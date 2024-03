e6096dd9b5

Nacional Política PC y PDG no ceden: tensa carrera por presidencia de la Cámara marcan días previos a su votación Desde la tienda comunista afirman que se acabaron las excusas para evitar que lideren la Corporación. Mientras que, el diputado Rubén Oyarzo indicó que el PDG es la única opción para evitar una crisis política que afecte al oficialismo. Bárbara Paillal Domingo 31 de marzo 2024 16:18 hrs.

Posturas inflexibles mantienen el Partido Comunista y el Partido de la Gente respecto a la definición de la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas que deberá resolverse a más tardar el próximo 15 de abril. En las últimas semanas, Luis Cuello, diputado y jefe de bancada del PC, colectividad que reclama el cuarto período en la testera, ha liderado las gestiones para acercar posiciones con el PDG. Sin embargo, sus diputados exigen que se cumpla el pacto administrativo original firmado en marzo del 2022 y que este año les entrega la mesa directiva. Dicho documento estableció seis presidencias de ocho meses cada una. El segundo periodo correspondía al Partido Comunista, sin embargo, la oposición y partes firmantes del pacto cuestionaron la representatividad de Karol Cariola, carta a presidir la mesa, por su desempeño como vocera del Apruebo en el plebiscito constitucional de salida en 2022, lo que derivó en que el Partido Liberal asumiera la testera aún cuando les pertenecía el último periodo. Lo propio ocurrió en el tercer ciclo, puesto que la DC hizo valer su turno y no cedieron sus votos para el PC. Por dicha razón, desde la tienda liderada por Lautaro Carmona advierten que se acabaron los “vetos políticos” y abogan liderar la Corporación por primera vez en su historia. Lo cierto, es que sus pretensiones lucen cuesta arriba tras los dichos del senador Daniel Núñez en CNN instando a “convocar a la presión de la ciudadanía” para avanzar en las reformas del Gobierno. Lo que fue interpretado, desde la derecha, como un intento para sacar los proyectos por vía de la fuerza. Al respecto, el diputado Boris Barrera (PC), afirmó que “no hay argumento ni excusa alguna para no cumplir el acuerdo administrativo. Somos una de las bancadas más grandes del Congreso, todos los parlamentarios han sido electos por votación popular, por lo tanto, tenemos el mismo derecho que tienen todos los parlamentarios y parlamentarias para asumir cualquier cargo o responsabilidad dentro del Congreso, eso se llama democracia”. Respecto a las declaraciones de su compañero de filas, sostuvo que “cualquier interpretación antojadiza sobre eso es solamente muestra de lo antidemocrático que pueden ser algunas personas y de lo que están siendo, por ejemplo, también parlamentarios de derecha haciéndonos recordar lo que fue la Ley Maldita“. Como alternativa para destrabar la encrucijada que, de no resolverse, afectaría directamente a las pretensiones del programa de Gobierno, parlamentarios del Socialismo Democrático tanto interna como públicamente han planteado la idea de aplazar nuevamente el turno del PC y ratificar el acuerdo administrativo inicial con el PDG. El diputado Rubén Oyarzo (PDG), llamó a la izquierda a reflexionar para “evitar una nueva derrota como la que ya vivieron en el Senado al perder la Mesa de la Cámara Alta y aquí la única opción para evitar una crisis política del oficialismo es respetar el acuerdo administrativo que le entrega la presidencia de la Cámara en este cuarto periodo al Partido de la Gente nada más, pero nada menos”. Sin embargo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) ratificó en esta jornada el compromiso con el PC y aseguró que “no ha estado en debate, bajo ningún punto, el cambio de nombres en la presidencia ni de partidos políticos. Tenemos un acuerdo y se debe cumplir”. Desde la oposición, por su lado, lideran negociaciones con el centro político y diputados no alineados para aprovechar el escenario a su favor. Aspiran construir una amplia alianza opositora y evalúan alternativas para conquistar los votos de Demócratas y el PDG, pero incluso elevan los llamados a la Democracia Cristiana. El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, sostuvo que “nosotros en la Cámara de Diputados tenemos que ser capaces de construir una unidad por el cambio, una alternativa unitaria de todas las oposiciones para ofrecer un contrapeso. Ahora la pregunta central la tiene el PDC y el PDG. Yo creo que los votantes democratacristianos entienden muy poco el que se haga un acuerdo municipal con el PC y menos entenderían que el PDC fuera la llave para que el PC asuma la presidencia de la Cámara, creo que la DC tiene una tremenda responsabilidad con sus votantos y el país “. En tanto, el diputado republicano, Benjamín Moreno, dijo que “esto es un tema que no le preocupa a los chilenos, a mi en lo personal me tiene sin cuidado, lo único que me preocupa es que no llegue un comunista a la testera de la Cámara porque sé que va a ser todo lo posible para trancar la pelota en las reformas de seguridad, en las reformas que quiere la ciudadanía”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

