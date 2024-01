Con aumento de la PGU: Comisión de Hacienda de la Cámara despachó la reforma previsional

70018af4dc

4a696c7f63

La tarde de este lunes la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la reforma previsional del Gobierno. Por lo que, tras este resultado, será el turno de la Sala de la Corporación pronunciarse sobre la iniciativa entre el martes y el miércoles. Una de las materias que destacó en la jornada fue la discusión sobre el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos, el cual se encuentra vinculado al proyecto de obligaciones tributarias y que, de ser aprobado, permitiría adelantar el beneficio a diciembre de 2024 De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que esta última iniciativa será ingresada este martes a las 08:30 horas, de manera que los parlamentarios puedan tener este antecedente a la vista previo a la votación en Sala. “Lo importante ahora es tener claro qué es lo que estamos votando, que tengamos claro que lo que estamos votando es una reforma que las chilenos y chilenos han esperado por más de 10 años, que ha sido objeto de dos intentos fallidos hasta ahora y respecto a lo cual realmente no es concebible seguir esperando”, expresó el titular del erario fiscal. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hizo un llamado a la reflexión a parlamentarios de Chile Vamos ante la posición del sector de rechazar la idea de legislar sobre la reforma previsional. “Sabemos que hay muchas resistencia por diferencias que pueden ser legítimas en el marco de la democracia, pero queremos poner el acento en algo: Este miércoles este proyecto de ley se va a votar en la Sala. Si no nos ponemos de acuerdo siquiera en la idea de legislar, es como que les estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas, que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que este tema para el sistema político no resulta tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vida”, apuntó la secretaria de Estado. Mientras en la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, remarcó en que como sector no se moverán sobre el destino del 6% de cotización adicional y llamó al Gobierno a revisar la propuesta que busca reducir las tablas de mortalidad de 110 a 85 años. “Me acaba de escribir una persona y me dice ‘mi abuelita tiene 103 años’ ¿Qué pasa con ella en esta figura? El seguro de longevidad hay que financiarlo y el Ejecutivo no ha sido claro en eso. De hecho el aumento de la PGU tampoco se dice de dónde van a salir los recursos , dice ahí que el ingreso estructural debe estar sobre un 25,7%, pero eso tiene que ver con crecimiento económico y solamente se aboca en una reforma tributaria, que también es una especie de presionar a la oposición” señaló. En tanto, el diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, insistió en la existencia de “letra chica” en la iniciativa. “Teníamos la expectativa de que en el tránsito de este proyecto por la comisión de Hacienda mejorara un poco, lamentablemente eso no fue posible por la obstinación del Gobierno. La mitad de sus ahorros previsionales van a seguir yendo a un fondo común que va a impedir que sea de su propiedad y que va a impedir que sean heredables. La PGU se va a aumentar a 250 mil pesos en el próximo gobierno, no este; va a ser universal si todo sale bien y se cumplen ciertos requisitos en 10 años más”, criticó el gremialista.

La tarde de este lunes la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó la reforma previsional del Gobierno. Por lo que, tras este resultado, será el turno de la Sala de la Corporación pronunciarse sobre la iniciativa entre el martes y el miércoles. Una de las materias que destacó en la jornada fue la discusión sobre el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250 mil pesos, el cual se encuentra vinculado al proyecto de obligaciones tributarias y que, de ser aprobado, permitiría adelantar el beneficio a diciembre de 2024 De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que esta última iniciativa será ingresada este martes a las 08:30 horas, de manera que los parlamentarios puedan tener este antecedente a la vista previo a la votación en Sala. “Lo importante ahora es tener claro qué es lo que estamos votando, que tengamos claro que lo que estamos votando es una reforma que las chilenos y chilenos han esperado por más de 10 años, que ha sido objeto de dos intentos fallidos hasta ahora y respecto a lo cual realmente no es concebible seguir esperando”, expresó el titular del erario fiscal. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, hizo un llamado a la reflexión a parlamentarios de Chile Vamos ante la posición del sector de rechazar la idea de legislar sobre la reforma previsional. “Sabemos que hay muchas resistencia por diferencias que pueden ser legítimas en el marco de la democracia, pero queremos poner el acento en algo: Este miércoles este proyecto de ley se va a votar en la Sala. Si no nos ponemos de acuerdo siquiera en la idea de legislar, es como que les estuviésemos diciendo a los miles de chilenos y chilenas, que viven muy mal, que no alcanzan a llegar a fin de mes, que este tema para el sistema político no resulta tan prioritario como en realidad lo es para cada uno de ellos en sus vida”, apuntó la secretaria de Estado. Mientras en la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, remarcó en que como sector no se moverán sobre el destino del 6% de cotización adicional y llamó al Gobierno a revisar la propuesta que busca reducir las tablas de mortalidad de 110 a 85 años. “Me acaba de escribir una persona y me dice ‘mi abuelita tiene 103 años’ ¿Qué pasa con ella en esta figura? El seguro de longevidad hay que financiarlo y el Ejecutivo no ha sido claro en eso. De hecho el aumento de la PGU tampoco se dice de dónde van a salir los recursos , dice ahí que el ingreso estructural debe estar sobre un 25,7%, pero eso tiene que ver con crecimiento económico y solamente se aboca en una reforma tributaria, que también es una especie de presionar a la oposición” señaló. En tanto, el diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, insistió en la existencia de “letra chica” en la iniciativa. “Teníamos la expectativa de que en el tránsito de este proyecto por la comisión de Hacienda mejorara un poco, lamentablemente eso no fue posible por la obstinación del Gobierno. La mitad de sus ahorros previsionales van a seguir yendo a un fondo común que va a impedir que sea de su propiedad y que va a impedir que sean heredables. La PGU se va a aumentar a 250 mil pesos en el próximo gobierno, no este; va a ser universal si todo sale bien y se cumplen ciertos requisitos en 10 años más”, criticó el gremialista.