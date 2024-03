Isapres deberán “pagar lo justo”: oficialismo celebra inconstitucionalidad de la mutualización en Ley Corta

bd92a6a685

099669a14e

Este jueves el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento ingresado por senadores oficialistas contra la indicación sobre mutualización en la Ley Corta de Isapres. Resultado que fue celebrado por los partidos políticos alineados con el Gobierno, quien también se había hecho parte de esta acción judicial. En concreto, el mecanismo de mutualización reducía el cálculo de la deuda de las aseguradoras a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud (US$1.184 millones). El senador y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro (PS), manifestó su satisfacción por la decisión del órgano jurisdiccional. “Podemos decirle a la ciudadanía que ha imperado la justicia, la verdad y la razón”, destacó. “El Tribunal Constitucional ha acogido y ha respaldado nuestra impugnación para que nunca más nadie, que no sea el gobierno, el Poder Ejecutivo, cualquiera que este sea, disponga de las cotizaciones previsionales en salud”, dijo. Castro sostuvo que “cuando se trata de las cotizaciones en salud, solo los gobiernos tienen potestad en seguridad social”. Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud agradeció a todos los parlamentarios del oficialismo “y a todos quienes han apoyado (el requerimiento), porque hemos creído que de verdad era necesario llegar a esta sede para desvirtuar lo que una mayoría circunstancial en enero presentó”. “Con esta sentencia ya queda desvirtuado en el resto del trámite de la Ley Corta de Isapres, en la Cámara de Diputados o en las comisiones mixtas que vengan, todo debate sobre la mutualización“, celebró. La senadora Yasna Provoste (DC) valoró que el TC le diera la razón a las senadoras y senadores de centro izquierda, quienes alegaron “la inconstitucionalidad de la indicación presentada por senadores de derecha y aprobada por ellos mismos, conocido como la mutualización de las deudas de las isapres” En ese sentido, la legisladora indicó que dicho mecanismo no era “otra cosa que favorecer económicamente a las aseguradoras privadas perjudicando severamente a las personas que han sufrido hace años cobros excesivos en sus planes de salud, y que la justicia ha señalado que es exigible el pago de esos cobros en exceso”. “La derecha en el Senado intentaba que esta deuda la pagaran los propios afiliados. No pudo conseguirlo. Hoy se impone la Justicia. Las isapres deberán cumplir el fallo de la Corte Suprema”, dijo. De la misma manera, su par decé, el senador Iván Flores, aseveró que: “Nadie quiere que las isapres colapsen o se desplomen. Lo que queremos es justicia, que paguen los justo, porque ellos se lo cobraron a la gente. Ni más, ni menos”. Respecto a los mecanismos que deberán debatirse para que las aseguradoras de salud efectivamente cumplan el fallo de la Corte Suprema y paguen la deuda a sus afiliados, el parlamentario señaló que: “Ya se buscarán los mecanismos y lo demás, pero hoy el Tribunal Constitucional en un fallo de mayoría ha reconocido que la mutualización es incostitucional”. En ese sentido, manifestó que “las isapres deberán fortalecerse para poder cumplir con el mandato” del máximo órgano judicial. Por su lado, la diputada y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ana María Gazmuri (AH), planteó que la decisión del TC significa que “se complica entonces el panorama para las intenciones de las isapres y para la oposición que buscó un verdadero perdonazo de la deuda de las aseguradoras”. “Desde el oficialismo teníamos contemplado no aceptar esta rebaja absurda de cientos de millones de dólares e íbamos a desechar en la Comisión de Salud la indicación presentada por la oposición, principalmente porque perjudicaba a los afiliados e incumplía el fallo de la Corte Suprema. Con esta resolución se hace más fácil tomar una decisión. La mutualización no va, el perdonazo a las isapres no va”, afirmó.

Este jueves el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento ingresado por senadores oficialistas contra la indicación sobre mutualización en la Ley Corta de Isapres. Resultado que fue celebrado por los partidos políticos alineados con el Gobierno, quien también se había hecho parte de esta acción judicial. En concreto, el mecanismo de mutualización reducía el cálculo de la deuda de las aseguradoras a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud (US$1.184 millones). El senador y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Luis Castro (PS), manifestó su satisfacción por la decisión del órgano jurisdiccional. “Podemos decirle a la ciudadanía que ha imperado la justicia, la verdad y la razón”, destacó. “El Tribunal Constitucional ha acogido y ha respaldado nuestra impugnación para que nunca más nadie, que no sea el gobierno, el Poder Ejecutivo, cualquiera que este sea, disponga de las cotizaciones previsionales en salud”, dijo. Castro sostuvo que “cuando se trata de las cotizaciones en salud, solo los gobiernos tienen potestad en seguridad social”. Asimismo, el presidente de la Comisión de Salud agradeció a todos los parlamentarios del oficialismo “y a todos quienes han apoyado (el requerimiento), porque hemos creído que de verdad era necesario llegar a esta sede para desvirtuar lo que una mayoría circunstancial en enero presentó”. “Con esta sentencia ya queda desvirtuado en el resto del trámite de la Ley Corta de Isapres, en la Cámara de Diputados o en las comisiones mixtas que vengan, todo debate sobre la mutualización“, celebró. La senadora Yasna Provoste (DC) valoró que el TC le diera la razón a las senadoras y senadores de centro izquierda, quienes alegaron “la inconstitucionalidad de la indicación presentada por senadores de derecha y aprobada por ellos mismos, conocido como la mutualización de las deudas de las isapres” En ese sentido, la legisladora indicó que dicho mecanismo no era “otra cosa que favorecer económicamente a las aseguradoras privadas perjudicando severamente a las personas que han sufrido hace años cobros excesivos en sus planes de salud, y que la justicia ha señalado que es exigible el pago de esos cobros en exceso”. “La derecha en el Senado intentaba que esta deuda la pagaran los propios afiliados. No pudo conseguirlo. Hoy se impone la Justicia. Las isapres deberán cumplir el fallo de la Corte Suprema”, dijo. De la misma manera, su par decé, el senador Iván Flores, aseveró que: “Nadie quiere que las isapres colapsen o se desplomen. Lo que queremos es justicia, que paguen los justo, porque ellos se lo cobraron a la gente. Ni más, ni menos”. Respecto a los mecanismos que deberán debatirse para que las aseguradoras de salud efectivamente cumplan el fallo de la Corte Suprema y paguen la deuda a sus afiliados, el parlamentario señaló que: “Ya se buscarán los mecanismos y lo demás, pero hoy el Tribunal Constitucional en un fallo de mayoría ha reconocido que la mutualización es incostitucional”. En ese sentido, manifestó que “las isapres deberán fortalecerse para poder cumplir con el mandato” del máximo órgano judicial. Por su lado, la diputada y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ana María Gazmuri (AH), planteó que la decisión del TC significa que “se complica entonces el panorama para las intenciones de las isapres y para la oposición que buscó un verdadero perdonazo de la deuda de las aseguradoras”. “Desde el oficialismo teníamos contemplado no aceptar esta rebaja absurda de cientos de millones de dólares e íbamos a desechar en la Comisión de Salud la indicación presentada por la oposición, principalmente porque perjudicaba a los afiliados e incumplía el fallo de la Corte Suprema. Con esta resolución se hace más fácil tomar una decisión. La mutualización no va, el perdonazo a las isapres no va”, afirmó.