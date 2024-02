d10bb15f63

2ca14f5fc3

18-O Nacional Política Lorena Pizarro (PC) considera “imperdonable” acción del Presidente Boric: “Yo detesto a quienes relativizan las violaciones a los DDHH” La diputada instó a realizar un análisis de la posición de los partidos de gobierno respecto de la figura de Piñera. Además, apuntó a una responsabilidad de Estado de perseguir sus causas por DDHH: "Si él (Boric) cambió su visión, lo lamento". Bárbara Paillal Sábado 10 de febrero 2024 16:47 hrs.

Compartir en

“Yo no comparto para nada lo señalado por el Presidente Gabriel Boric, me parece muy grave, es una forma de negacionismo“. Con estas palabras, la diputada Lorena Pizarro (PC) se desmarcó de la autocrítica realizada por el Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado de Sebastián Piñera apuntando a querellas y recriminaciones “más allá de lo justo y razonable”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria recordó las declaraciones que el exmandatario emitió en el marco del estallido social, afirmando en ese momento: “Estamos en guerra“. En esa línea, indicó que dicha acción derivó en “torturas, asesinatos, detenciones políticas con juicios que después de dos años terminaron con un número muy importante de esos detenidos en libertad, absolutamente absueltos y finalmente con víctimas mutiladas oculares”. “A los violadores genocidas se les persigue judicialmente y siempre es insuficiente porque la magnitud del delito es brutal”, sostuvo Pizarro. En ese sentido, indicó que “cuando ocurre una acción o un hecho que sin duda es para su familia muy dramático, en un dolor que nadie puede cuestionar, eso no significa que, cumpliendo los deberes que obliga por ser la primera autoridad del país, tengamos que cometer una aberración de esta magnitud”. – ¿Qué le pareció el cambio en el tono, pasar de decir “Señor Piñera, está avisado” a un gesto que en la derecha se ha interpretado como una disculpa hacia el exmandatario? A mí me parece gravísimo. Es una forma de revictimizar a quienes fueron agredidos por agentes del Estado, es una forma de -nuevamente- trazar un camino de impunidad. Y lo que significó y tuvo como resultado la impunidad fue que al primer momento en que se alzó una mayoría popularmente para exigir mejor condición de vida, lo que hubo como respuesta fue la agresión del Estado. El decir “Señor Piñera, lo vamos a perseguir”, tiene que ver con la responsabilidad que el Estado tiene que asumir, eso es permanente. Si él cambió su visión respecto a eso, lo lamento, pero tiene la obligación de perseguir a quienes violaron los derechos humanos. Sebastián Piñera fue absuelto de los delitos por fallecimiento, no por inocencia. Me parece muy grave lo que hizo el Presidente Gabriel Boric, me parece imperdonable. – El Presidente Boric también indicó que Sebastián Piñera “siempre uso los mecanismos de la democracia y la Constitución”… Los mecanismos de una democracia tutelada bajo una constitución que sigue siendo la Constitución pinochetista que permite, a ratos, actuar en contra de la población civil, como se hizo en ese momento. Yo detesto a quienes