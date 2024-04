cc18ed65ac

9666f31f72

Política Bárbara Figueroa descarta blindaje a Jadue: “Aquí no hay nada que esconder” La secretaria general del PC aseguró que desde la tienda no existe una defensa corporativa respecto al edil de Recoleta. Además, dijo que las acusaciones del alcalde hacia el FA no han impactado en las negociaciones de cara a los comicios municipales Diario UChile Jueves 4 de abril 2024 14:18 hrs.

Compartir en

El 29 de mayo se realizará la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la cual el Ministerio Público le informará la investigación por los presuntos delitos de administración desleal; fraude al fisco; cohecho y estafa, por convenios sostenidos con la empresa Best Quality, y delito concursal por el ocultamiento de bienes de Achifarp (Asociación Chilena de Farmacias Populares). “No hay ninguna declaración en toda la carpeta que diga que yo me apropié de algo. No hay ninguna declaración, ni documento, ni indicio”, sostuvo el edil de Recoleta sobre la acción de la Fiscalía en el programa “Sin Maquillaje”, donde también acusó a Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de “montar una operación en su contra”. Al respecto, en conversación con Radioanálisis, la secretaria general del Partido Comunista, Barbara Figueroa, señaló que han abordado este debate de la manera “más prudente” y que lo principal de este proceso ha sido la transparencia. “El alcalde Daniel Jadue ha puesto todo los antecedentes a disposición, e incluso más, abrió de manera voluntaria sus cuentas bancarias, es decir, puso toda la información sobre la mesa para que aquí haya absoluta claridad y certeza por parte de la ciudadanía de que no ha habido ningún obstáculo para avanzar en esta investigación, que es de larga data, que lleva más de dos años y medio y que hoy día entra en una nueva etapa, que ya es con todos los antecedentes a la vista”, afirmó Figueroa. La secretaria general del PC explicó que la investigación que se le realiza al jefa comunal es en virtud de que él representa a la Asociación Chilena de Farmacias populares y no tienen que ver con sus 12 años de gestión a cargo de Recoleta. A su vez, Figueroa separó el debate por la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados de esta acción penal. “Más allá de este caso particular, uno efectivamente podría ver que hay indicios en distintos otros ámbitos, como por ejemplo, respecto de la presidencia de la Cámara de Diputados y otra, donde uno sí puede percibir que hay una acción bastante marcada en contra del Partido Comunista, pero yo no lo asociaría a este caso”, declaró. Además, señaló que desde la tienda no existe una defensa corporativa y añadió que “nosotros no vamos a permitir que se haga un uso político como lo están haciendo algunos sectores de la derecha (…) no quisiéramos ni quisiera que alguien pudiese a partir de estos juicios suponer que se está haciendo una suerte de blindaje”. “Aquí no hay nada que esconder, toda la información ha estado sobre la mesa, todo ha sido de manera transparente”, agregó Figueroa Por otro lado, en cuanto a las elecciones municipales, la representante comunista se desmarcó de las acusaciones de Jadue contra el Frente Amplio y destacó que este proceso investigativo no ha “impactado” en las negociaciones frente a los comicios de este año, así como tampoco se ha puesto en duda el candidato que ha levantado el PC en Recoleta. Revisa la entrevista completa a continuación:

El 29 de mayo se realizará la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la cual el Ministerio Público le informará la investigación por los presuntos delitos de administración desleal; fraude al fisco; cohecho y estafa, por convenios sostenidos con la empresa Best Quality, y delito concursal por el ocultamiento de bienes de Achifarp (Asociación Chilena de Farmacias Populares). “No hay ninguna declaración en toda la carpeta que diga que yo me apropié de algo. No hay ninguna declaración, ni documento, ni indicio”, sostuvo el edil de Recoleta sobre la acción de la Fiscalía en el programa “Sin Maquillaje”, donde también acusó a Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de “montar una operación en su contra”. Al respecto, en conversación con Radioanálisis, la secretaria general del Partido Comunista, Barbara Figueroa, señaló que han abordado este debate de la manera “más prudente” y que lo principal de este proceso ha sido la transparencia. “El alcalde Daniel Jadue ha puesto todo los antecedentes a disposición, e incluso más, abrió de manera voluntaria sus cuentas bancarias, es decir, puso toda la información sobre la mesa para que aquí haya absoluta claridad y certeza por parte de la ciudadanía de que no ha habido ningún obstáculo para avanzar en esta investigación, que es de larga data, que lleva más de dos años y medio y que hoy día entra en una nueva etapa, que ya es con todos los antecedentes a la vista”, afirmó Figueroa. La secretaria general del PC explicó que la investigación que se le realiza al jefa comunal es en virtud de que él representa a la Asociación Chilena de Farmacias populares y no tienen que ver con sus 12 años de gestión a cargo de Recoleta. A su vez, Figueroa separó el debate por la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados de esta acción penal. “Más allá de este caso particular, uno efectivamente podría ver que hay indicios en distintos otros ámbitos, como por ejemplo, respecto de la presidencia de la Cámara de Diputados y otra, donde uno sí puede percibir que hay una acción bastante marcada en contra del Partido Comunista, pero yo no lo asociaría a este caso”, declaró. Además, señaló que desde la tienda no existe una defensa corporativa y añadió que “nosotros no vamos a permitir que se haga un uso político como lo están haciendo algunos sectores de la derecha (…) no quisiéramos ni quisiera que alguien pudiese a partir de estos juicios suponer que se está haciendo una suerte de blindaje”. “Aquí no hay nada que esconder, toda la información ha estado sobre la mesa, todo ha sido de manera transparente”, agregó Figueroa Por otro lado, en cuanto a las elecciones municipales, la representante comunista se desmarcó de las acusaciones de Jadue contra el Frente Amplio y destacó que este proceso investigativo no ha “impactado” en las negociaciones frente a los comicios de este año, así como tampoco se ha puesto en duda el candidato que ha levantado el PC en Recoleta. Revisa la entrevista completa a continuación: