Nacional Política Tensa discusión por Reglas de Uso de la Fuerza: Gobierno pierde terreno frente a la oposición El rechazo al principio de proporcionalidad, la prohibición de tortura y la intención de aplicar justicia militar, son algunos de los elementos que complican al Ejecutivo, sumado a la aprobación de indicaciones que son de autoría opositora. Bárbara Paillal Martes 30 de abril 2024 19:30 hrs. Diputados Miguel Ángel Calisto (Demócratas) y Fidel Espinoza (PS), junto al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. Foto: Aton.

No exenta de tensiones, este martes se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional una segunda jornada de sesiones en las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana, con el objetivo de agilizar la tramitación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que establece normas generales para el actuar de las policías y Fuerzas Armadas. Clave para el despliegue de militares en zonas urbanas. Los intensos encuentros legislativos se dan luego de una compleja primera jornada, en la que la oposición rechazó artículos importantes para el Ejecutivo como el principio de proporcionalidad y la prohibición de tortura. Marcada, además, por la negativa de la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, a la unanimidad para sesionar hasta total despacho. Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, señaló que “mientras antes se tramiten mejor, pero con la acuciosidad suficiente”. Posición que fue respaldada por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. “En RUF no se había avanzado en nada, a pesar de las urgencias del Gobierno. Hoy día se suspende la semana distrital. Nosotros lo valoramos, pero eso no significa que después de no haber avanzado prácticamente en nada en el proyecto, se pretenda sacar 200 indicaciones en una hora sin una discusión“, añadió Vallejo en Tele13 Radio. Se insistió este martes con el total despacho del proyecto, sin embargo, se repitió la negativa, lo que generó un tenso episodio entre el diputado Gonzalo Winter (CS), quién apelaba a la imposibilidad de llevar a cabo esta idea -considerando el feriado irrenunciable-, y Miguel Ángel Calisto (Demócratas), presidente de la instancia, quién abogó por dar señales a la ciudadanía. En la discusión legislativa de esta jornada se destacó el avance de indicaciones impulsadas por diputados de oposición, a las que el Ejecutivo se plegó, en materias como formación y capacitaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad, pero hubo un apartado en particular que generó mayor debate: Deberes. En este capítulo, el Gobierno ingresó una nueva indicación para añadir “el deber de precaución“. Éste, versaba en razón a considerar “las precauciones necesarias para minimizar la necesidad a recurrir al uso de la fuerza y reducir al mínimo el daño que pueda provocarse”. Sin embargo, en la oposición la diputada Camila Flores (RN) sostuvo que “esta indicación lo que hace es partir desde una desconfianza y, en vez de entregar certezas al actuar, lo que hace es generar más incertidumbre”. Tras una suspensión de la sesión, se logró un consenso entre las fuerzas a raíz de una indicación de autoría del diputado de Amarillos, Andrés Jouannet. De esta forma, el artículo quedó de la siguiente manera: “Las operaciones y procedimientos deberán, según sea el caso, contar con una planificación adecuada que considere las precauciones necesarias para proteger al personal, minimizar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza y reducir al mínimo los daños que puedan provocarse”. Un segundo artículo aprobado dice relación al deber de identificación, donde el Ejecutivo, para llegar a consensos, pulió la norma apuntando a que se cumpla “ya sea mediante el uniforme de la respectiva institución, con el distintivo o parche de identificación, el que debe ser único e intransferible, la placa institucional, el vehículo con características que lo distingan u otro medio idóneo”. Pero, el diputado Andrés Longton (RN), dijo no compartir la redacción por una lógica práctica dado que “lo que te está diciendo es que el Carabinero tiene que discernir en el momento si es que está en riesgo su vida o la de terceros, para efectos de identificarse o no, es decir, en un momento de adrenalina, de enfrentamiento, el funcionario policial tiene que estar más preocupado de identificarse que de enfrentar al delincuente“. En respuesta, el diputado Winter indicó que “las reglas de la legítima defensa exigen cierto discernimiento y corren para toda la sociedad en el artículo 10 del Código Penal hace 150 años (…), por lo tanto, cuando le exigimos cierto discernimiento a las Fuerzas Armadas, no estamos haciendo nada nuevo”. El deber de advertencia, en tanto, también contó con la aprobación de una indicación sustitutiva de autoría de Diego Schalper (RN), quedando de la siguiente manera: “Siempre que la circunstancias operativas lo permitan y que con ello no se cree un riesgo en su persona o a la de terceros, en caso de que sea necesario, emplear armamento. Darán una advertencia verbal o una señal corporal de su intención de utilizarla teniendo especialmente en cuenta el nivel de peligrosidad de la situación”. En uno de los triunfos del Gobierno, se logró aprobar el deber de gradualidad o progresión, tras un agregado del Ejecutivo, acogiendo las consideraciones de los auditores de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la oposición ya han advertido ir más allá, señalando que buscarán establecer que sea la justicia militar la que resuelva casos en los que haya conflicto respecto del actuar de los uniformados. Cabe destacar que hasta el cierre de esta nota las comisiones continuaban la discusión legislativa y ya hay acuerdo para sesionar hasta las 21:00 horas de este martes, e incluso se podría extender hasta las 00:00. Acuerdo de los comités La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola (PC), notificó que se logró un acuerdo transversal de los comités para que las comisiones sesionen este próximo jueves y viernes sobre RUF y el Ministerio de Seguridad. De prosperar el despacho, Cariola indicó que “a continuación lo tiene que revisar la Comisión de Hacienda, que también va a estar citada el viernes en la mañana. Y, una vez despachados ambos proyectos, vamos a tramitarlos el día viernes en la tarde, desde las cuatro hasta las siete. Esto ya es un acuerdo unánime de los comités”. “Todos y todas se pusieron a disposición de esta tarea y yo valoro la disposición conjunta al diálogo y a empujar que las leyes de seguridad avancen con seriedad, como lo han dicho los propios parlamentarios y parlamentarias, con el debate correspondiente, tomándonos el tiempo y poniéndonos a disposición de este trabajo del que todo el país de alguna u otra manera está esperando mucho de nosotros y nosotras”, dijo.

