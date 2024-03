8daf8b38fc

752ccef317

Nacional Política Funcionarios del SENAPRED rechazan destitución de Álvaro Hormazábal: “Fue una resolución política, no técnica” La asociación de funcionarios advirtió que se debe fortalecer "a un servicio que, junto con el cambio de nombre de ONEMI a SENAPRED, le fueron entregadas nuevas responsabilidades con una escuálida inyección de recursos financieros y de personal". Diario UChile Domingo 17 de marzo 2024 16:24 hrs.

Compartir en

A través de un comunicado público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) lamentó la decisión del Presidente Boric de pedirle la renuncia al director de la institución, Álvaro Hormazábal. En el documento, los funcionarios acusaron que con dicha determinación “injustamente se hace responsable a nuestro Servicio de los problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el COGRID Regional (instancia a cargo del manejo de la emergencia)”. Los trabajadores plantearon que la salida de Hormazabal se enmarca en una “resolución de carácter político y no técnica que no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe, situándose en una posición de solo exigir resultados”. En esa misma línea, aseguraron que el Gobierno “ha tomado esta decisión sin evaluar adecuadamente las causas que generan las dificultades de coordinación, tales como la no incorporación dentro de esta estructura del nivel provincial (dejando fuera una parte importante del eslabón como son las Delegaciones Provinciales) o el marco legal en el que se enmarca el flujo de compras de productos y servicios a proveedores mediante los fondos de emergencia, que implican pagos que tardan más de 3 meses”, indicaron. En ese contexto, la Asociación de Funcionarios advirtió que no “será posible trabajar adecuadamente en materia de prevención y respuesta frente a las próximas catástrofes o desastres, si no se fortalece con recursos y personal adecuado a un servicio en proceso de instalación que, junto con el cambio de nombre de ONEMI a SENAPRED, le fueron entregadas nuevas responsabilidades con una escuálida inyección de recursos financieros y de personal”. Finalmente, ejemplificaron señalando que producto de los incendios en la Región de Valparaíso, “se debió trasladar personal de regiones y del nivel central para poder hacer una dotación mínimamente adecuada para enfrentar las diversas tareas de apoyo en las zonas afectadas (30 funcionarios incluido los refuerzos), lo que dista por mucho de las dotaciones de otros servicios públicos de la región y de los mismos municipios afectados”, denunciaron.

A través de un comunicado público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) lamentó la decisión del Presidente Boric de pedirle la renuncia al director de la institución, Álvaro Hormazábal. En el documento, los funcionarios acusaron que con dicha determinación “injustamente se hace responsable a nuestro Servicio de los problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el COGRID Regional (instancia a cargo del manejo de la emergencia)”. Los trabajadores plantearon que la salida de Hormazabal se enmarca en una “resolución de carácter político y no técnica que no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe, situándose en una posición de solo exigir resultados”. En esa misma línea, aseguraron que el Gobierno “ha tomado esta decisión sin evaluar adecuadamente las causas que generan las dificultades de coordinación, tales como la no incorporación dentro de esta estructura del nivel provincial (dejando fuera una parte importante del eslabón como son las Delegaciones Provinciales) o el marco legal en el que se enmarca el flujo de compras de productos y servicios a proveedores mediante los fondos de emergencia, que implican pagos que tardan más de 3 meses”, indicaron. En ese contexto, la Asociación de Funcionarios advirtió que no “será posible trabajar adecuadamente en materia de prevención y respuesta frente a las próximas catástrofes o desastres, si no se fortalece con recursos y personal adecuado a un servicio en proceso de instalación que, junto con el cambio de nombre de ONEMI a SENAPRED, le fueron entregadas nuevas responsabilidades con una escuálida inyección de recursos financieros y de personal”. Finalmente, ejemplificaron señalando que producto de los incendios en la Región de Valparaíso, “se debió trasladar personal de regiones y del nivel central para poder hacer una dotación mínimamente adecuada para enfrentar las diversas tareas de apoyo en las zonas afectadas (30 funcionarios incluido los refuerzos), lo que dista por mucho de las dotaciones de otros servicios públicos de la región y de los mismos municipios afectados”, denunciaron.