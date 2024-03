7c8fb1111d

eb0c160257

Nacional Política Centro político evalúa adoptar nuevo acuerdo para presidir la Cámara truncando aspiraciones del Partido Comunista El diputado PDG, Rubén Oyarzo, advirtió que de no cumplirse el pacto inicial quedan libres para sostener conversaciones con otras tiendas. Miguel Ángel Calisto (Demócratas) indicó que la decisión debe ser coherente con las alianzas Municipales. Bárbara Paillal Sábado 9 de marzo 2024 6:39 hrs.

Compartir en

Quedan pocos días para que el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes (DC), presente su renuncia acatando el pacto administrativo acordado entre el oficialismo y el centro político, sin embargo, su posible sucesor o sucesora aún está en entredicho, puesto que tanto el Partido Comunista como el Partido de la Gente reclaman su turno para presidir la testera. El conflicto radica en que el acuerdo original no fue respetado. En noviembre del 2022, correspondía al PC liderar la Corporación, pero debido al escenario político cedieron el turno al Partido Liberal para asegurar que la mesa quedara en manos del oficialismo. Lo mismo se repitió el próximo ciclo, aunque esta vez la colectividad logró reconfigurar el acuerdo comprometiendo los votos de la DC para apoyar una candidatura comunista en este período. El clima político eso sí podría truncar las aspiraciones del PC. Para la colectividad han sido días difíciles, cuestionados por la oposición a propósito del secuestro del militar (r) venezolano por el vínculo del partido con el régimen de Nicolás Maduro, pero también reabriendo frentes por las declaraciones de su líder, Lautaro Carmona, quién en la semana evitó calificar como dictadura a Venezuela. No obstante, desde la tienda bajan el perfil a los cuestionamientos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado Luis Cuello (PC) dijo estar tranquilo: “Estamos bastantes acostumbrados a que cada vez que el Partido Comunista pueda asumir una responsabilidad en razón de su importancia política, de su incidencia, surjen estas voces que alegan todo tipo de razones para que el PC no tenga esas responsabilidades, siempre surge una razón nueva, una excusa para hacer este planteamiento y eso no nos sorprende”. Fue, de hecho, la UDI quién invitó a las fuerzas de centroizquierda a reconsiderar su apoyo a las y los comunistas asegurando que los proyectos de la agenda de seguridad quedarían en el “congelador”. Al respecto, Cuello dijo interpretarlo como “una maniobra desesperada“. “Son predicamentos bastante absurdos, sin sentido. Ya nuestro partido tiene presencia en la mesa de la Cámara, con la vicepresidenta Carmen Hertz, y eso no ha significado ninguna alteración ni mucho menos de la agenda legislativa. La agenda se arma en torno a las urgencias que pone el Ejecutivo y, por lo tanto, eso es algo que siempre se respeta”, añadió. En esa línea, indicó que es la misma oposición quién pone trabas en la discusión. “Ahora, por ejemplo, se está debatiendo las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), sin embargo, la derecha lo que hace es comenzar a plantear temas colaterales, cuestionamientos que van retrasando los proyectos más importantes. Entonces, creo que son señalamientos que responden más bien a todo este esfuerzo de desinformación, esta campaña inspirada en un anti comunismo bastante primario“, dijo. El jefe de bancada del Partido Comunista manifestó sentirse con “plena confianza en que los diputados y diputadas que suscribieron de puño y letra este compromiso lo van a cumplir, puesto que la palabra empeñada es un valor muy importante en la política“. Junto con ello, aseguró que tendrán una conversación con el PDG para conocer su mirada y lograr incluso que se incorporen al acuerdo. No obstante, desde el PDG mantienen una postura sólida. El diputado Rubén Oyarzo sostuvo que “el cuarto periodo corresponde la presidencia del Partido de la