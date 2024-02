faa4694371

e823744bf2

Deportes Expresidente del CSD Colo Colo y violencia en los estadios: Las S.A. “jamás se lo han tomado en serio” Fernando Monsalve puso en duda las "medidas parche" de la ANFP en esta materia y criticó a las Sociedades Anónimas por incumplir las promesas que hicieron cuando llegaron al fútbol chileno. Además, se refirió al estigma contra los hinchas del fútbol. Camilo Vega Martinez Jueves 15 de febrero 2024 13:35 hrs.

Compartir en

Desmanes en Viña del Mar, en Uruguay y en la reciente final de la Supercopa en el Estadio Nacional. La barra de Colo Colo ha protagonizado diversos hechos de violencia en recintos deportivos en lo que va del 2024, alcanzando su punto más álgido en el duelo del pasado domingo 11 de febrero ante Huachipato. El expresidente del Club Social y Deportivo (CSD) Colo Colo entre 2014 y 2018, Fernando Monsalve, abordó esta peligrosa tónica, junto con repasar a las autoridades (ANFP, Estadio Seguro, etc) y criticar la falta de acciones de parte de la concesionaria Blanco & Negro. Para el exmandamás del CSD Colo Colo, el rol de las Sociedades Anónimas en la administración de las instituciones es parte del problema. “A más de 10 años de la imposición de este modelo, no se han cumplido ninguna de las promesas con las cuales encandilaron. Una de esas era la inversión en infraestructura, que traía de la mano la erradicación de la violencia en los estadios”, expresó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Si los estadios solo han sido pintados, o tenido una manito de gato como se señala coloquialmente, no hay ninguna posibilidad que la lucha contra la violencia sea exitosa. Jamás se lo han tomado en serio”, agregó Monsalve, apuntando también a las falencias desde el sector público tanto como las del sector privado. El abogado apuntó como un factor necesario la “voluntad política público-privada”. “Una no puede actuar sin la otra. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia o de facilitar que la familia vuelva al estadio y no sea cooptado por cierto tipo de hinchas, uno señala siempre que el metro está cerrado, estacionamientos tampoco hay. Eso es público, pero también privado. Los privados tendrán que ejecutar un plan alternativo o de reforzamiento”, declaró. “Ese es solo un ejemplo. Los horarios de los partidos, las autorizaciones, la inversión en seguridad del ente privado, la facilitación de ingreso y salida. Si aquí no existe un gran acuerdo público-privado y no se toman en serio, no va a pasar nada”, añadió enfáticamente Monsalve. En esa línea, también cuestionó las “medidas parche” que se han instalado en el fútbol chileno, como la puesta en marcha del Registro Nacional de Hinchas o la medida de no permitir hinchada visitante por algunos clubes. También tuvo palabras para la petición que se ha vuelto transversal en los últimos años de separar la Federación de Fútbol de la ANFP.