relativizan las violaciones a los derechos humanos porque -eso- lo único que trae como consecuencia es dolor para un número muy importante de personas. – Las declaraciones dieron pie a que, incluso desde la derecha, la ex ministra Marcela Cubillos pidiera que se retiren todas las querellas contra autoridades del segundo gobierno de Piñera, ¿qué le pareció? ¿Y qué hacemos con las víctimas? Nuevamente queremos ponerlas bajo la alfombra, sin importar, primero, el daño que se les causó. Yo le preguntaría también a ella que tiene este desparpajo ¿vamos a seguir repetiendo a lo largo de la historia del país que los poderosos sigan maltratando y masacrando al pueblo cuando quiere mejor condición de vida? No me extraña de Marcela Cubillos, nació y se crió al alero y protección de quienes asesinaban en nuestro país a hombres y mujeres solo por el hecho de pensar distinto. – ¿Las declaraciones del Presidente Boric fueron más allá del gesto republicano?, ¿cree que relativiza las violaciones a los derechos humanos? Yo le preguntaría eso al Presidente. Si tú a mí me dices ¿relativizó las violaciones a los derechos humanos, actuó y tomó una posición negacionista respecto a lo que ocurrió durante la revuelta popular? Sí, yo que creo que es así. Insisto, es imperdonable. No puedo entender, somos muchos y muchas los que resistimos la dictadura y vimos el dolor que trajo a la inmensa mayoría de la población, no a esa élite que se sigue enriqueciendo a costa de los muertos, para que nos condolamos cuando conmemoramos los 50 años, pero se termina justificando algo tan brutal como fueron las violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular. Están allí las víctimas. Yo voy a insistir. Mira, voy a ir más lejos. Al Partido Comunista se nos acusa de respaldar dictaduras de otros países, como de Venezuela y de Cuba, no tengo ninguna dificultad de sentarme a conversar cuando pongan las víctimas al centro, víctimas mutiladas oculares, víctimas asesinadas, víctimas torturadas, no una cosa comunicacional. Estamos hartos, y yo te digo particularmente harta, de que quiénes defienden las violaciones a los derechos humanos son los que en Chile llevan la batuta en este sentido y eso tiene como consecuencia que cada cierto tanto, la gente lo pasa muy mal. Estar ciego por agentes del Estado, que alguien lo imagine un minuto para que se venga a relativizar aquello y decir que se traspasaron límites. – Como parte de un partido de Gobierno ¿han pensado llevar estas declaraciones, por ejemplo, a nivel de partido, para ejercer alguna acción? Las respuestas que vayan a haber políticamente, yo siempre he dicho que quien las tiene que dar es el presidente o la secretaria general, pero yo sí tengo la convicción de lo que te digo. – En esa línea, ¿cree que los partidos oficialistas deben defender, ratificar, esta postura? Yo creo que hay que hacer un análisis, de verdad, de cuál es nuestra posición respecto de lo que fue la figura, primero, de Sebastián Piñera y también las violaciones a los derechos humanos, porque cuando la historia se tergiversa lo único que hace es la repetición de horrores como los que hemos vivido en el año 73 o en 2019. Imágenes de Portada: Agencia ATON.

