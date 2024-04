e7a6674817

Alberto Undurraga (DC): "Si firmamos un pacto es para apoyar a todos los candidatos" El presidente de la falange se refirió al impasse con el líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez, a propósito de la alcaldía de Concepción. Por otra parte, coincidió con el Gobierno en que no se pueden romper las relaciones con Venezuela. Diario UChile Lunes 15 de abril 2024 14:08 hrs.

A juicio del diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, Venezuela “es una dictadura”, donde las “separaciones de poderes no cumplen los estándares de cualquier democracia”. Sin embargo, “ello no es razón para cortar relaciones diplomáticas”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores aseguró que: “Si nosotros queremos apoyar el reestablecimiento de la democracia, más bien tenemos que tener una embajada en Venezuela de manera tal de apoyar a los disidentes del régimen, tal como hicieron muchos países europeos, durante la dictadura en Chile, que siendo muy críticos, mantenían sus embajadas funcionando”. “Esa razón sumado a los temas de migración, hacen que el camino no sea cortar las relaciones diplomáticas, más allá de enfriar la relación que es lo que ha hecho el Presidente al pedirle al embajador Gazmuri que vuelva a Chile”, indicó. Asimismo, Undurraga criticó a quienes han sugerido romper relaciones con el país caribeño. “Yo creo que en el debate en general en Chile falta un poquito más de reflexión. La frase rápida que pueda significar un titular atractivo en algún momento es bastante tentador para algunos de los actores del debate público, pero eso le quita reflexión y nosotros en las relaciones internacionales, tenemos que hacer una reflexión más conjunta respecto a los intereses de Chile”, señaló. Negociaciones municipales del oficialismo más la DC El presidente de la DC, Alberto Undurraga, además se refirió a las negociaciones municipales y a las futuras alianzas que podría establecer su partido con el oficialismo. De acuerdo al timonel demócrata cristiano, se decidió ir en un pacto único por dos razones: “La primera porque tenemos una cercanía con una parte del oficialismo (…) con el socialismo democrático, el PS, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal”. “Y la segunda, por una razón electoral. En los cargos unipersonales no hay segunda vuelta y por lo tanto, al no haber segunda vuelta, si es que no hay algún tipo de acuerdo electoral, termina ganando la derecha sin ser mayoría por el sistema electoral”, explicó. En esa línea, afirmó que desde la DC esperan seguir trabajando una alianza política, más allá de la coyuntura electoral, con el socialismo democratico. Con ese conglomerado, recordó, además se hizo un pacto a nivel de concejales. “Nosotros a lo que aspiramos, a propósito del pacto de concejales, es profundizar ese germen de algo nuevo que hay ahí, para las próximas parlamentarias y presidenciales. En el pacto de las alcaldías actuamos con un interés más bien práctico y si bien tenemos cercanía con una parte del oficialismo, la verdad que dado el sistema electoral, requeríamos un pacto de esta naturaleza”, insistió. En tanto, Undurraga abordó el impasse entre la Democracia Cristiana y el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien estaría apoyando en la alcaldía de Concepción a un candidato diferente a Aldo Mardones, el DC acordado por el pacto. “En un rato más tenemos reunión de los presidentes de partido y volveré a plantear el caso de Concepción, porque si firmamos un pacto es para apoyar a todos los candidatos del pacto, sin excepciones. Naturalmente que cuando hay candidatos independientes puede que haya gente en la base que apoye al candidato independiente y no al de facto, pero los presidentes de partido, los dirigentes nacionales, tienen que apoyar a todos los candidatos del pacto, sino no tiene sentido hacer un pacto”, dijo. “Esto tiene que resolverse porque lo que se está poniendo en riesgo no es solo lo que sucede en Concepción sino el pacto en su conjunto”, concluyó el parlamentario. Revisa la entrevista completa aquí:

