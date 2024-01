70018af4dc

Nacional Pensiones Política “Nadie podría entender que se rechazara la idea de legislar”: Ministra Vallejo urge a la Cámara despachar la reforma previsional esta semana La titular de la Segegob cuestionó a sectores de Chile Vamos de desestimar la iniciativa, de cara a su votación en Sala. "Creemos que después de 10 años discutiéndose, de distintas propuestas, tiene que resolverse cuanto antes", emplazó. Diario UChile Lunes 22 de enero 2024 14:42 hrs.

En medio de la discusión que se está llevando a cabo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, hoy la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, instó a la Corporación a despachar de la Sala a más tardar el próximo miércoles la reforma de pensiones, de manera de avanzar a su segundo trámite constitucional en el Senado. “Creemos que esto después de 10 años discutiéndose, después de intensas conversaciones, de distintas propuestas, tiene que resolverse cuanto antes. Nuestra aspiración es que la reforma previsional pueda despacharse del Congreso el primer semestre, ojalá lo antes posible para que durante este año se produzcan los primeros aumentos de las pensiones”, expresó la titular de la Segegob desde La Moneda. Según expresó la autoridad “no queremos esperar más porque vemos cómo están los jubilados y jubiladas, muchas veces de su propia pensión tienen que costear los medicamentos del compañero pensionado, están cuidando a otros jubilados. A veces, incluso, los nietos se hacen cargo de sus abuelos, porque no les alcanza para nada”. Asimismo, apuntó sus dardos a sectores de Chile Vamos que anticiparon su voto en contra la idea de legislar una vez pase la iniciativa a la Sala de la Cámara. “Cada año que pasa muchos mueren esperando una pensión digna. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo, problemas en torno a sus cuidados físicos, de su salud mental y ven cómo en el Congreso Nacional todavía algunos se dan el lujo de decir que esperamos a un próximo gobierno, se dan el lujo de decir que van a rechazar la idea de legislar una reforma de pensiones cuando en sus propios distritos y circunscripciones hay adultos mayores que están sufriendo. “Nadie podría entender que se rechazara la idea de legislar”, remarcó. Oposición condiciona aprobación del aumento de la PGU Durante la discusión de la comisión de Hacienda destacó esta jornada la exposición de los ministros de la cartera, Mario Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara, quienes enfatizaron que, de acordarse un pacto fiscal, se cumpliría la condición para adelantar el aumento de la Pensión Garantizada Universal a diciembre de 2024. En particular, el jefe de las finanzas públicas detalló que la gradualidad con que operaría el aumento de la PGU se realizaría según el proyecto original, es decir, el primer año se aplicaría para beneficiarios sin pensión base; el segundo, para beneficiarios con pensión base inferior a 100 mil pesos; el tercero, para beneficiarios con pensión inferior a 400 mil pesos; y el cuarto, para beneficiarios con pensión base superior a 400 mil pesos. El diputado y jefe bancada UDI, Guillermo Ramírez, expresó que el sector no dará sus votos para el aumento de la PGU en la medida de que no existan consensos en materia de pensiones. “Si se separa del proyecto de la PGU, nosotros estamos dispuestos hoy día a aprobarla con los cambios necesarios para financiarla. Por lo tanto, en ese entendido, estimamos que lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo en torno al proyecto completo, en el que la PGU es un elemento. Esto no tiene nada de nuevo cuando se ve un proyecto, uno ve todas las piezas del puzle, uno ve todos los pilares del sistema de pensiones”, comentó. Además, el legislador gremialista cuestionó la decisión del Gobierno de respaldar las propuestas que han entregado las distintas fuerzas políticas sobre la materia, tales como la del PPD de reducir las tablas de mortalidad. Por lo que llamó a las autoridades a “ordenar el debate”. En el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, destacó la gestión del ministro Mario Marcel a propósito de los elementos de responsabilidad fiscal contenida en la iniciativa y acusó a la derecha de querer trabar la reforma de pensiones. “A mí me sorprende que los parlamentarios de derecha aquí en la Cámara de Diputados no quieran llegar a acuerdos con el Gobierno. A lo mejor sus parlamentarios del Senado van a llegar a acuerdos, porque no van a querer ser responsables de que la opinión pública le enrostre que ellos son los responsables de que no se mejore las pensiones en el país y que, por otro lado, la gente no reciba un aumento en la Pensión Garantizado Universal”, criticó. Cabe destacar que el Ejecutivo requiere de 78 votos en la Sala para que la reforma continúe su tramitación en la Cámara Alta.

