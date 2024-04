e3a90ad77a

Derechos Humanos Internacional “Nadie esta seguro en Gaza”: Ejercito Israelí bombardea auto de ONG humanitaria “Hay que recordar, no solamente lo más de 30 mil palestinos que han sido asesinados por la fuerza de ocupación israelí, sino que también es el conflicto donde más miembros de Naciones Unidas han sido asesinados”, afirmó el politólogo Xavier Abud Eid. Pilar León Martes 2 de abril 2024 20:06 hrs.

Siete trabajadores humanitarios de diferentes nacionalidades de la ONG World Central Kitchen (WCK) murieron luego de que el Ejército de Israel bombardeara su vehículo en el centro de la Franja de Gaza este lunes por la noche. Esto, pese a las órdenes dictadas a fines de marzo por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), entre las cuales se establece que Israel debe garantizar la ayuda en Gaza debido al “empeoramiento de las condiciones de vida de los palestinos” y “la propagación de la hambruna”. Para el exembajador y abogado, Nelson Hadad, “estamos frente al Estado de Israel que atropella flagrantemente la resoluciones de Naciones Unidas, de los tribunales internacionales, tanto la Corte Penal Internacional como la Corte de Justicia de La Haya, y que no cumple con el derecho internacional. En consecuencia, lo que corresponde aquí es que se aplique el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas, en virtud de la cual el Consejo de Seguridad tiene la facultad de sancionar a un miembro como es Israel en conducta de desacato”. Asimismo, el cientista político chileno-palestino, Xavier Abu Eid, afirmó que este ataque deja en evidencia que “nadie está seguro en Gaza” y demuestra la cultura de impunidad que Israel ha impulsado. Y explicó que la ONG entregó todas sus coordenadas y desplazamientos al Ejército de Israel, por ende, sabían a quién estaban bombardeando. “Lo que sucede ahora y que produce la consternación internacional tiene que ver con el hecho de que acá hay ciudadanos occidentales que Israel ha asesinado”. “Sin embargo hay que recordar, no solamente los más de 30 mil palestinos que han sido asesinados por la fuerza de ocupación israelí, sino que también es el conflicto donde más miembros de Naciones Unidas han sido asesinados, prácticamente 200, pero no se habla de ellos porque ellos son todos palestinos. Esta es la realidad que vivimos y que la Corte Internacional está investigando como genocidio”, aseguró. Por su parte, la integrante de Acción Global Feminista por Palestina, Gabriela Jadue, fue enfática en señalar que Israel ha ejercido una violencia sistemático contra Palestina y que el ataque del lunes tiene consecuencias muy graves, pues “las organizaciones no gubernamentales están decidiendo no seguir llevando ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos a Gaza porque es extremadamente peligroso y el que genera esas condiciones es el Estado de Israel (…) no hay forma de asegurar condiciones humanas básicas fundamentales para la población de Gaza”. ¿Cuál es la posición de Chile frente a Israel? Frente a este conflicto que ha implicado la muerte de más de 32 mil palestinos y palestinas en ataques en la Franja de Gaza, varios son los países que han tomado acciones contra Israel entre ellos, Sudáfrica, Canadá e Irlanda. En ese sentido, el politólogo Xavier Abu Eid señaló que el Gobierno de Chile no ha favorecido la impunidad de Israel, como por ejemplo, cuando tomó la decisión de excluirlo de la Fidae. “Su relación frente al tema es bastante simple y tiene una relación con cuáles son las obligaciones del país como miembro de la comunidad internacional, por lo demás hay una serie de otros países que han tomado acciones, que se podrían llamar incluso bastante más fuertes, como es el caso de Irlanda que lo está llevando la Corte Internacional de Justicia, el caso de Canadá, Italia y España que han dejado de vender armas de Israel. Entonces acá no estamos hablando de que Chile está completamente aislado tomando posición”, dijo Abu Eid. Sin embargo, para Gabriela Jadue de Acción Global Feminista por Palestina el actuar de las figuras políticas de Israel frente a las denuncias, a las resoluciones de organismos de justica y a las recomendaciones de la comunidad internacional evidencian que no tienen intenciones de terminar con el genocidio. “Nos parece que lo más relevante es que los países dejen de normalizar sus relaciones con Estados que no respetan los Derechos Humanos y los acuerdos internacionales. En esa línea, nosotros lo que hemos insistido es que es fundamental que el Estado de Chile se pronuncie y rompa el vínculo económicos, comerciales y diplomáticos con el Estado de Israel”, aseveró Jadue. Frente a la idea de romper relaciones con Israel, el exembajador Nelson Hadad, afirmó que algunos países toman esa decisión como forma de expresar su condena a un país que está cometiendo “crímenes, abominables, inhumanos, crueles y degradantes”. No obstante, para el abogado lo más importante es que el Gobierno de Chile “ha salvaguardado dos principios rectores fundamentales de la política exterior, en primer lugar, el respeto a los derechos humanos y, en segundo lugar, la adhesión al derecho internacional humanitario. Y esa es la base de la posición del Gobierno Chile y que ha sido históricamente así porque es una política exterior permanente que no cambia según el gobierno de turno, sino que son valores intangibles y que tienen una vigencia universal”. Imagen. Agencia Aton

