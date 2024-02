36f947b12a

Caso convenios: Andrade y Contreras critican a juez de garantía en recursos de apelación Para la defensa del ex representante legal de Democracia Viva, es clave que la declaración del exseremi habría mostrado "la ausencia de coordinación (con Andrade y otros) y, en consecuencia, de dolo para llevar a cabo el supuesto delito". Miércoles 28 de febrero 2024

Este miércoles la Corte de Apelaciones de Antofagasta revisará las apelaciones del ex seremi de Vivienda Carlos Contreras y del ex representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, ambos ex militantes de Revolución Democrática (RD), quienes que están en prisión preventiva desde el 15 de diciembre luego de que fueran formalizados por fraude al fisco en el marco de la suscripción de convenios por más de $400 millones. Según recuerda El Mercurio, la semana pasada se realizó la audiencia de revisión de cautelares y el tribunal decidió mantener el arresto, indicando que no existían nuevos antecedentes que hicieran cambiar a medidas menos gravosas como el arresto domiciliario, a lo que ambos imputados apelaron. En cambio, sus abogados, Andrés Bustos (Contreras), José Ignacio Figueroa y Diego Sporman (Andrade), sostienen que la indagatoria cuenta ahora con la extensa declaración de Contreras, mensajes de WhatsApp con la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), entre otros antecedentes nuevos. En su escrito, Bustos dice que “las falencias en el análisis de la evidencia en la resolución del tribunal incluyen la falta de profundidad en la evaluación de la peligrosidad del imputado, la ausencia de un análisis exhaustivo de nuevos antecedentes presentados, limitaciones en la valoración de la colaboración del imputado la falta de análisis detallado sobre la consistencia y veracidad de los antecedentes investigados expuestos, y la omisión de considerar posibles alternativas a la medida cautelar de prisión preventiva”. La defensa de Andrade agrega que “el magistrado no se hace cargo ni desvirtúa ninguno de los argumentos de fondo vertidos en la audiencia, sino que hace referencia a una cuestión de carácter estrictamente procesal, limitándose a subsumir las alegaciones en si estas son o no nuevos antecedentes, y en el caso que no, rechazarlos de plano”. Para los abogados de Andrade es clave que parte de la declaración del exseremi habría mostrado a la fiscalía “la ausencia de coordinación (con Andrade y otros) y, en consecuencia, de dolo para llevar a cabo el supuesto delito”. Entre sus argumentos, ambas defensas coinciden en resaltar que Contreras y Andrade no eran amigos, pues para los abogados de Andrade el juez de garantía habría cometido un “error”, pues “asume de plano la íntima amistad de los imputados sin ningún antecedente, excediendo los límites de la sana crítica, señalando que la íntima amistad queda de manifiesto por ser correligionarios del partido RD, el cual es un partido pequeño que tiene su origen en el movimiento estudiantil”. El escrito de Bustos, a su vez, afirma: “La existencia de un vínculo laboral previo o una foto en redes sociales, no demuestra amistad íntima ni interés personal en los negocios de la fundación Democracia viva”.

