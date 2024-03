514b59355b

Isapres Justicia “Gran paso para derribar la colusión”: oficialismo celebra admisibilidad del requerimiento contra mutualización de isapres en el TC Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el senador Juan Luis Castro (PS) espera "tener una sentencia que termine con la mutualización". Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) adelantó que la oposición estudia una propuesta alternativa. Diario UChile Martes 12 de marzo 2024 15:28 hrs.

Este martes el Pleno del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento presentado por 17 senadores oficialistas sobre la Ley Corta de Isapres, en el cual alegaban inconstitucionalidad en el artículo sobre mutualización. “El pleno del Tribunal Constitucional resolvió admitir a tramitación y declarar la admisibilidad del requerimiento deducido por un grupo de honorables senadoras y senadores”, expuso el comunicado de prensa. Así, se ordena al Presidente Gabriel Boric, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados a que “en un plazo de cinco días se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión” del órgano estatal. Posteriormente, la magistratura resolverá el fondo del requerimiento “escuchando alegatos de las partes en su oportunidad”. Ante la decisión del TC, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), sostuvo que “de haber sentencia favorable, que es lo que esperamos en base a la jurisprudencia, nosotros podríamos decir, con toda tranquilidad y seguridad, que va a ser el Tribunal Constitucional, en mérito de lo que se ha interpuesto, que va a retirar el debate que hoy día está en la Cámara de Diputados sobre mutualización”. “Ya que no habría lugar a ello, dado que el Gobierno no patrocina esa iniciativa porque considera, y nosotros también, que rebajando a casi 751 millones, los 1.100 millones de dólares la deuda, constituye ese fenómeno de salvataje y no un beneficio a los afiliados”, declaró. Castro señaló que con la admisibilidad del requerimiento sobre la mutualización “estamos dando un paso de consolidación, ya en esta fase el tribunal está dando la acogida de tramitación, responsablemente, por unanimidad, lo cual nos da toda la expectativa de que podamos tener una sentencia afirme que termine con la mutualización, no en el debate, sino en el proceso constitucional que allí se está zanjando en el tribunal, definitivamente sobre esa materia”. El senador Daniel Núñez (PC) manifestó que desde el oficialismo estan muy contentos por dar un primer gran paso “para derribar esta vergonzosa colusión que se produjo en el mes de enero acá en el Senado”. “Senadores de derecha se coludieron con las isapres para eliminar gran parte de la deuda de los pagos que deben hacer las isapres a sus afiliados. Esto fue un capítulo vergonzoso, tan vergonzoso como la aprobación de la corrupta ley de pesca o otras votaciones donde el poder del dinero se introduce en la democracia y distorsiona decisiones democráticas”, subrayó. Asimismo, indicó que desde el oficialismo consideran la determinación del TC como “una señal de lo que puede pasar con el fondo”. “Creemos que es muy importante porque reivindica la democracia y sobre todo establece el precepto que nosotros hemos defendido, que en este caso no se puede, por la vía de normas que apruebe el Congreso, desconocer ni relativizar lo que obró la Corte Suprema en relación a los cobros injustificados y desmedidos que las isapres les han hecho a todos sus afiliados y afiliadas”, argumentó. Por su parte, el diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis (RN), sostuvo que si él “hubiese sido miembro del Tribunal Constitucional, también hubiese votado a favor” de acoger como admisible el requerimiento de los senadores oficialistas. “Creo que no cabe duda que es una materia de seguridad social. Por tanto, la indicación del senador Gahona era claramente inconstitucional. Y en eso yo no me pierdo”, dijo. El parlamentarios de RN manifestó que “tratar de ganar por una mayoría circunstancial no es la forma”. “Y me parece que en esta ocasión, aunque sea políticamente incorrecto que lo diga siendo un diputado de oposición, el Tribunal Constitucional está bien que lo haya declarado admisible, más allá que no se haya pronunciado desde el fondo”, afirmó. En la misma línea, Celis planteó que “desde el punto de vista de la mutualización, hay otras formas en que se puede compensar el tema de los riesgos, que es el elemento esencial que implica el tema de la deuda que hoy en día tienen las isapres, que asciende a los 1.400 millones de dólares. Hoy lo estamos estudiando. Hay una propuesta muy interesante de Espacio Público, que no digamos que es un centro de estudio de una ideología cercana a la centro-derecha. Hemos invitado al Espacio Público a exponer a la Cámara de Diputados y de Diputadas”. “Aquí lo más importante es que en definitiva se pueda aminorar la deuda de las isapres, pero no pensando en un perdonazo a ellas, sino en cómo hacer que en definitiva la salud pública con la privada puedan complementarse, sin poder colapsar el sistema de salud, pensando en las listas de espera y pensando que hoy en día más de 2 millones 800 mil personas, si se termina el sistema de salud privada, estaría colapsando el sistema de salud público”, subrayó.

