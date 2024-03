a0ab4901ac

Migración Nacional Política La cambiante posición de la derecha chilena frente a la migración venezolana Respaldando la acción del entonces presidente Piñera en Cúcuta, impulsaron con fuerza la llegada de venezolanos y la UDI incluso creó un departamento con militantes de ese país. Hoy nada queda de eso e integrantes de la comunidad acusan utilización. Natalia Palma Domingo 3 de marzo 2024 9:16 hrs.

“Nos sentimos súper orgullosos de ser el primer partido en Chile que tiene un estamento real constituido completamente por migrantes”. De esta forma, la expresidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, encabezó el lanzamiento del denominado “Departamento Nuevos Chilenos UDI”. El registro, fechado el 23 de enero de 2020, da cuenta de la creación de esta estructura interna en la que buscaba la integración de la oleada de migrantes, especialmente venezolanos, a las filas de la colectividad. De hecho, el entonces secretario general, Jorge Fuentes, confirmaba la incorporación de más de 80 dirigentes venezolanos y destacaba que “con su aporte, su testimonio, su liderazgo se suma a este nuevo espacio de participación de la UDI. Los partidos políticos deben modernizarse, deben adecuarse al nuevo Chile”. Esto último, enmarcado en un contexto de solidaridad que por esa fecha estilaban partidos de Chile Vamos por la comunidad, secundando así los ánimos del gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, que un año antes protagonizó el polémico viaje a Cúcuta para entregar ayuda humanitaria a los venezolanos y respaldar una posible caída de Nicolás Maduro en manos del otrora autoproclamado presidente encargado de la nación, Juan Guaidó. Años después, el escenario político sobre la migración cambió rotundamente. “Cagaron la comuna capital” fue la frase con que la presidenta de la Fundación Santiago Se Levanta, Giselle Dussaubat, cuestionó al exalcalde Felipe Alessandri (RN) la firma de un convenio para financiar la llegada de migrantes a Santiago durante su administración. En el audio filtrado, la dirigenta arremetió contra el ex jefe comunal por la crisis migratoria desatada que dejó su gestión y dejo patente su inclinación por la actual alcaldesa comunista, Irací Hassler. “Sincerémonos, ustedes tienen mano de obra barata, tienen la nana para la casa, el jardinero, toda la cuestión, pero que el hueón se mantenga en la barraca, acá (…) “Preferimos seguir con la Irací, porque con qué cara venimos a hueviar a la Irací, cuando la mierda está en el lado nuestro”, recriminó. “Siempre se utilizó la migración de una forma u otra” Ante este panorama, voces de distintos actores han manifestado su molestia ante la postura que han adoptado sectores de la derecha respecto de la migración, responsabilizándola por usar este fenómeno según conveniencia electoral. El dirigente del Movimiento Acción Migrante (MAM), Eduardo Cardoza, rememoró la posición de la derecha tras el viaje del ex Presidente Piñera, cuestionando al sector de haber utilizado “la migración que estaba habiendo en Venezuela” para después establecer inmediatamente “políticas que son de control y antimigrantes”. “Hay que tener en cuenta que durante todo el período de gobierno de Piñera quedaron pendientes más de 500 mil visas. El período de 2018 al 2021 fue en el que creció más la migración irregular, pero no solo porque se llamaba a personas a venir, sino que, además, después no se la dejaba entrar en frontera. Por tanto, esas personas ingresaban como podían, porque ya no tenían marcha atrás”, expresó. Para Cardoza, existe una continuidad en este tipo de comportamiento. “Hay que tenerlo muy en cuenta porque estamos en un período pre electoral y la derecha lo que quiere es levantar nuevamente el tema migratorio. Siempre se utilizó la migración de una forma o de otra, mientras al mismo tiempo se beneficiaba con ella”, indicó. Además, remarcó que la sociedad “no comprende la migración porque no ha habido políticas interculturales que llegaran a entender que es un fenómeno global que aporta. Comprender que el migrante no es una carga para la sociedad, sino que es un factor de desarrollo tanto para el país que lo recibe como para los países de origen. Un dato muy interesante que hay que tener en cuenta es que con las remesas (platas