“Yo no comparto para nada lo señalado por el Presidente Gabriel Boric, me parece muy grave, es una forma de negacionismo“. Con estas palabras, la diputada Lorena Pizarro (PC) se desmarcó de la autocrítica realizada por el Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado de Sebastián Piñera apuntando a querellas y recriminaciones “más allá de lo justo y razonable”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la parlamentaria recordó las declaraciones que el exmandatario emitió en el marco del estallido social, afirmando en ese momento: “Estamos en guerra“. En esa línea, indicó que dicha acción derivó en “torturas, asesinatos, detenciones políticas con juicios que después de dos años terminaron con un número muy importante de esos detenidos en libertad, absolutamente absueltos y finalmente con víctimas mutiladas oculares”. “A los violadores genocidas se les persigue judicialmente y siempre es insuficiente porque la magnitud del delito es brutal”, sostuvo Pizarro. En ese sentido, indicó que “cuando ocurre una acción o un hecho que sin duda es para su familia muy dramático, en un dolor que nadie puede cuestionar, eso no significa que, cumpliendo los deberes que obliga por ser la primera autoridad del país, tengamos que cometer una aberración de esta magnitud”. – ¿Qué le pareció el cambio en el tono, pasar de decir “Señor Piñera, está avisado” a un gesto que en la derecha se ha interpretado como una disculpa hacia el exmandatario? A mí me parece gravísimo. Es una forma de revictimizar a quienes fueron agredidos por agentes del Estado, es una forma de -nuevamente- trazar un camino de impunidad. Y lo que significó y tuvo como resultado la impunidad fue que al primer momento en que se alzó una mayoría popularmente para exigir mejor condición de vida, lo que hubo como respuesta fue la agresión del Estado. El decir “Señor Piñera, lo vamos a perseguir”, tiene que ver con la responsabilidad que el Estado tiene que asumir, eso es permanente. Si él cambió su visión respecto a eso, lo lamento, pero tiene la obligación de perseguir a quienes violaron los derechos humanos. Sebastián Piñera fue absuelto de los delitos por fallecimiento, no por inocencia. Me parece muy grave lo que hizo el Presidente Gabriel Boric, me parece imperdonable. – El Presidente Boric también indicó que Sebastián Piñera “siempre uso los mecanismos de la democracia y la Constitución”… Los mecanismos de una democracia tutelada bajo una constitución que sigue siendo la Constitución pinochetista que permite, a ratos, actuar en contra de la población civil, como se hizo en ese momento. Yo detesto a quienes relativizan las violaciones a los derechos humanos porque -eso- lo único que trae como consecuencia es dolor para un número muy importante de personas. – Las declaraciones dieron pie a que, incluso desde la derecha, la ex ministra Marcela Cubillos pidiera que se retiren todas las querellas contra autoridades del segundo gobierno de Piñera, ¿qué le pareció? ¿Y qué hacemos con las víctimas? Nuevamente queremos ponerlas bajo la alfombra, sin importar, primero, el daño que se les causó. Yo le preguntaría también a ella que tiene este desparpajo ¿vamos a seguir repetiendo a lo largo de la historia del país que los poderosos sigan maltratando y masacrando al pueblo cuando quiere mejor condición de vida? No me extraña de Marcela Cubillos, nació y se crió al alero y protección de quienes asesinaban en nuestro país a hombres y mujeres solo por el hecho de pensar distinto. – ¿Las declaraciones del Presidente Boric fueron más allá del gesto republicano?, ¿cree que relativiza las violaciones a los derechos humanos? Yo le preguntaría eso al Presidente. Si tú a mí me dices ¿relativizó las violaciones a los derechos humanos, actuó y tomó una posición negacionista respecto a lo que ocurrió durante la revuelta popular? Sí, yo que creo que es así. Insisto, es imperdonable. No puedo entender, somos muchos y muchas los que resistimos la dictadura y vimos el dolor que trajo a la inmensa mayoría de la población, no a esa élite que se sigue enriqueciendo a costa de los muertos, para que nos condolamos cuando conmemoramos los 50 años, pero se termina justificando algo tan brutal como fueron las violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular. Están allí las víctimas. Yo voy a insistir. Mira, voy a ir más lejos. Al Partido Comunista se nos acusa de respaldar dictaduras de otros países, como de Venezuela y de Cuba, no tengo ninguna dificultad de sentarme a conversar cuando pongan las víctimas al centro, víctimas mutiladas oculares, víctimas asesinadas, víctimas torturadas, no una cosa comunicacional. Estamos hartos, y yo te digo particularmente harta, de que quiénes defienden las violaciones a los derechos humanos son los que en Chile llevan la batuta en este sentido y eso tiene como consecuencia que cada cierto tanto, la gente lo pasa muy mal. Estar ciego por agentes del Estado, que alguien lo imagine un minuto para que se venga a relativizar aquello y decir que se traspasaron límites. – Como parte de un partido de Gobierno ¿han pensado llevar estas declaraciones, por ejemplo, a nivel de partido, para ejercer alguna acción? Las respuestas que vayan a haber políticamente, yo siempre he dicho que quien las tiene que dar es el presidente o la secretaria general, pero yo sí tengo la convicción de lo que te digo. – En esa línea, ¿cree que los partidos oficialistas deben defender, ratificar, esta postura? Yo creo que hay que hacer un análisis, de verdad, de cuál es nuestra posición respecto de lo que fue la figura, primero, de Sebastián Piñera y también las violaciones a los derechos humanos, porque cuando la historia se tergiversa lo único que hace es la repetición de horrores como los que hemos vivido en el año 73 o en 2019. Imágenes de Portada: Agencia ATON.