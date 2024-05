7be68c5dfc

9e376f2ff3

Política Pascual y celeridad en trámite de agenda de seguridad: “Parece que se está obviando el debate democrático que tiene que haber” La parlamentaria cuestionó la rapidez para legislar en los últimos días. Aunque reconoció la necesidad de actualizar la Ley Antiterrorista, entre otras, apuntó a la falta de tiempo para discutir de mejor manera en particular dicho proyecto. Diario UChile Jueves 2 de mayo 2024 15:25 hrs. Claudia Pascual. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Compartir en

El asesinato de los tres carabineros en la comuna de Cañete aceleró el proceso legislativo en torno a la agenda de seguridad. Son diversos los proyectos que se discuten con rapidez en ambas cámaras del Congreso Nacional. No obstante, hay voces que buscan llamar a la calma en medio de la presión mediática para legislar con responsabilidad. Respecto a este escenario, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, expresó su inquietud en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile. “Me preocupa que cada uno de estos hechos, que son absolutamente complejos y que no queremos que ocurran, lo que hagan no solo es catalizar, sino que acelerar la discusión de legislaciones para imponer, por parte de un sector en particular como es la derecha, sus propios términos”, reflexionó al ser consultada. En esa línea, mostró su preocupación por muchas iniciativas que “van en contra inclusive de normativas y estándares dentro del marco del Estado de Derecho”. A modo de ejemplo, Pascual mencionó el debate por las Reglas del Uso de la Fuerza, donde “se daban argumentaciones para permitir los apremios ilegítimos y la tortura por parte de efectivos policiales o fuerza armadas”. La senadora prosiguió con su cuestionamiento a la manera en que se ha legislado desde que se llevó a cabo el atentado. “Aquí hay gente que cree que los proyectos tienen que llegar a las distintas comisiones, algunos tienen que poner sus términos y el resto tiene que votar sí o no. Aquí parece que se está obviando el debate democrático que tiene que haber y deliberar en cada una de las leyes”, sostuvo Claudia Pascual. “Si no tenemos ni siquiera el tiempo para argumentar, para ver si no hay posibilidades de arreglarlo de otra manera, el Ejecutivo se puede o no allanar a tal o cual idea, claro, uno lo que puede sacar por conclusión es que en el caso del Senado, la derecha lo único que quería era imponer el término acelero varios proyectos”, complementó, criticando además las presiones por el proyecto de amnistía a uniformados involucrados en casos de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social, que volvió a colocarse en la discusión tras el atentado en Cañete. Sobre lo mismo, la senadora Pascual cuestionó: “Lo que se busca es hacer justicia con respecto a este caso en particular (asesinato de carabineros) o lo que se busca es dotarnos de una buena legislación para la persecusión penal, para la investigación, para el logro de la justica, para no dar una sensación de impunidad, o lo que se está buscando es imponer los términos de la derecha”. La senadora también abordó la discusión de la Ley Antiterrorista, que será votado por la Sala del Senado este jueves, asegurando que “la necesidad de actualizarla es real”. No obstante, lamentó la manera en que se discutió en particular dicho proyecto. “Por la Comisión de Constitución pasó bastante rápido y se escuchó a dos o tres personas para la discusión general, y en la discusión particular no se escuchó a nadie salvo una acción de invitación que hicimos y dibujos que por favor venga por lo menos el fiscal nacional para decirnos si esto estaba bien encaminado o no”, señaló. Revisa aquí la entrevista completa:

El asesinato de los tres carabineros en la comuna de Cañete aceleró el proceso legislativo en torno a la agenda de seguridad. Son diversos los proyectos que se discuten con rapidez en ambas cámaras del Congreso Nacional. No obstante, hay voces que buscan llamar a la calma en medio de la presión mediática para legislar con responsabilidad. Respecto a este escenario, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, expresó su inquietud en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile. “Me preocupa que cada uno de estos hechos, que son absolutamente complejos y que no queremos que ocurran, lo que hagan no solo es catalizar, sino que acelerar la discusión de legislaciones para imponer, por parte de un sector en particular como es la derecha, sus propios términos”, reflexionó al ser consultada. En esa línea, mostró su preocupación por muchas iniciativas que “van en contra inclusive de normativas y estándares dentro del marco del Estado de Derecho”. A modo de ejemplo, Pascual mencionó el debate por las Reglas del Uso de la Fuerza, donde “se daban argumentaciones para permitir los apremios ilegítimos y la tortura por parte de efectivos policiales o fuerza armadas”. La senadora prosiguió con su cuestionamiento a la manera en que se ha legislado desde que se llevó a cabo el atentado. “Aquí hay gente que cree que los proyectos tienen que llegar a las distintas comisiones, algunos tienen que poner sus términos y el resto tiene que votar sí o no. Aquí parece que se está obviando el debate democrático que tiene que haber y deliberar en cada una de las leyes”, sostuvo Claudia Pascual. “Si no tenemos ni siquiera el tiempo para argumentar, para ver si no hay posibilidades de arreglarlo de otra manera, el Ejecutivo se puede o no allanar a tal o cual idea, claro, uno lo que puede sacar por conclusión es que en el caso del Senado, la derecha lo único que quería era imponer el término acelero varios proyectos”, complementó, criticando además las presiones por el proyecto de amnistía a uniformados involucrados en casos de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social, que volvió a colocarse en la discusión tras el atentado en Cañete. Sobre lo mismo, la senadora Pascual cuestionó: “Lo que se busca es hacer justicia con respecto a este caso en particular (asesinato de carabineros) o lo que se busca es dotarnos de una buena legislación para la persecusión penal, para la investigación, para el logro de la justica, para no dar una sensación de impunidad, o lo que se está buscando es imponer los términos de la derecha”. La senadora también abordó la discusión de la Ley Antiterrorista, que será votado por la Sala del Senado este jueves, asegurando que “la necesidad de actualizarla es real”. No obstante, lamentó la manera en que se discutió en particular dicho proyecto. “Por la Comisión de Constitución pasó bastante rápido y se escuchó a dos o tres personas para la discusión general, y en la discusión particular no se escuchó a nadie salvo una acción de invitación que hicimos y dibujos que por favor venga por lo menos el fiscal nacional para decirnos si esto estaba bien encaminado o no”, señaló. Revisa aquí la entrevista completa: