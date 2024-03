56657f20f1

c014f63eac

Entrevista Nacional Política seguridad Lautaro Carmona: “Hay en la derecha un ADN de fobia contra quienes tenemos ideas contrarias a las que ellos postulan” El presidente del Partido Comunista también se refirió a la lucha contra la delincuencia y señaló que "el Gobierno está dando pasos importantes en hacer protocolos, tener intercambios sin que estos sean publicidad, para ver cómo se coopera". Diario UChile Martes 5 de marzo 2024 11:05 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó las repercusiones que ha dejado el caso del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue hallado sin vida el pasado viernes, y a partir del cual se han levantado diversas hipótesis desde el mundo político. El líder de la colectividad manifestó que “estamos frente a un hecho exageradamente grave, que toda vez que construimos hipótesis para buscar profecías autocumplidas, lo que hacemos es cambiar el foco, y relativizar la gravedad del fenómeno, y trasladarlo como si esto fuera optativo de brigadismos, de expresiones partidistas”. “Lo han dicho quienes están investigando, no yo, esto está vinculado directamente al Tren de Aragua, al crimen organizado, y son presencias, implosiones, que no conocía la sociedad chilena. O tenemos una mirada que aborde primero la soberanía de Estado respecto a lo que es el narcotráfico, el crimen organizado con espacios más allá de la frontera, o se trata de usar abusivamente de una relación con el proselitismo bajo, porque no tienen nada de proselitismo, no creo que nadie se vaya a formar en la odiosidad, en la mentira, en el cargo y en la caricatura”, sostuvo. “Hay en la derecha más reaccionaria, incluso ella que se reivindica que no nació en el tiempo de la dictadura, que son nuevas generaciones, etc., un ADN de fobia contra quienes tenemos ideas directamente contrarias a las que ellos postulan, para buscar por la descalificación y por la campaña propagandística un descrédito, en este caso del Partido Comunista“, enfatizó Carmona. También sostuvo que “la historia del Partido Comunista de Chile está directamente vinculada a todos los procesos que buscaron siempre ensanchar la democracia, desde el derecho a voto de los analfabetos, de los no videntes, de la mujer, de la juventud, para ampliar la soberanía ciudadana, hasta los derechos sociales como derechos que el Estado debe responder tanto en el trabajo, en el salario, en la vivienda, en la educación, en la salud. Esa es la historia del Partido Comunista, y luego inmolarse en la defensa de esos valores en la lucha en contra de la dictadura”. Sobre si el Partido Comunista ha condenado o no las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el presidente del PC aseguró que “diría que el Partido Comunista tiene un aprendizaje propio a propósito de su mirada en el contexto de la convivencia internacional, y tiene independencia para decir que valora procesos de transformaciones que evidentemente van en beneficio de amplias mayorías, y que tiene sentido crítico frente a lo que ocurra dentro de esos procesos que no se corresponden, entre otras cosas, con el respeto a los derechos humanos y lo ha reconocido el propio gobierno, el régimen bolivariano”. “Pero más allá de eso, es nuestra mirada, nunca más una mirada en el plano internacional que no tenga sentido crítico frente a los fenómenos, pero que no se entregue respecto a la pauta imperial que quiere dictaminar qué sociedad se puede construir y cuál no”, afirmó. Finalmente, frente a la lucha contra la delincuencia, Carmona señaló que “el Gobierno está dando pasos importantes en hacer protocolos, tener intercambios sin que estos sean publicidad ni nada parecido, para ver cómo se cooperan”. “Hay un problema de dotar de más capacidades el trabajo de inteligencia que permite la prevención de este tipo de crimen organizado, que es tan desolador, destructivo y tan alterador de una convivencia de comunidades de cualquier sociedad”, añadió. Revisa la entrevista completa a continuación:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó las repercusiones que ha dejado el caso del ex militar venezolano, Ronald Ojeda, quien fue hallado sin vida el pasado viernes, y a partir del cual se han levantado diversas hipótesis desde el mundo político. El líder de la colectividad manifestó que “estamos frente a un hecho exageradamente grave, que toda vez que construimos hipótesis para buscar profecías autocumplidas, lo que hacemos es cambiar el foco, y relativizar la gravedad del fenómeno, y trasladarlo como si esto fuera optativo de brigadismos, de expresiones partidistas”. “Lo han dicho quienes están investigando, no yo, esto está vinculado directamente al Tren de Aragua, al crimen organizado, y son presencias, implosiones, que no conocía la sociedad chilena. O tenemos una mirada que aborde primero la soberanía de Estado respecto a lo que es el narcotráfico, el crimen organizado con espacios más allá de la frontera, o se trata de usar abusivamente de una relación con el proselitismo bajo, porque no tienen nada de proselitismo, no creo que nadie se vaya a formar en la odiosidad, en la mentira, en el cargo y en la caricatura”, sostuvo. “Hay en la derecha más reaccionaria, incluso ella que se reivindica que no nació en el tiempo de la dictadura, que son nuevas generaciones, etc., un ADN de fobia contra quienes tenemos ideas directamente contrarias a las que ellos postulan, para buscar por la descalificación y por la campaña propagandística un descrédito, en este caso del Partido Comunista“, enfatizó Carmona. También sostuvo que “la historia del Partido Comunista de Chile está directamente vinculada a todos los procesos que buscaron siempre ensanchar la democracia, desde el derecho a voto de los analfabetos, de los no videntes, de la mujer, de la juventud, para ampliar la soberanía ciudadana, hasta los derechos sociales como derechos que el Estado debe responder tanto en el trabajo, en el salario, en la vivienda, en la educación, en la salud. Esa es la historia del Partido Comunista, y luego inmolarse en la defensa de esos valores en la lucha en contra de la dictadura”. Sobre si el Partido Comunista ha condenado o no las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el presidente del PC aseguró que “diría que el Partido Comunista tiene un aprendizaje propio a propósito de su mirada en el contexto de la convivencia internacional, y tiene independencia para decir que valora procesos de transformaciones que evidentemente van en beneficio de amplias mayorías, y que tiene sentido crítico frente a lo que ocurra dentro de esos procesos que no se corresponden, entre otras cosas, con el respeto a los derechos humanos y lo ha reconocido el propio gobierno, el régimen bolivariano”. “Pero más allá de eso, es nuestra mirada, nunca más una mirada en el plano internacional que no tenga sentido crítico frente a los fenómenos, pero que no se entregue respecto a la pauta imperial que quiere dictaminar qué sociedad se puede construir y cuál no”, afirmó. Finalmente, frente a la lucha contra la delincuencia, Carmona señaló que “el Gobierno está dando pasos importantes en hacer protocolos, tener intercambios sin que estos sean publicidad ni nada parecido, para ver cómo se cooperan”. “Hay un problema de dotar de más capacidades el trabajo de inteligencia que permite la prevención de este tipo de crimen organizado, que es tan desolador, destructivo y tan alterador de una convivencia de comunidades de cualquier sociedad”, añadió. Revisa la entrevista completa a continuación: