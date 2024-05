6721d3a3a3

77760476ff

Nacional Salud Emilio Santelices por eliminación de interconsultas en Hospital Sótero del Río: “Tenemos un sistema vulnerable que necesita cambios estructurales” El ex ministro de Salud apuntó a que para evitar este tipo de casos en el futuro, se tiene que cambiar la forma en que se gestionan las listas de espera en general. A su juicio, se debería implementar un sistema más centralizado. Fernanda Araneda Jueves 16 de mayo 2024 19:48 hrs. El exministro de Salud, Emilio Santelices.

Compartir en

“Extraordinariamente grave”, así calificó el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, la revelación de que en el Hospital Sótero del Río se eliminaron 323 mil interconsultas de la lista de espera. En un principio, se señalaron como principales causas del egreso que las atenciones ya se habían realizado, que el paciente no asistía, errores de digitación y atenciones duplicadas, pero finalmente, una auditoría encargada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente puso en evidencia que las interconsultas fueron eliminadas erróneamente y un grupo de pacientes quedó sin la atención que requería. Esto último, a su vez, generó la salida del director del hospital, Luis Arteaga, quien renunció este miércoles. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Santelices aseguró que los hechos “vulneran la fe pública” y además “ponen en una situación de mucha incertidumbre y vulnerabilidad a personas que además, están pasándolo mal porque están esperando atenderse hace mucho tiempo”. Asimismo, el también miembro del Centro de Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo expresó sus deseos de que esto sea “un hecho aislado”. “Sin embargo, nadie podría asegurar que lo sea. Por lo tanto, la tarea que viene a continuación es establecer cuáles son los sistemas de registro y de rendición de cuentas en relación a las listas de espera”, dijo. En otras palabras, Santelices apuntó a que para evitar este tipo de casos en el futuro, se tiene que cambiar la forma en que se gestionan las listas de espera en general. A su juicio, se debería implementar un sistema más centralizado. “La idea es que no existan planillas excel ni intermediarios que estén administrando localmente la lista en términos de registro, sino que cuando se genera el dato, este viaje y migre hacia los repositorios centrales donde se lleva el conteo de esa información, de tal manera que nadie puede intervenir, sacar o poner un enfermo, de no mediar la persona calificada, que efectivamente constate que un enfermo se debe agregar o sacar”, explicó. Para la ex autoridad del Gobierno de Sebastián Piñera, “ese debería ser el sistema al que deberíamos aspirar como país. Desde el nivel local al nivel regional y ahí me refiero al servicio de salud y luego al nivel central, Ministerio de Salud y Redes Asistenciales”. “Esa tecnología hoy día es posible de implementar y desconozco si lo que yo avance en su momento en esta materia se logró llevar a cabo. Entiendo que no ha ocurrido”, añadió. Por otra parte, el exministro enfatizó en la importancia de dar soluciones a las personas que se quedaron sin atención. De acuerdo a la información entregada esta semana por el mismo hospital, ya se han reingresado un total de 10 mil pacientes a la lista de espera. “Yo creo que hay un compromiso de parte de la autoridad de hacerlo. Cuánto se puedan demorar y cuál es el esfuerzo que tengan que hacer, no lo sé, pero el compromiso se debe adquirir con esas 300 mil personas, porque de lo contrario la verdad es que de una u otra manera uno estaría siendo cómplice de la situación generada por un subalterno, en este caso el equipo que estaba a cargo de las listas de espera del Sótero del Río” precisó. En tanto, Santelices recalcó que ahora se debe ir más allá de pedir la renuncia de las autoridades a cargo. “Yo creo que el llamado de atención es que tenemos un sistema que es vulnerable y lo que debemos hacer es revisar dónde está esa vulnerabilidad y poder corregirla”, dijo. El ex secretario de Estado sostuvo que nada puede asegurar que una situación de este tipo no se vaya a repetir o que pueda estar ocurriendo en otro lugar. Por ello, subrayó que este “es un tema demasiado sensible que requiere de cambios más estructurales”.

“Extraordinariamente grave”, así calificó el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, la revelación de que en el Hospital Sótero del Río se eliminaron 323 mil interconsultas de la lista de espera. En un principio, se señalaron como principales causas del egreso que las atenciones ya se habían realizado, que el paciente no asistía, errores de digitación y atenciones duplicadas, pero finalmente, una auditoría encargada por el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente puso en evidencia que las interconsultas fueron eliminadas erróneamente y un grupo de pacientes quedó sin la atención que requería. Esto último, a su vez, generó la salida del director del hospital, Luis Arteaga, quien renunció este miércoles. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Santelices aseguró que los hechos “vulneran la fe pública” y además “ponen en una situación de mucha incertidumbre y vulnerabilidad a personas que además, están pasándolo mal porque están esperando atenderse hace mucho tiempo”. Asimismo, el también miembro del Centro de Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo expresó sus deseos de que esto sea “un hecho aislado”. “Sin embargo, nadie podría asegurar que lo sea. Por lo tanto, la tarea que viene a continuación es establecer cuáles son los sistemas de registro y de rendición de cuentas en relación a las listas de espera”, dijo. En otras palabras, Santelices apuntó a que para evitar este tipo de casos en el futuro, se tiene que cambiar la forma en que se gestionan las listas de espera en general. A su juicio, se debería implementar un sistema más centralizado. “La idea es que no existan planillas excel ni intermediarios que estén administrando localmente la lista en términos de registro, sino que cuando se genera el dato, este viaje y migre hacia los repositorios centrales donde se lleva el conteo de esa información, de tal manera que nadie puede intervenir, sacar o poner un enfermo, de no mediar la persona calificada, que efectivamente constate que un enfermo se debe agregar o sacar”, explicó. Para la ex autoridad del Gobierno de Sebastián Piñera, “ese debería ser el sistema al que deberíamos aspirar como país. Desde el nivel local al nivel regional y ahí me refiero al servicio de salud y luego al nivel central, Ministerio de Salud y Redes Asistenciales”. “Esa tecnología hoy día es posible de implementar y desconozco si lo que yo avance en su momento en esta materia se logró llevar a cabo. Entiendo que no ha ocurrido”, añadió. Por otra parte, el exministro enfatizó en la importancia de dar soluciones a las personas que se quedaron sin atención. De acuerdo a la información entregada esta semana por el mismo hospital, ya se han reingresado un total de 10 mil pacientes a la lista de espera. “Yo creo que hay un compromiso de parte de la autoridad de hacerlo. Cuánto se puedan demorar y cuál es el esfuerzo que tengan que hacer, no lo sé, pero el compromiso se debe adquirir con esas 300 mil personas, porque de lo contrario la verdad es que de una u otra manera uno estaría siendo cómplice de la situación generada por un subalterno, en este caso el equipo que estaba a cargo de las listas de espera del Sótero del Río” precisó. En tanto, Santelices recalcó que ahora se debe ir más allá de pedir la renuncia de las autoridades a cargo. “Yo creo que el llamado de atención es que tenemos un sistema que es vulnerable y lo que debemos hacer es revisar dónde está esa vulnerabilidad y poder corregirla”, dijo. El ex secretario de Estado sostuvo que nada puede asegurar que una situación de este tipo no se vaya a repetir o que pueda estar ocurriendo en otro lugar. Por ello, subrayó que este “es un tema demasiado sensible que requiere de cambios más estructurales”.