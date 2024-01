67dae30d08

7f29a356f1

Entrevista Nacional seguridad Alcaldesa Lorena Facuse por polémica de funcionarios con antecedentes penales: “Cabe hacer una mayor supervisión de los contratos” La jefa comunal de Cerrillos calificó como "tendenciosa" la publicación que reveló esta vinculación de personal en el marco de un programa de seguridad y explicó que la contratación se hizo en base a un servicio entregado por una empresa del rubro. Diario UChile Miércoles 31 de enero 2024 9:30 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, se refirió a los cuestionamientos que se han levantado sobre su administración, luego una publicación de La Tercera diera cuenta que una investigación de Contraloría determinó la contratación de 10 personas con antecedentes penales en el contexto del programa “Servicio de Seguridad Preventiva 24/7”. Según consignó el citado medio, el caso se destapó el pasado 19 de julio cuando la directora subrogante de la entidad de Seguridad Pública, Pamela Lobos, advirtió irregularidades en la contratación de funcionarios, pese a que estaban inhabilitados para realizar sus labores. Precisamente, debido a que parte de los contratados incumplían el principio de probidad por contener antecedentes penales. “Creo que los medios son muy tendenciosos y, además, le hacen un flaco favor porque, por un lado, hablan mucho del tema de la delincuencia, que qué hacemos y cuando tomamos medidas en fortalecer ciertas áreas, que es lo que la gente quiere, pasan estas cosas, como el boicot”, acusó la jefa comunal. En ese sentido, Facuse explicó que “teníamos un contrato de muchos años en la municipalidad con una empresa externa que contrataba los guardias para todos los recintos municipales, llámese jardines infantiles, estadios, todo eso. Nosotros decidimos contratar a esos funcionarios, porque era muy caro hacerlo con la empresa y, además, tampoco daba muchos resultados ni garantías”. “De esos funcionarios, que iban a pasar a ser funcionarios ahora municipales, con un contrato a honorarios por un programa de seguridad, se corta el contrato con la empresa y se les da continuidad a algunos trabajadores y los primeros días de septiembre ellos tienen que entregar sus antecedentes para proceder al contrato”, afirmó. Según la alcaldesa “estos trámites a veces se demoran unos días, no son inmediatos, que terminan el último día de un mes y se le hace la contratación al otro día. Cuando estos funcionarios comenzaron a traer esta documentación para proceder al contrato, algunos tenían antecedentes, por lo tanto, nosotros no les dimos continuidad. Eso fue lo que ocurrió”. “Obviamente, yo no puedo ir por sobre la ley, no puedo contratar a personas que tengan antecedentes penales ni en seguridad pública ni en ninguna otra área del municipio. Por lo tanto, no se les dio continuidad y fueron desvinculados”, reforzó. Es frente a esa situación que la alcaldesa procedió a realizar una investigación sumaria y añadió que “también se da cuenta a Contraloría. No llegó el fallo donde hace como la historia que yo ordené la orden sumaria y, entonces, que esa entidad no se va a seguir pronunciando sobre ese caso. Eso fue en septiembre del año pasado”. “La Dirección de Seguridad Pública antes que yo llegara no existía. Creamos la Dirección con aprobación del Concejo Municipal y hemos ido robusteciendo esta área. Ahora, de 60 millones (de pesos) que se han gastado en seguridad, estamos con una inversión municipal, pero también del gobierno regional y de distintas instancias, de alrededor de los dos mil 700 millones de pesos en seguridad pública”, expresó. En ese sentido, detalló que “aumentamos la dotación a 120 personas, pudimos sacar adelante el ‘24/7’ y hemos estado en acompañamiento con la comunidad permanentemente desde que sacamos este programa”. En tanto, consultada sobre el rol que tienen las empresas de seguridad en la contratación de personal, Facuse respondió que “creo que acá cabe hacer una mayor supervisión de los contratos, supervisiones internas de los municipios y para eso nos falta a veces”. “Las personas que pueden hacer supervisión, por ejemplo, tienen que ser personas que tengan un tipo de contrato con responsabilidad administrativa y, generalmente, los municipios estamos súper copados