“Son medidas que por sí solas no van a lograr objetivos. La separación de la ANFP y la Federación, ¿Qué implica? ¿Implica mejores medidas? Dudo que eso sea así. Respecto a las medidas parches, como el bloqueo al hinchas visitantes, y también del Registro Nacional de Hinchas, crean absurdos. Yo por ir a ver a Colo Colo, no podría ir a ver a Audax Italiano con Palestino”, criticó. El rol del Club Social La importancia de la participación de los hinchas como socios de su club es un aspecto en lo que se debe mejorar en el fútbol chileno. De acuerdo con Monsalve, fortalecer el CSD es importante ya que son quiénes “tienen mayor empatía y efectivamente puede llevarlos a mejores soluciones. Es un rol que debe ejercer desde el conocimiento que tiene de sus hinchas”. Ese conocimiento del hincha que tiene un club social es, según el abogado, la diferencia con los dirigentes de la concesionaria. “La mayoría los veo sin esa empatía mínima de que nunca han vivido o compartido con todo tipo de hinchas, no solo con un sector acomodado”, cuestionó. Por lo anterior, el expresidente del CSD Colo Colo llama a que la institución se involucre más en las medidas que adopta la concesionaria B&N. “En cuanto a establecer paradigmas distintos al simple negocio, o simplemente pagar multas o contratar seguros por parte de la sociedad anónima, debiese tener un rol preponderante en la planificación estratégica, conversar con los entes públicos, impulsar nuevas iniciativas para efectos de resguardar a los hinchas”, expresó. Sobre lo último, también agrega que el club social debe velar porque los hinchas, que “respeten los debidos procesos, que se sepa con claridad lo que hay que cumplir y qué exige la autoridad. Que las sanciones sean conformes a la legalidad y no arbitrariamente como a veces ha ocurrido. El club social tiene una posibilidad histórica”. La propuesta pendiente del Gobierno En su programa de Gobierno el Presidente Gabriel Boric estableció un proyecto de barrismo social para reemplazar a Estadio Seguro y abordar la violencia en el fútbol desde una arista diferente. Una iniciativa que tras dos años en La Moneda, aún no ve señales de salir a la luz. Respecto al concepto de “barrismo social”, utilizado recurrentemente por el Mandatario, Fernando Monsalve dudó que fuese el camino a seguir hoy en día. “Es un concepto que yo creo que no está bien elaborado ni bien enfocado. Se asociaba mucho a realidades colombianas que son distintas. Ahí no logra cuajar, hoy estamos en otro enfoque y lo primordial hubiese sido aplicar el programa de Gobierno en cuanto a esta institucionalidad nueva”, reflexionó. Es precisamente esta nueva institución la que Monsalve ve como un punto importante para comenzar a atacar el problema. “Lo crucial del programa es que no se ha ejecutado esta nueva institucionalidad que era interministerial, tenía que ver con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte, etc. Era una institucionalidad que buscaba enfocarse a esto”, señaló el exdirigente. El estigma contra el hincha del fútbol En toda esta discusión, nuevamente vuelve a florecer un discurso contra la imagen negativa hacia el hincha del fútbol. Esta vez, con un componente adicional: la comparación entre el público que fue a los Juegos Panamericanos en el propio Estadio Nacional hace unos meses, con un comportamiento de respeto y de disfrute hacia el deporte, y los barristas que generaron desmanes y destrozos en el mismo recinto con el regreso del fútbol profesional. “Hay cosas claras que son los hechos de violencia, lo que debe ser sancionado. Pero los miles, millones de colocolinos y colocolinas jamás deben ser circunscritos a ser caricaturizados de una forma. Quienes lo hacen, lo realizan por un clasismo propio de cómo se desenvuelven en la sociedad y no tiene nada que ver con Colo Colo”, aseguró Monsalve. “No hay que olvidar que los colocolinos y colocolinas son la inmensa mayoría de nuestro país, de todas las clases sociales, es transversal en cuanto a la cantidad de hinchas que se identifican con sus colores”, remarcó. En esa línea, también abordó las críticas de deportistas del Team Chile tras los destrozos a un Estadio Nacional que no han podido utilizar tras Santiago 2023. “Es muy sensato respecto del fútbol y cómo utilizan su infraestructura, pero esa crítica no es solo para Colo Colo, es para las autoridades. Hasta el día de hoy algunos establecimientos no se pueden ocupar. Si se ocupa el recinto para un partido de esta magnitud y que tenga estas consecuencias, creo que es lógica la crítica de los cientos de deportistas. Pero hay que entender que el deporte más popular, les guste o no, es el fútbol”, apuntó Monsalve. “Tiene que haber una mancomunión, entender las necesidades del fútbol y del deporte en general. Eso lo debe hacer la autoridad política, pública, no hay que separar ni hacer un sesgo. Hay que unificar el deporte, tal cual ocurrió en los Juegos Panamericanos. Que la familia pueda ir como en los juegos”, subrayó el expresidente del CSD Colo Colo. Fotos: Aton

Desmanes en Viña del Mar, en Uruguay y en la reciente final de la Supercopa en el Estadio Nacional. La barra de Colo Colo ha protagonizado diversos hechos de violencia en recintos deportivos en lo que va del 2024, alcanzando su punto más álgido en el duelo del pasado domingo 11 de febrero ante Huachipato. El expresidente del Club Social y Deportivo (CSD) Colo Colo entre 2014 y 2018, Fernando Monsalve, abordó esta peligrosa tónica, junto con repasar a las autoridades (ANFP, Estadio Seguro, etc) y criticar la falta de acciones de parte de la concesionaria Blanco & Negro. Para el exmandamás del CSD Colo Colo, el rol de las Sociedades Anónimas en la administración de las instituciones es parte del problema. “A más de 10 años de la imposición de este modelo, no se han cumplido ninguna de las promesas con las cuales encandilaron. Una de esas era la inversión en infraestructura, que traía de la mano la erradicación de la violencia en los estadios”, expresó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Si los estadios solo han sido pintados, o tenido una manito de gato como se señala coloquialmente, no hay ninguna posibilidad que la lucha contra la violencia sea exitosa. Jamás se lo han tomado en serio”, agregó Monsalve, apuntando también a las falencias desde el sector público tanto como las del sector privado. El abogado apuntó como un factor necesario la “voluntad política público-privada”. “Una no puede actuar sin la otra. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia o de facilitar que la familia vuelva al estadio y no sea cooptado por cierto tipo de hinchas, uno señala siempre que el metro está cerrado, estacionamientos tampoco hay. Eso es público, pero también privado. Los privados tendrán que ejecutar un plan alternativo o de reforzamiento”, declaró. “Ese es solo un ejemplo. Los horarios de los partidos, las autorizaciones, la inversión en seguridad del ente privado, la facilitación de ingreso y salida. Si aquí no existe un gran acuerdo público-privado y no se toman en serio, no va a pasar nada”, añadió enfáticamente Monsalve. En esa línea, también cuestionó las “medidas parche” que se han instalado en el fútbol chileno, como la puesta en marcha del Registro Nacional de Hinchas o la medida de no permitir hinchada visitante por algunos clubes. También tuvo palabras para la petición que se ha vuelto transversal en los últimos años de separar la Federación de Fútbol de la ANFP.

