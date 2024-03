5344bd94e6

Internacional Guillermo Holzmann y atentado en Rusia: “Las operaciones especiales contra Ucrania pueden incrementar” El analista internacional señaló que “la situación en Ucrania no está tan cerca como pensábamos de una solución o un alto al fuego. Sino que por el contrario, se empieza a expandir hacia otras áreas de confrontación”. Diario UChile Lunes 25 de marzo 2024 12:26 hrs.

Un tiroteo en una salas de conciertos en Rusia dejó el pasado viernes más de 100 fallecidos, lo que Vladimir Putin describió como un “acto terrorista bárbaro”. Un atentado que horas más tarde sería atribuido por el propio Estado Islámico como responsable. En el contexto de la guerra con Ucrania, el analista internacional, Guillermo Holzmann, abordó las consecuencias que podría tener este hecho. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto aseguró que “la situación en Ucrania no está tan cerca como pensábamos de una solución o un alto al fuego. Sino que por el contrario, se empieza a expandir hacia otras áreas de confrontación”. Así, Holzmann apuntó a las dos hipótesis que rondan sobre el atentado: la eventual participación del Estado Islámico a través de una de sus facciones y la posible acción del servicio de inteligencia ucraniano como responsable. El analista internacional tomó cautela frente ambas hipótesis y la información que llega sobre el atentado. “Todo lo que pueda hacer Rusia, lo que pueda decir Occidente, tiene que ver con los intereses que tienen ellos. En el caso de Occidente, avanzar a establecer la opinión pública internacional que Rusia está derrotada. Por su parte Rusia quiere establecer que todo esto es una conspiración permanente de Estados Unidos y la OTAN que buscan eliminar la identidad cultural rusa”, expuso el académico de la Universidad de Valparaíso. En particular sobre el atentado, el analista internacional se inclinó porque “un grupo de ISIS haya sido contratado”. Holzmann argumentó esta hipótesis señalando que: “dado el la lógica de funcionamiento que ha tenido el servicio de inteligencia ucraniano con respecto a Rusia. Recordemos que el apoyo de la OTAN y Unión Europea no le permite usar el armamento contra Rusia si no es producida en Ucrania”. No obstante, remarcó que esta situación “estaría a punto de cambiar”. “Si Putin se aferra a la hipótesis de que efectivamente Ucrania es el responsable, abre un espectro de posibilidades de respuesta. Ya nos deja en una guerra, no solamente convencional, sino que la verdadera primera guerra del siglo 21. Eso significa que las operaciones especiales de Rusia contra Ucrania se pueden incrementar. Rusia podría pretender ahora efectivamente llegar a Kiev”, explicó Holzmann. El analista internacional también abordó la respuesta que puede tener la ciudadanía rusa ante las decisiones de Vladimir Putin en este conflicto y se inclinó por la idea de que “vaya por la vía de que exacerbe el nacionalismo”. “Frente a una situación de guerra, evidentemente el nacionalismo es la opción más lógica que puede tomar Rusia”, sostuvo, para luego agregar que: “Cuando su asesor señala que ‘ahora estamos en guerra’, eso implica dentro de la lógica rusa que ahora puede movilizar y colocar en estado de guerra a todo el país”. Revisa aquí la entrevista completa:

