Nacional Política Advertencia de la UDI presiona al Gobierno a interceder en negociaciones por presidencia de la Cámara Diputados de centroizquierda piden un rol más activo para que no se repita la elección del Senado. Vallejo respondió que "son todas personas adultas que fueron elegidas popularmente y que firmaron un compromiso que tienen que ser capaces de cumplir". Bárbara Paillal Lunes 25 de marzo 2024 19:15 hrs.

“Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para evitar que el Partido Comunista llegue a la testera“, con esa frase el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, entregó un atisbo del camino cuesta arriba que espera al PC para lograr la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pese a que Ricardo Cifuentes (DC) renunció la semana pasada a la mesa directiva, la fecha para elegir a su predecesor (a) será a mediados de abril. Sin embargo, tanto el oficialismo como la oposición ya preparan sus estrategias para conquistar los votos de los diputados no alineados, sector donde hoy más ronda la incertidumbre. Lo cierto es que el Partido Comunista reclama su turno, en el marco de un pacto administrativo que fue firmado en 2022, cupo que ahora es disputado por el Partido de la Gente. Es ahí donde hoy recaen las diferencias que se encuentran siendo aprovechadas por algunos personeros de la oposición, desde donde proponen que sea Joanna Pérez (Demócratas) quién lidere la testera junto a un PDG como vicepresidente. Desde la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma afirmó que buscan evitar la llegada del PC a la presidencia porque “ellos tienen como principal misión paralizar la agenda de seguridad, basta con ver sus votaciones, y es por eso que estamos haciendo el máximo esfuerzo para que todos quienes somos de oposición podamos tener una carta conjunta que nos permita darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados”. Mientras que Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, acusó que “la UDI no tiene la mayoría para definir eso, es parte del anticomunismo que hemos visto continuamente de parte de ellos. A lo que tiene que estar abocado el oficialismo es generar las mayorías para avanzar en la presidencia de la Cámara, pero por sobretodo que quienes suscribieron acuerdos y compromisos cumplan con su palabra”. En tanto, el diputado y jefe de bancada PS, Daniel Melo, junto con reafirmar el apoyo de su colectividad al PC sostuvo que “no cumplir sólo aporta aún más al desprestigio de la actividad política y al avance de las ideas de extrema derecha en nuestro país. Cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana“. El diputado Eric Aedo (DC), por su parte, dijo que “alguien se plantee que va a hacer todo lo posible para que no llegue un partido, que ha participado del proceso democrático, no me parece una buena medida. Uno podría decir lo mismo de la UDI, yo por lo menos tengo a gente de mi familia que fue asesinada por personas de la dictadura militar que contó con todo el apoyo de la UDI”. “Yo veo que todavía hay una opción abierta para que el acuerdo del oficialismo más sectores independientes o no alineados como la DC mantengan la presidencia de esa Cámara, y sí uno hace un llamado es que La Moneda juegue un rol mucho más activo y eso se debe demostrar en una negociación que incorpore hoy día al Partido de la Gente. Yo creo que Demócratas ya cruzó el charco”, añadió. En referencia a la posible candidatura de Joanna Pérez, Aedo afirmó que reúne las condiciones para asumir los desafíos, “pero para gente que luchó contra la dictadura, que hizo su vida política en la universidad enfrentando a la derecha, ser hoy día la capitana del equipo de la derecha, yo creo que amerita a lo menos una reflexión personal”. Lo cierto es que en el oficialismo existe inquietud sobre el devenir de la elección de la presidencia, toda vez que puede resolverse por dos o tres votos tal como ocurrió con Vlado Mirosevic (PL), donde los votos del PDG fueron claves. Por dicha razón, crecen las presiones para que el ministro Álvaro Elizalde lidere las tratativas convenciéndo a los diputados no alineados. Consultada al respecto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que “el Ejecutivo tiene un rol facilitador a través del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), pero los parlamentarios y parlamentarias tienen que hacer su propio trabajo, son todas personas adultas que fueron elegidas popularmente y que ellos firmaron un compromiso que ellos mismos tienen que ser capaces de cumplir, no tiene que venir siempre el Gobierno para solucionarles los problemas”. “Esto no se trata de un cupo en específico de un partido en específico, sino que se trata del Congreso Naiconal, del Poder Legislativo, que tiene representantes en su interior y que esperamos demuestren que son capaces de cumplir sus acuerdos. Eso no sucedió en el Senado y nos pareció lamentable, pero sí esperamos que pueda cumplirse y pueda suceder en la Cámara de Diputados y Diputadas”, zanjó. Imagen de Portada: Segegob.

