no, por supuesto que yo votaría a favor. ¿Qué tan importante es sacar la reforma de pensiones en este momento? Después de delincuencia es una de las mayores urgencias que tienen los chilenos. Esto debió haberse zanjado en el Gobierno, por qué no, de la expresidenta Bachelet, pero no tuvo luz. Después en el gobierno del presidente Piñera que también presentó una reforma a las pensiones pero ahí lo torpedeo la izquierda y está durmiendo en el Senado, y ahí estaba la fórmula del 3 y 3 ¿por qué no se aprobó en ese tiempo? Porque la idea era torpedearlo para que no le resultara al presidente Piñera. Y ahora estamos de nuevo en la misma historia. La gente no puede estar a las paradas, como se dice en buen chileno, de las peleas de los partidos políticos. Nosotros tenemos el deber moral de sacar lo más pronto una reforma provisional porque los jubilados no pueden seguir esperando.

Este lunes finaliza la votación en particular de la reforma de pensiones en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ad portas de su inminente votación en la Sala de la Corporación, el principal nudo político sigue sin lograr consensos: el destino del 6% de cotización adicional. Como última instancia, el Gobierno instaló esta semana una mesa técnica acotada para buscar una fórmula con representantes de Chile Vamos. Hasta ahora, sin acuerdos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, dijo estar decepcionado de cómo se ha desarrollado el proceso de votación de la reforma previsional, acusando falta de un “adecuado” trabajo pre legislativo del Gobierno. “Se hicieron mesas de trabajo que no condujeron a nada, se invitaron a técnicos de distintas sensibilidades quienes todavía están esperando que el Gobierno entregue los datos para ellos también hacer sus propias estimaciones respecto de la reforma”, añadió. En esa línea, recalcó que la indicación ingresada al proyecto cambió elementos sustantivos del original, pero que no fue posible invitar a expertos a debatir, para conocer su opinión al respecto. “El lunes que viene terminamos la votación del proyecto en particular pero me voy con un sabor amargo, porque pudimos haber llegado a mayores acuerdos. Esto se va a decidir en la Sala y el gobierno ahí, como es costumbre, va a estar contando los votos, sumando cómo convence a algunos, de qué manera lo hace para conseguir la mayoría que necesita por el quórum”, sostuvo. El Gobierno dice que ha cedido en relación al porcentaje destinado a solidaridad, ¿no cree que se han hecho concesiones relevantes? Todas las encuestas nos dicen que la mayoría quieren que el 6% vaya a su cuenta de capitalización individual, independiente de dónde esté siendo administrada, si en un ente público o si en un ente privado, pero todas la encuesta dicen que más del 60% de la población quiere que ese 6% vaya a su cuenta. Yo en lo particular estoy abierto a la solidaridad porque también hay un 40% que estima que es necesario tomar parte de ese 6% y destinarlo a las personas que por distintos motivos no pudieron reunir los ahorros suficientes para tener una pensión, y en esto hay un grupo tan importante como son las mujeres dueñas de casa en nuestro país que decidieron no estudiar, por ejemplo, o no dedicarse a la vida laboral por cuidar a su familia, por formar a sus hijos mientras su esposo salía a buscar el sustento con su trabajo. Por eso, yo estoy de acuerdo con que exista solidaridad pero focalizada con ciertos grupos prioritarios. ¿Y eso sería a través de impuestos generales o el seguro social? Todas las herramientas que estén disponibles hay que ocuparlas. En este sentido la PGU que se financia con los impuestos de los chilenos debe fortalecerse. Estaban los votos disponibles de nuestro sector para apoyar ese aumento a 250 mil pesos ahora ya, pero resulta que ahora el gobierno dice que no cuenta con los recursos y fue una promesa de campaña. Entonces hay que ver también cuál es la disposición de cada uno y del Gobierno en esta oportunidad que se está desdiciendo de una promesa de campaña y ahora resulta que lo está condicionando a un aumento en los impuestos. Pero yo estoy abierto a que fortalezcamos la PGU como instrumento de apoyo a las pensiones más bajas y también yo en lo personal estoy abierto a destinar parte del 6%, tal vez un 2% también a la solidaridad. ¿Eso significa que la fórmula 4 – 2 usted la votaría a favor? Yo soy un diputado del distrito 13, la zona centro sur de Santiago desde San Miguel hasta El Bosque y San Ramón. Yo conozco la realidad, esa gente me pidió que los representara como diputado y en mi conversaciones con ellos me plantean que tiene que existir solidaridad. Tenemos que llegar un punto de encuentro. No puede ser que un sector político se atrinchere en su ideología y el otro no quiera ceder ni un paso para darle a Chile una buena reforma a las pensiones. Los dos grupos tienen que ceder en algo o, si no nunca nos vamos a poner de acuerdo. Nunca va a haber una reforma 100 por ciento al gusto de Chile Vamos ni tampoco puede haber una reforma 100% al gusto del Frente Amplio y del Partido Comunista. Tenemos que ceder cada uno para darle a los chilenos una reforma que al menos nos deje conforme y si existiera la posibilidad de un 4 a 2, que yo se lo plantee a la ministra y ella me dijo que no, por supuesto que yo votaría a favor. ¿Qué tan importante es sacar la reforma de pensiones en este momento? Después de delincuencia es una de las mayores urgencias que tienen los chilenos. Esto debió haberse zanjado en el Gobierno, por qué no, de la expresidenta Bachelet, pero no tuvo luz. Después en el gobierno del presidente Piñera que también presentó una reforma a las pensiones pero ahí lo torpedeo la izquierda y está durmiendo en el Senado, y ahí estaba la fórmula del 3 y 3 ¿por qué no se aprobó en ese tiempo? Porque la idea era torpedearlo para que no le resultara al presidente Piñera. Y ahora estamos de nuevo en la misma historia. La gente no puede estar a las paradas, como se dice en buen chileno, de las peleas de los partidos políticos. Nosotros tenemos el deber moral de sacar lo más pronto una reforma provisional porque los jubilados no pueden seguir esperando.