que envían los migrantes), aportan a los países pobres tres veces más que la ayuda que le hace como contribución al desarrollo de los países ricos. Esto, no con cifras mías, sino que con las del Banco Mundial”. Desde la vereda de la militancia política, el consejero regional metropolitano de Evópoli e integrante del departamento “Acción Migración” de la colectividad, Germán Hernández -venezolano residente en Chile desde 2016- también tuvo una mirada crítica respecto a la actuación de los partidos en torno al fenómeno migratorio. En concreto, planteó que “los partidos han visto desde hace mucho tiempo que la población migrante llegó y llegó para quedarse y han tratado de capitalizar esos votos de una manera, un poco, con trucos, sin la información completa. Entonces, esto ha generado rechazo entre la población migrante con los partidos políticos”. “Hablamos del proyecto de la UDI Popular, que intentó capitalizar migrantes a sus filas y después los dejó de lado prácticamente. Los migrantes nos quedamos, hemos decidido servir y nos hemos dado cuenta de que es imposible hacer vida en un país sin tener integración completa y eso implica también integración política”, remarcó, en referencia a la iniciativa del gremialismo en la que, según Hernández, fue invitado, pero no participó. Sin embargo, fue enfático en señalar que, pese a que los partidos “no están acostumbrados a escuchar la voz del migrante o entender las problemáticas, la situación “ha cambiado”. Así, mencionó: “Ahora que estoy en Evópoli, donde milito hace poco más de un año, con los esfuerzos que hemos hecho, haciendo política seria, con dato, con estadística, se han abierto muchos más espacios para estos liderazgos que son inevitables y que van a seguir estando en la vida política”. De todas maneras, el dirigente destacó la necesidad de avanzar en espacios de mayor integración en la vida pública. “Una de las críticas que hacemos es que no queremos un departamento aparte con un trato especial, queremos realmente integrarnos en la orgánica, en la vida social, en la vida política y trabajar los temas migratorios desde una mirada bastante científica y con datos”, aseveró. “Que un partido quiera capitalizar a toda la comunidad es mentira” En tanto, en una postura diametralmente contraria, la portavoz de la Red Integración Migrante y presidente de Fundación LIP, Lucy Depablos, defendió estar alineada con la postura expresada por la centroderecha respecto de la promoción de una migración ordenada y descartó que parte de este sector esté por “capitalizar” a la población extranjera. La otrora líder del “Departamento Nuevos Chilenos UDI” aclaró que el proyecto fue “una primera instancia de apertura a la comunidad” durante la anterior administración de la colectividad, encabezada por Van Rysselberghe. “Esto es parte de esa adaptación que se va a hacer en la sociedad chilena, tener estas instancias de participación en el sector político, en el sector público y que se va ir dando estos espacios, más allá de que efectivamente hoy día existe un panorama medianamente negativo para la comunidad migrante, especialmente para la comunidad que ha accedido al país por pasos no habilitados”, dijo. En ese sentido, consideró que “normalmente el relato de la derecha siempre ha estado enfocado a esos migrantes que han entrado por pasos no habilitados. Tengo una posición medianamente clara y alineada con esto, porque creemos que todas las personas que deseen ingresar a cualquier país, sea Chile, sea Argentina, Bolivia, Perú y quieran volver a empezar, tienen que hacerlo de manera correcta y entrar por la puerta, no por la ventana, no pasar por irregularidades ni tampoco violentar el país donde se supone quieres empezar de cero y tener buenas oportunidades”. Asimismo, Depablos indicó que en relación a la propia comunidad migrante “hay muchos matices. Hay personas que son más liberales, más conservadoras, están más a la izquierda. Entonces, el hecho de que un partido político en realidad quiera capitalizar toda la comunidad migrante o todo el voto migrante que existe hoy día en Chile es mentira. Lo que sí es cierto es que los partidos de centroderecha particularmente se están preocupando de abrir estos espacios, que, de alguna u otra manera, mientras se van acercando más elecciones, el voto migrante va creciendo de forma paulatina y va a ser muy representativo”.