Gente. Con nosotros no se ha acercado nadie a dialogar, el acuerdo que tiene Demócratas con el PC y la DC a nosotros no nos invitaron, no nos consideraron, o sea, arreglaron con el PC el cupo de nosotros”. Para mantener el acuerdo, Oyarzo recuerda que sus votos son relevantes como los fueron cuando ganó la mesa presidida por Vlado Mirosevic (PL). “Nosotros vamos a cumplir el acuerdo si nos cumplen ellos“, dijo. “El Partido Comunista le hace un flaco favor al oficialismo si quiere mantener el pacto administrativo. Y nosotros si no se cumple el pacto firmado hace tres años atrás, donde está clarificado y, de hecho, nosotros tenemos la firma de que el PDG es la presidencia, nosotros quedamos libres para conversar como buen partido de centro político con todos los sectores que quieran llegar a un acuerdo“, indicó. Por lo demás, Oyarzo relevó que en contraste desde el PDG “somos pro seguridad, pro clase media, clase media emergente, y no tenemos problemas con otros partidos políticos como el Partido Comunista“. Nuevo acuerdo Los llamados parlamentarios “no alineados” ven con sumo sigilo el curso de las negociaciones. Reconocen que hay un acuerdo administrativo de por medio, pero lo cierto es que debates como las alianzas de cara a las Municipales, pero, por sobretodo las declaraciones por el caso de Ronald Ojeda y Venezuela han inclinado la balanza. Así lo reconoce el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, quién dio cuenta que la posición de la colectividad aún debe ser zanjada en unidad con la bancada que, por cierto recientemente incluyó a dos nuevos parlamentarios, lo que a su juicio cambió el escenario. En esa línea, dijo que “también hay que tener cierta coherencia política a propósito de los acuerdos que va a sostener Demócratas en línea con las elecciones municipales y también parlamentarias y, en ese sentido, nosotros creemos que los acuerdos que suscribamos deben tener algún tipo de coherencia en las alianzas políticas y los acuerdos que se sellen en la Cámara”. Cabe destacar que los últimos días han estado marcados por un acercamiento entre Chile Vamos, Demócratas, Amarillos y PDG. Incluso, en medio del acto en homenaje al ex presidente Sebastián Piñera, todas las colectividades firmaron un “Compromiso por Chile“, sin descartar que dicho acuerdo pueda materializarse en una alianza electoral. “Por lo tanto, reiterar que para nosotros lo primero es la unidad de la bancada. Lo segundo, es conversar también con Demócratas institucionalmente para ver cuáles son los alcances de los acuerdos municipales y parlamentarios, y luego de eso vamos a revisar cuál es nuestra posición final respecto a los acuerdos administrativos”, señaló Calisto. Consultado si la postura del PC sobre Venezuela afecta sobre su decisión, Calisto respondió que “es un problema evidentemente en las conversaciones que tengamos con el Partido Comunista“. “Lamentablemente el PC sigue en una visión política bastante anquilosada en el pasado, a veces poco democrática amparando regímenes como los de Venezuela que son dictaduras u otras dictaduras en el mundo, y también han sido muy poco inteligentes a propósito de lo que pasó con el teniente venezolano que fue secuestrado y después fue asesinado”, afirmó. Mismo punto que fue compartido por el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joaunnet, quién indicó “claramente desde el punto de vista ideológico y doctrinario tengo diferencias de fondo con el Partido Comunista. Tengo una visión distinta a los derechos humanos, por ejemplo, para mí el respeto a los derechos humanos son aquí en Chile y en todas partes del mundo, condenar en este caso las dictaduras latinoamericanas es una cuestión de fondo y me diferencia del PC”. “Creo que además el Partido Comunista carece de credenciales democráticas, de hecho, el marxismo no cree en la democracia como sistema de gobierno, por tanto, tengo diferencias de fondo e irreconciliables con el PC“, zanjó. Imágenes de Portada: Agencia ATON.

