Nacional Política Jackson y caso Convenios: defensa acusa intento de “punto político” y Fiscalía continúa indagatoria El abogado del exministro descartó una nueva citación a declarar y anticipó querella por calumnias contra diputados republicanos. En tanto, el Ministerio Público precisó que la investigación aún no ha terminado. Bárbara Paillal Jueves 22 de febrero 2024 18:01 hrs.

“Confirmar o no su participación es materia de investigación“, afirmaron los fiscales a cargo del caso Convenios tras finalizar la primera jornada de declaraciones en el Ministerio Público, que contó con la asistencia del jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, y el ex ministro de Estado, Giorgio Jackson. Cabe destacar que ambos son imputados en el marco de una ampliación de querella presentada por diputados del Partido Republicano, Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya. La acción busca definir si se realizó un correcto control por parte de las autoridades de la designación y destino de los recursos públicos cuestionados. Las declaraciones fueron tomadas en presencia del persecutor encargado de las indagatorias, Cristián Aguilar, y el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quienes llegaron este miércoles hasta Santiago específicamente para realizar estas diligencias. Tras la cita, el fiscal Bekios precisó que “la citación que se le hizo a ambos declarantes fue en el contexto de la causa Democracia Viva y, por lo tanto, en el contexto de la investigación que se sigue por fraude al fisco“. “El objetivo es obtener información, pero las circunstancias que digan relación con confirmar o no su participación es materia de investigación. La investigación no se encuentra terminada, hay un plazo de investigación que se encuentra vigente y que, por lo demás, es un plazo de investigación judicial que se abrió desde el momento en que se formalizó la investigación”, afirmó. Mientras que el fiscal Cristián Aguilar indicó que “ambos señores Crispi y Jackson han sido convocados a Fiscalía a prestar declaración en calidad de imputados. En ese orden de ideas, cada uno renunciando a su derecho a guardar silencio, asistidos por su abogado defensor de confianza, han dado su versión respecto a los hechos. Luego la calidad en la que participan es un tema de fondo que no corresponde pronunciarse en esta oportunidad”. Abogado de Giorgio Jackson: “Se agotó la participación del señor Jackson en esta causa” Tras la cita, el abogado del ex ministro de Desarrollo Social, Miguel Schurmann, entregó detalles de la declaración que la exautoridad presentó ante el Ministerio Público. En poco de más de dos horas, Giorgio Jackson habría insistido en que no tuvo responsabilidad en los traspasos irregulares de fondos públicos a fundaciones. En esa línea, Schurmann señaló que “Giorgio siempre quiso colaborar con la investigación” y apuntó que la querella de los diputados republicanos se enmarcan “bajo una tesis de que habría algún tipo de concierto en la rebaja de controles de auditoría interna del Gobierno, y eso de alguna forma tendría vinculación con el señor Jackson lo que obviamente no es efectivo y fue parte de las respuestas que le entregó hoy día ante el Ministerio Público”. En la declaración, según el abogado, Jackson fue consultado también respecto a cuándo tomó conocimiento respecto al caso Convenios y éste reiteró que fue una vez se publicaron los antecedentes en el medio Timeline de Antofagasta. “Él no tiene ninguna responsabilidad en el caso, así que por supuesto cualquier tipo de declaración lo exculpa del caso porque básicamente no tiene vinculación, así que por eso es muy probable que no requieran ningún tipo de declaración nueva de él“, sostuvo. Además, el abogado anticipó el ingreso de una querella calumniosa acusando que los parlamentarios intentaron realizar “un punto político“. “Manipulan el sistema judicial y al Ministerio Público investigando esto que no tiene ningún tipo de relevancia delictual ni penal”, recalcó. Por último, señaló sentirse “muy conforme, la diligencia fue muy fructífera, todas las preguntas fueron contestadas adecuadamente” y recalcó que “nosotros entendemos que se agotó la participación del señor Jackson en esta causa“. “Digan la verdad” El mundo político vigiló de cerca las indagatorias durante esta jornada. El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, dijo esperar que estas audiencias logren entregar claridad del eventual fraude al fisco y que los responsables sean identificados. “Lo que todo Chile espera de las declaraciones, de la investigación que se está desarrollando producto del caso Convenios, en sus diferentes aristas, es la mayor transparencia del mundo“, señaló. En esa línea, declaró que “necesitamos claridad y necesitamos saber qué sucedió, pero por sobre todo que los responsables paguen y que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”. Desde la bancada de Demócratas, Yovana Ahumada, apuntó duramente contra los imputados. “De una vez por todas digan la verdad, dejen de mentir y así podamos conocer a las personas que son responsables de este fraude al fisco”, solicitó. “Lamentablemente hasta el día de hoy no es posible recuperar los recursos y responder a la gente que tanto lo necesita”, cuestionó.

