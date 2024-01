ffa64ccf11

Isapres Nacional Política Con rechazo a la indicación que permitía el ajuste en los precios base: Comisión de Salud del Senado despachó Ley corta de isapres El presidente de la instancia, Juan Luis Castro, desestimó esta modificación por "no tener umbrales máximos". Mientras el representante de RN, Francisco Chahuán, criticó al Gobierno por trabar el avance de la reforma a la salud. Fernanda Araneda Martes 16 de enero 2024 17:55 hrs.

Este martes la comisión de Salud del Senado despachó la Ley corta de isapres para que la iniciativa comience a ser discutida en la comisión de Hacienda de la Corporación. Sin embargo, los parlamentarios rechazaron una indicación clave de la propuesta del Gobierno, la cual permitía el reajuste en el precio base de los planes y establecía los plazos que tenían las aseguradoras para pagar la deuda que mantienen con los afiliados. Se trata del numeral 13 letra C, que contó con dos votos negativos de los senadores de oposición Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN); uno positivo, del senador Juan Ignacio Latorre (RD); y las abstenciones de la senadora Ximena Órdenes (Ind) y del presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS). Al respecto, el senador del Partido Socialista señaló que el alza de los precios no fue aceptado “porque no tiene umbrales máximos, no tiene topes y no tiene bordes precisos que eviten ese castigo que hemos dicho que los afiliados no deben sufrir”, expresó. “Por lo tanto, aquí hay una tarea para el Gobierno, que replantee un ajuste de precios que puede ocurrir, pero nunca en desmedro de las personas. Según las simulaciones, las alzas llegan hasta el 41% . Eso es inaceptable”, expresó. Por su parte, el senador Latorre destacó que “la gran mayoría de los artículos tuvo aprobación unánime o de mayoría y sólo un aspecto, que es la letra C de una indicación quedó, por decirlo así, rechazada y pendiente para un siguiente trámite”, precisó. En esa línea, el parlamentario afirmó que la iniciativa “es un proyecto de ley que se hace responsable de una situación provocada no por el Gobierno, sino que por las propias isapres y donde el foco está en darle seguridad, certeza a las personas”. “Quiero valorar este trabajo de muchos meses y donde, además, el Ejecutivo se compromete a ingresar antes del 1 de octubre un proyecto de ley o varios de reforma al sistema de salud”, agregó. En contraste, el representante de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, cuestionó al Gobierno por no avanzar decididamente en la reforma al sistema de salud. “El Gobierno le debe una explicación al país. Teniendo la posibilidad de terminar hoy día con las preexistencias, pudiendo terminar con las declaraciones de Salud y con las discriminaciones por sexo y edad, lo que ha resuelto es postergar la presentación del proyecto para plena etapa electoral”, acusó. Además, Chahuán puso en duda que con el fortalecimiento de Fonasa, incluido en la Ley corta, se asegure la continuidad en los tratamientos de los afiliados que tengan que salir de sus isapres. “Nosotros no vamos a permitir que sean los pacientes, los afiliados los que tengan incertidumbre respecto a la continuidad de sus tratamientos y no vamos a permitir que finalmente sean los afiliados los que terminen pagando un reajuste del precio base”, concluyó.