con eso, porque estamos limitados a cuántas personas pueden ser de la planta municipal, cuántas personas pueden ser a contrata, tenemos límites. Entonces, siempre nos está faltando personal que tenga este tipo de contrato que nos permita robustecer, hacer mayores supervisiones”, manifestó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, se refirió a los cuestionamientos que se han levantado sobre su administración, luego una publicación de La Tercera diera cuenta que una investigación de Contraloría determinó la contratación de 10 personas con antecedentes penales en el contexto del programa “Servicio de Seguridad Preventiva 24/7”. Según consignó el citado medio, el caso se destapó el pasado 19 de julio cuando la directora subrogante de la entidad de Seguridad Pública, Pamela Lobos, advirtió irregularidades en la contratación de funcionarios, pese a que estaban inhabilitados para realizar sus labores. Precisamente, debido a que parte de los contratados incumplían el principio de probidad por contener antecedentes penales. “Creo que los medios son muy tendenciosos y, además, le hacen un flaco favor porque, por un lado, hablan mucho del tema de la delincuencia, que qué hacemos y cuando tomamos medidas en fortalecer ciertas áreas, que es lo que la gente quiere, pasan estas cosas, como el boicot”, acusó la jefa comunal. En ese sentido, Facuse explicó que “teníamos un contrato de muchos años en la municipalidad con una empresa externa que contrataba los guardias para todos los recintos municipales, llámese jardines infantiles, estadios, todo eso. Nosotros decidimos contratar a esos funcionarios, porque era muy caro hacerlo con la empresa y, además, tampoco daba muchos resultados ni garantías”. “De esos funcionarios, que iban a pasar a ser funcionarios ahora municipales, con un contrato a honorarios por un programa de seguridad, se corta el contrato con la empresa y se les da continuidad a algunos trabajadores y los primeros días de septiembre ellos tienen que entregar sus antecedentes para proceder al contrato”, afirmó. Según la alcaldesa “estos trámites a veces se demoran unos días, no son inmediatos, que terminan el último día de un mes y se le hace la contratación al otro día. Cuando estos funcionarios comenzaron a traer esta documentación para proceder al contrato, algunos tenían antecedentes, por lo tanto, nosotros no les dimos continuidad. Eso fue lo que ocurrió”. “Obviamente, yo no puedo ir por sobre la ley, no puedo contratar a personas que tengan antecedentes penales ni en seguridad pública ni en ninguna otra área del municipio. Por lo tanto, no se les dio continuidad y fueron desvinculados”, reforzó. Es frente a esa situación que la alcaldesa procedió a realizar una investigación sumaria y añadió que “también se da cuenta a Contraloría. No llegó el fallo donde hace como la historia que yo ordené la orden sumaria y, entonces, que esa entidad no se va a seguir pronunciando sobre ese caso. Eso fue en septiembre del año pasado”. “La Dirección de Seguridad Pública antes que yo llegara no existía. Creamos la Dirección con aprobación del Concejo Municipal y hemos ido robusteciendo esta área. Ahora, de 60 millones (de pesos) que se han gastado en seguridad, estamos con una inversión municipal, pero también del gobierno regional y de distintas instancias, de alrededor de los dos mil 700 millones de pesos en seguridad pública”, expresó. En ese sentido, detalló que “aumentamos la dotación a 120 personas, pudimos sacar adelante el ‘24/7’ y hemos estado en acompañamiento con la comunidad permanentemente desde que sacamos este programa”. En tanto, consultada sobre el rol que tienen las empresas de seguridad en la contratación de personal, Facuse respondió que “creo que acá cabe hacer una mayor supervisión de los contratos, supervisiones internas de los municipios y para eso nos falta a veces”. “Las personas que pueden hacer supervisión, por ejemplo, tienen que ser personas que tengan un tipo de contrato con responsabilidad administrativa y, generalmente, los municipios estamos súper copados con eso, porque estamos limitados a cuántas personas pueden ser de la planta municipal, cuántas personas pueden ser a contrata, tenemos límites. Entonces, siempre nos está faltando personal que tenga este tipo de contrato que nos permita robustecer, hacer mayores supervisiones”, manifestó.