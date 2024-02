4b2b4e656c

Política Pablo Longueira: “Estamos viviendo un callampeo de partidos políticos” "Hay más candidatos presidenciales que partidos. Hay mucho desorden", dice el exmilitante y excandidato presidencial de la UDI Pablo Longueira, a 10 años de anunciar su retiro de la actividad política. Diario UChile Sábado 24 de febrero 2024 9:33 hrs.

“Hay más candidatos presidenciales que partidos. Hay mucho desorden”, dice el exmilitante y excandidato presidencial de la UDI Pablo Longueira, a 10 años de anunciar su retiro de la actividad política. En entrevista con BiobioChile, el también exparlamentario y exministro de Estado, habló de un “callampeo de partidos políticos” que “no es sano para la democracia”. Consultado sobre los efectos que pudiesen tener en el diálogo político los gestos del presidente Boric en el funeral del expresidente Piñera, Longueira respondió con pesimismo. “No estoy tan optimista, porque creo que el país atraviesa por una crisis política más profunda, que mientras no se aborde me parece muy difícil legitimar acuerdos y que tengan la solidez de estar respaldados por estructuras políticas potentes”, afirmó. Agregó que “estamos viviendo un multipartidismo, un callampeo de partidos políticos y eso no es sano para la democracia. O sea, que hoy día Chile tenga 23 partidos políticos en el parlamento es una desproporción, no corresponde a la realidad nuestra. Eso es una mala estructura política, por lo tanto creo que el principal acuerdo que se debe llegar para solucionar otros acuerdos es precisamente perfeccionar nuestra estructura política”. Mientras exista esta situación, advirtió, “es muy difícil hacer un buen gobierno y también hacer una buena oposición. Creo que este es el problema principal que aborda el país y ojalá haya liderazgo político para enfrentarlo”. En la entrevista Longueira también abordó su fallida carrera presidencial en 2013, la cual abandonó por un cuadro de depresión, se confiesa aliviado de haber abandonado la primera línea: “Me generaba mucho estrés, no soy bueno para dar entrevistas, no me gusta mucho la figuración pública, aunque mucha gente considerará muy raro mi comentario”, afirmó. Fuente y foto: ATON Chile.