“Son medidas que por sí solas no van a lograr objetivos. La separación de la ANFP y la Federación, ¿Qué implica? ¿Implica mejores medidas? Dudo que eso sea así. Respecto a las medidas parches, como el bloqueo al hinchas visitantes, y también del Registro Nacional de Hinchas, crean absurdos. Yo por ir a ver a Colo Colo, no podría ir a ver a Audax Italiano con Palestino”, criticó. El rol del Club Social La importancia de la participación de los hinchas como socios de su club es un aspecto en lo que se debe mejorar en el fútbol chileno. De acuerdo con Monsalve, fortalecer el CSD es importante ya que son quiénes “tienen mayor empatía y efectivamente puede llevarlos a mejores soluciones. Es un rol que debe ejercer desde el conocimiento que tiene de sus hinchas”. Ese conocimiento del hincha que tiene un club social es, según el abogado, la diferencia con los dirigentes de la concesionaria. “La mayoría los veo sin esa empatía mínima de que nunca han vivido o compartido con todo tipo de hinchas, no solo con un sector acomodado”, cuestionó. Por lo anterior, el expresidente del CSD Colo Colo llama a que la institución se involucre más en las medidas que adopta la concesionaria B&N. “En cuanto a establecer paradigmas distintos al simple negocio, o simplemente pagar multas o contratar seguros por parte de la sociedad anónima, debiese tener un rol preponderante en la planificación estratégica, conversar con los entes públicos, impulsar nuevas iniciativas para efectos de resguardar a los hinchas”, expresó. Sobre lo último, también agrega que el club social debe velar porque los hinchas, que “respeten los debidos procesos, que se sepa con claridad lo que hay que cumplir y qué exige la autoridad. Que las sanciones sean conformes a la legalidad y no arbitrariamente como a veces ha ocurrido. El club social tiene una posibilidad histórica”. La propuesta pendiente del Gobierno En su programa de Gobierno el Presidente Gabriel Boric estableció un proyecto de barrismo social para reemplazar a Estadio Seguro y abordar la violencia en el fútbol desde una arista diferente. Una iniciativa que tras dos años en La Moneda, aún no ve señales de salir a la luz. Respecto al concepto de “barrismo social”, utilizado recurrentemente por el Mandatario, Fernando Monsalve dudó que fuese el camino a seguir hoy en día. “Es un concepto que yo creo que no está bien elaborado ni bien enfocado. Se asociaba mucho a realidades colombianas que son distintas. Ahí no logra cuajar, hoy estamos en otro enfoque y lo primordial hubiese sido aplicar el programa de Gobierno en cuanto a esta institucionalidad nueva”, reflexionó. Es precisamente esta nueva institución la que Monsalve ve como un punto importante para comenzar a atacar el problema. “Lo crucial del programa es que no se ha ejecutado esta nueva institucionalidad que era interministerial, tenía que ver con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte, etc. Era una institucionalidad que buscaba enfocarse a esto”, señaló el exdirigente. El estigma contra el hincha del fútbol En toda esta discusión, nuevamente vuelve a florecer un discurso contra la imagen negativa hacia el hincha del fútbol. Esta vez, con un componente adicional: la comparación entre el público que fue a los Juegos Panamericanos en el propio Estadio Nacional hace unos meses, con un comportamiento de respeto y de disfrute hacia el deporte, y los barristas que generaron desmanes y destrozos en el mismo recinto con el regreso del fútbol profesional. “Hay cosas claras que son los hechos de violencia, lo que debe ser sancionado. Pero los miles, millones de colocolinos y colocolinas jamás deben ser circunscritos a ser caricaturizados de una forma. Quienes lo hacen, lo realizan por un clasismo propio de cómo se desenvuelven en la sociedad y no tiene nada que ver con Colo Colo”, aseguró Monsalve. “No hay que olvidar que los colocolinos y colocolinas son la inmensa mayoría de nuestro país, de todas las clases sociales, es transversal en cuanto a la cantidad de hinchas que se identifican con sus colores”, remarcó. En esa línea, también abordó las críticas de deportistas del Team Chile tras los destrozos a un Estadio Nacional que no han podido utilizar tras Santiago 2023. “Es muy sensato respecto del fútbol y cómo utilizan su infraestructura, pero esa crítica no es solo para Colo Colo, es para las autoridades. Hasta el día de hoy algunos establecimientos no se pueden ocupar. Si se ocupa el recinto para un partido de esta magnitud y que tenga estas consecuencias, creo que es lógica la crítica de los cientos de deportistas. Pero hay que entender que el deporte más popular, les guste o no, es el fútbol”, apuntó Monsalve. “Tiene que haber una mancomunión, entender las necesidades del fútbol y del deporte en general. Eso lo debe hacer la autoridad política, pública, no hay que separar ni hacer un sesgo. Hay que unificar el deporte, tal cual ocurrió en los Juegos Panamericanos. Que la familia pueda ir como en los juegos”, subrayó el expresidente del CSD Colo Colo. Fotos: Aton