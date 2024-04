f4ffddfd5c

Género Nacional Política Emilia Schneider: “La educación no sexista no tiene nada que ver con imponer una ideología” Para la diputada oficialista, la oposición busca instalar el derecho preferente de los padres como una atribución "para seleccionar qué cosas aprenden los niños y niñas". Por otro lado, la parlamentaria se refirió a la formalización de Daniel Jadue. Diario UChile Miércoles 3 de abril 2024 10:54 hrs.

La diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, agradeció el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, luego de que se conociera la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el requerimiento de diputados de oposición en contra de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y su artículo sobre la educación no sexista. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Schneider mencionó a las “organizaciones feministas, organizaciones ciudadanas, organizaciones cristianas incluso, a los rectores y rectoras y a todas las personas que se pronunciaron a favor de la educación no sexista” que, a juicio de la parlamentaria, “mostraron la transversalidad que tiene la propuesta”. Respecto a la ley, la diputada oficialista enfatizó en que se trata de una legislación marco, “que nos pone a la altura de estándares internacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, en particular este artículo que fue impugnado”. “Son los datos duros los que nos dicen que la educación no sexista es necesaria”, aseveró. “Cuando vemos los problemas de acoso y abuso sexual que hay en las escuelas, cuando vemos las brechas de género que hay en el Simce y en el aprendizaje, cuando vemos las brechas que luego se proyectan en la sociedad, la violencia en el pololeo, etc. ¿Cómo no vamos a utilizar la educación como una herramienta de cambio?”, cuestionó. Consultada respecto a la postura de la oposición, que incluso ha sugerido estar siendo discriminada con el establecimiento de la educación no sexista en los colegios, la diputada Schneider aseguró que se trata de “una mala forma de comprender la educación no sexista”. “Me parece que es una confusión no sé si por falta de conocimiento o para instalar un punto político, pero la verdad es que la educación no sexista no tiene nada que ver con imponer una ideología, sino que muy por el contrario, creo que una educación sexista es la que impone una forma de ver el mundo. Una educación sexista es la que nos dice que las niñas pueden hacer ciertas cosas y otras no, que los niños se tienen que comportar de cierta forma, en vez de dejarle la libertad a las personas de desarrollarse como quieran”, argumentó. En esa misma línea, Schneider acusó que “muchas veces se busca instalar el derecho preferente de los padres sobre la educación de los hijos casi como un derecho para seleccionar qué cosas aprenden los niños y niñas y qué cosas no, cuando en realidad en Chile tenemos un curriculum”, señaló. “Ahora, tal como ha descrito el TC el derecho preferente de los padres, se circunscribe solamente a elegir el establecimiento, pero yo creo que el deber y el derecho de los padres va mucho más allá. Para que la educación avance también necesitamos un esfuerzo desde la casa. La participación de los padres y madres en el proceso educativo es importante, porque son parte, precisamente, de los distintos agentes que les enseñan y refuerzan habilidades y competencias en los niños y niñas”, planteó. Caso Jadue y los estándares del Frente Amplio La parlamentaria oficialista además se refirió a la formalización del alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue. Para Schneider, se trata de “hechos graves”. “Se habla de cohecho, fraude al fisco, estafa y aunque él todavía está en una etapa en que puede probar su inocencia, donde tiene todo un debido proceso, me parece que los hechos son graves y que se tiene que investigar todo para establecer si hay responsabilidades o no. Nadie, por ser de un sector u otro puede tener algún tipo de protección”, estimó. En cuanto a las medidas que el Partido Comunista debería tomar respecto al alcalde Jadue, Schneider afirmó que no es amiga “de meterse en la interna de otros partidos”. De todas maneras, sugirió afrontar la situación como lo han hecho en su tienda. “El estándar que nosotros como Frente Amplio hemos puesto, cuando una persona se ve involucrada en uno de estos hechos, es que hemos suspendido la militancia de sea quien sea, tenga el cargo que tenga. Ese es el estándar que hemos puesto como Frente Amplio y que a través de nuestras acciones, buscamos elevar también el resto de la política”, concluyó. Revisa la entrevista completa a continuación:

