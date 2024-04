cc18ed65ac

Justicia Daniel Jadue arremete contra presidente del CDE previo a su formalización El jefe comunal aseguró que en el ente persecutor hay “prejuicio y politización excesiva”. Además, acusó al CDE de montar una operación en su contra liderada por el presidente del organismo, Raúl Letelier, a quien vinculó con el Frente Amplio. Diario UChile Jueves 4 de abril 2024 8:39 hrs.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) se refirió este miércoles en el programa de streaming “Sin Maquillaje” a la solicitud de formalización presentada en su contra por la Fiscalía, y sobre el anuncio de querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El jefe comunal aseguró que en el ente persecutor hay “prejuicio y politización excesiva” y que el CDE de montar una operación en su contra liderada por el presidente del organismo, Raúl Letelier, a quien acusa de pertenecer al Frente Amplio. Jadue abordó su situación judicial y ejemplificó con los convenios realizados con el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) respecto a la compra de audífonos. “Los convenios se aprueban con votos del Concejo, la verdad es que tiene que haber harto prejuicio político para considerar que hacer una compra de esa manera, es porque había una intención oculta atrás. Todos los audífonos están entregados”, afirmó. “Hay una súper buena noticia en la carpeta investigativa, no hay un peso que esté en duda de si llegó a mi bolsillo o hacia algún bolsillo de algún funcionario municipal”, sostuvo Jadue, haciendo la comparación con otros casos de corrupción que se investigan en la política. En ese sentido, denunció que “aquí lo que hay, es sin duda, una animadversión explícita que tiene objetivos distintos”. “Hace pocas semanas nos habían dicho que no había para cuándo, que había diligencias pendientes y de repente aparece el caso Hermosilla, se empieza a explotar y esto (su formalización) se aprieta, se apura. Después aparece el presidente del Consejo de Defensa del Estado (Raúl Letelier), haciendo una declaración, pero de lo más burda que puede haber. Completamente salida de tono. Él me prejuzgó, él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas, antes del juicio ya me condenó”, señaló Jadue. Respecto a Letelier planteó que “esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ‘¿a qué se debe esto?’. ¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? Yo te digo que estoy muy tranquilo”. También acusó la existencia de “politización” al interior del CDE para avanzar o detener algunas causas judiciales. “Esto da para pensar efectivamente que necesitamos una nueva Constitución y necesitamos cambiar la forma en cómo se definen los fiscales, en cómo se definen los jueces de la Corte, porque al estar todos dependientes del sistema político, claramente corre serios riesgos de politizar el sistema de justicia y si uno politiza el sistema de justicia, ahí se perdió todo”. “No nos han podido ganar en las ideas, ni en los programas de gobierno, ni en las acciones, ni en las políticas públicas, por lo tanto, nos quieren sacar de carrera, pensando en el futuro, por la vía administrativa”, planteó Jadue con respecto a las inhabilidades políticas que podrían recaer en su figura, avanzando el proceso judicial en su contra. “(…) ¿Podrá haber un intento de mantenerme inhabilitado la mayor cantidad de tiempo de hacerme tanto daño, como para que no podamos levantar, por ejemplo, levantar una nueva candidatura? Uno podría decir, ¿quién podría estar interesado? ¿La derecha? Bien, pero también podría haber otros interesados, incluso dentro del conglomerado”, sostuvo. En ese sentido disparó contra Letelier del CDE y dijo: “Que el presidente de mi partido, Lautaro Carmona, que es el hombre más prudente que yo conozco, llegara a decir que tenía la peor opinión de él, trabajó varios años en Magallanes, fue parte de la campaña del señor Atria. Es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”. “A mí me parece que resulta evidente lo que dijo María Inés Horvitz, vuelvo a decir, los poderes fácticos han cooptado al Estado y haré una corrección, porque esto no solo viene de la derecha, aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados, pero que le tienen la misma tirria al PC porque les disputa el espacio electoral”, planteó. En cuanto a la investigación en su contra Jadue dijo estar tranquilo. “No hay ninguna declaración en toda la carpeta que diga que yo me apropié de algo. No hay ninguna declaración, ni documento, ni indicio”, sostuvo. “Yo creo que la Fiscalía olvida un tema súper importante: muchas de las cosas que reprocha, fueron compras directas hechas bajo el Estado de Excepción en pandemia. En pandemia, en Estado de Excepción, el mismo sistema de Mercados Públicos y la ley nos habilitó para hacer compras directas, porque nadie iba hacer licitaciones si estaba la mitad del país paralizado, por lo tanto, se hizo expreso permiso de que las instituciones del Estado se saltaran algunos de sus procedimientos en favor de la eficiencia y la eficacia”, argumentó. Fuente y foto: ATON Chile.