Quedan pocos días para que el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Ricardo Cifuentes (DC), presente su renuncia acatando el pacto administrativo acordado entre el oficialismo y el centro político, sin embargo, su posible sucesor o sucesora aún está en entredicho, puesto que tanto el Partido Comunista como el Partido de la Gente reclaman su turno para presidir la testera. El conflicto radica en que el acuerdo original no fue respetado. En noviembre del 2022, correspondía al PC liderar la Corporación, pero debido al escenario político cedieron el turno al Partido Liberal para asegurar que la mesa quedara en manos del oficialismo. Lo mismo se repitió el próximo ciclo, aunque esta vez la colectividad logró reconfigurar el acuerdo comprometiendo los votos de la DC para apoyar una candidatura comunista en este período. El clima político eso sí podría truncar las aspiraciones del PC. Para la colectividad han sido días difíciles, cuestionados por la oposición a propósito del secuestro del militar (r) venezolano por el vínculo del partido con el régimen de Nicolás Maduro, pero también reabriendo frentes por las declaraciones de su líder, Lautaro Carmona, quién en la semana evitó calificar como dictadura a Venezuela. No obstante, desde la tienda bajan el perfil a los cuestionamientos. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado Luis Cuello (PC) dijo estar tranquilo: “Estamos bastantes acostumbrados a que cada vez que el Partido Comunista pueda asumir una responsabilidad en razón de su importancia política, de su incidencia, surjen estas voces que alegan todo tipo de razones para que el PC no tenga esas responsabilidades, siempre surge una razón nueva, una excusa para hacer este planteamiento y eso no nos sorprende”. Fue, de hecho, la UDI quién invitó a las fuerzas de centroizquierda a reconsiderar su apoyo a las y los comunistas asegurando que los proyectos de la agenda de seguridad quedarían en el “congelador”. Al respecto, Cuello dijo interpretarlo como “una maniobra desesperada“. “Son predicamentos bastante absurdos, sin sentido. Ya nuestro partido tiene presencia en la mesa de la Cámara, con la vicepresidenta Carmen Hertz, y eso no ha significado ninguna alteración ni mucho menos de la agenda legislativa. La agenda se arma en torno a las urgencias que pone el Ejecutivo y, por lo tanto, eso es algo que siempre se respeta”, añadió. En esa línea, indicó que es la misma oposición quién pone trabas en la discusión. “Ahora, por ejemplo, se está debatiendo las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), sin embargo, la derecha lo que hace es comenzar a plantear temas colaterales, cuestionamientos que van retrasando los proyectos más importantes. Entonces, creo que son señalamientos que responden más bien a todo este esfuerzo de desinformación, esta campaña inspirada en un anti comunismo bastante primario“, dijo. El jefe de bancada del Partido Comunista manifestó sentirse con “plena confianza en que los diputados y diputadas que suscribieron de puño y letra este compromiso lo van a cumplir, puesto que la palabra empeñada es un valor muy importante en la política“. Junto con ello, aseguró que tendrán una conversación con el PDG para conocer su mirada y lograr incluso que se incorporen al acuerdo. No obstante, desde el PDG mantienen una postura sólida. El diputado Rubén Oyarzo sostuvo que “el cuarto periodo corresponde la presidencia del Partido de la Gente. Con nosotros no se ha acercado nadie a dialogar, el acuerdo que tiene Demócratas con el PC y la DC a nosotros no nos invitaron, no nos consideraron, o sea, arreglaron con el PC el cupo de nosotros”. Para mantener el acuerdo, Oyarzo recuerda que sus votos son relevantes como los fueron cuando ganó la mesa presidida por Vlado Mirosevic (PL). “Nosotros vamos a cumplir el acuerdo si nos cumplen ellos“, dijo. “El Partido Comunista le hace un flaco favor al oficialismo si quiere mantener el pacto administrativo. Y nosotros si no se cumple el pacto firmado hace tres años atrás, donde está clarificado y, de hecho, nosotros tenemos la firma de que el PDG es la presidencia, nosotros quedamos libres para conversar como buen partido de centro político con todos los sectores que quieran llegar a un acuerdo“, indicó. Por lo demás, Oyarzo relevó que en contraste desde el PDG “somos pro seguridad, pro clase media, clase media emergente, y no tenemos problemas con otros partidos políticos como el Partido Comunista“. Nuevo acuerdo Los llamados parlamentarios “no alineados” ven con sumo sigilo el curso de las negociaciones. Reconocen que hay un acuerdo administrativo de por medio, pero lo cierto es que debates como las alianzas de cara a las Municipales, pero, por sobretodo las declaraciones por el caso de Ronald Ojeda y Venezuela han inclinado la balanza. Así lo reconoce el diputado de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, quién dio cuenta que la posición de la colectividad aún debe ser zanjada en unidad con la bancada que, por cierto recientemente incluyó a dos nuevos parlamentarios, lo que a su juicio cambió el escenario. En esa línea, dijo que “también hay que tener cierta coherencia política a propósito de los acuerdos que va a sostener Demócratas en línea con las elecciones municipales y también parlamentarias y, en ese sentido, nosotros creemos que los acuerdos que suscribamos deben tener algún tipo de coherencia en las alianzas políticas y los acuerdos que se sellen en la Cámara”. Cabe destacar que los últimos días han estado marcados por un acercamiento entre Chile Vamos, Demócratas, Amarillos y PDG. Incluso, en medio del acto en homenaje al ex presidente Sebastián Piñera, todas las colectividades firmaron un “Compromiso por Chile“, sin descartar que dicho acuerdo pueda materializarse en una alianza electoral. “Por lo tanto, reiterar que para nosotros lo primero es la unidad de la bancada. Lo segundo, es conversar también con Demócratas institucionalmente para ver cuáles son los alcances de los acuerdos municipales y parlamentarios, y luego de eso vamos a revisar cuál es nuestra posición final respecto a los acuerdos administrativos”, señaló Calisto. Consultado si la postura del PC sobre Venezuela afecta sobre su decisión, Calisto respondió que “es un problema evidentemente en las conversaciones que tengamos con el Partido Comunista“. “Lamentablemente el PC sigue en una visión política bastante anquilosada en el pasado, a veces poco democrática amparando regímenes como los de Venezuela que son dictaduras u otras dictaduras en el mundo, y también han sido muy poco inteligentes a propósito de lo que pasó con el teniente venezolano que fue secuestrado y después fue asesinado”, afirmó. Mismo punto que fue compartido por el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joaunnet, quién indicó “claramente desde el punto de vista ideológico y doctrinario tengo diferencias de fondo con el Partido Comunista. Tengo una visión distinta a los derechos humanos, por ejemplo, para mí el respeto a los derechos humanos son aquí en Chile y en todas partes del mundo, condenar en este caso las dictaduras latinoamericanas es una cuestión de fondo y me diferencia del PC”. “Creo que además el Partido Comunista carece de credenciales democráticas, de hecho, el marxismo no cree en la democracia como sistema de gobierno, por tanto, tengo diferencias de fondo e irreconciliables con el PC“, zanjó. Imágenes de Portada: Agencia ATON.