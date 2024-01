67dae30d08

Isapres Nacional Política Salud Eric Aedo (DC) y votación de la ley corta: “Las isapres se podrían ahorrar hasta 600 millones de dólares” El diputado aseguró que el proyecto, tal como fue despechado a la Cámara de Diputados, es una mala noticia para los usuarios. Por otra parte, adelantó que su partido propone que la deuda sea pagada a través de acciones de las aseguradoras. Diario UChile Miércoles 31 de enero 2024 12:25 hrs.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), integrante de las comisiones de Hacienda y Salud, Eric Aedo, calificó como “paradojal” lo aprobado por el Senado en el marco de la Ley Corta de Isapres. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario apuntó directamente a los senadores de derecha y de Demócratas, señalando que “el grito era con mi plata no, pero lo que votaron en relación a la Ley Corta de Isapres es absolutamente lo contrario”. “Ahora el grito es: ‘Con tu plata sí’, porque en el fondo, lo que hicieron a través de este concepto de mutualización, es darle un perdonazo a las isapres. ¿En qué consiste la mutualización? En que a aquellos que cobraron demás las isapres, lo van a compensar con aquellos que les cobraron de menos. Por tanto las isapres se podrían ahorrar hasta 600 millones de dólares”, acusó. En esa misma línea, el jefe de bancada de la DC planteó que el proyecto de Ley Corta, tal como salió desde el Senado, es “una noticia enormemente positiva para las isapres, pero para la gente, para los usuarios, para los que sufrieron cobros indebidos por años y así lo han establecido las Cortes de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema, es verdaderamente una burla. En ese sentido, yo espero que a pesar de que habrá poco tiempo para discutir, podamos corregir esa situación que nos parece absolutamente injusta”, dijo. Respecto a lo que propondrá la DC en la Cámara de Diputados, Aedo adelantó que la propuesta será que las isapres paguen su deuda entregando acciones a los afiliados. “¿Cuál es el esfuerzo que realizan las isapres tras haber cobrado indebidamente a sus usuarios durante tantos años? Una forma de enfrentarlo es lo que propusimos ayer como bancada de la DC, ¿por qué no que parte de esa deuda que tienen las isapres se convierta, por ejemplo, en acciones en manos de los usuarios de las isapres? ¿Por qué no se capitalizan las isapres? Una forma es inyectar dinero, los propietarios de las isapres, o la otra es, por ejemplo, capitalizarse ampliando el paquete accionario y que los usuarios puedan tener algunas de esas acciones”, sugirió. Por otra parte, consultado sobre la presentación al Tribunal Constitucional por parte de senadores de centro izquierda, Aedo aseguró que “es un derecho de los parlamentarios”, pero que al mismo tiempo, considera que el problema de la mutualización debe solucionarse al interior del Congreso. “Este es un problema que generó la política, que generó el Parlamento y por tanto, me parece que es el Parlamento el primero en ser llamado a resolver esta situación y no recurrir a un tercero, cuando este problema estuvo siete meses en el Senado y no fueron capaces de resolverlo”, estimó. Asimismo, el diputado de la DC hizo un llamado al resto de los integrantes de la Comisión de Salud, para que no se queden esperando “qué va a decir el Tribunal Constitucional”. “Generemos nosotros respuestas a un problema en que la política durante décadas miró para el lado. El Parlamento se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde”, insistió.

