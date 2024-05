Sergio Morresi por show musical de Milei: “Lo que busca es mantener su base electoral a cualquier costo”

8c7e860e92

En medio de las complejas condiciones económicas por las que atraviesa su país, la noche del miércoles el presidente argentino, Javier Milei, encabezó el lanzamiento de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”. La instancia incluyó un show musical del propio mandatario, quien se presentó frente a unas ocho mil personas en el teatro Luna Park de Buenos Aires. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Nacional del Litoral, Sergio Morresi, explicó que “no es la primera vez, ni siquiera en la región, en que un gobernante outsider mantiene su característica de showman aún después de ganar la votación”. “Es muy propio de algunos liderazgos, de este tipo de derechas extremas, adoptar esas características. No este tipo de shows a lo mejor, pero sí otros tipos de performance disruptivas, han sido propias de algunas derechas europeas o de Asia. No es algo tampoco tan extraño, aún si a los argentinos o a los chilenos nos parece muy extraño hoy y en estas circunstancias”, agregó. El académico argentino además apuntó a que esta clase de hitos resuenan en la base electoral de Milei. “Lo que está pasando en Argentina es algo que también me parece que se está dando en muchos países de la región y el mundo, que es que los presidentes o primeros ministros son electos por mayorías o minorías muy intensas y si bien, no logran concitar ni siquiera el apoyo tibio de aquellos que no votaron por él, lo que buscan es mantener su base electoral a cualquier costo”, señaló. “Lo que estamos viendo en Argentina es eso. Al mismo tiempo que es el presidente, que a esta altura de su mandato, menos apoyo de la sociedad tiene, no ha perdido de su propia base. No ha concitado ningún apoyo de la sociedad que no lo votó, pero de la que sí lo votó lo mantiene incólume”, insistió. Por otra parte, consultado respecto a la falta de una movilización ciudadana en contra del presidente argentino, Morresi aseguró que sí han habido manifestaciones pero que estas no han logrado un cambio significativo a nivel político. “Han habido dos huelgas generales y montones de huelgas parciales, pero son movilizaciones que no tienen una claridad política suficiente ni un liderazgo representativo de eso que podría ser la oposición”, indicó. En cuanto a las posibilidades de consolidación de la ultraderecha argentina, el doctor en Ciencia Política afirmó que este movimiento no solo se explica por la situación económica de Argentina “Lo que estamos viendo es que desde hace muchos años ya, en Argentina, en América Latina y en buena parte del mundo, es que se está procesando algo que ya lleva décadas, que es que luego del momento, vamos a decir, de gloria de el Estado de bienestar, del capitalismo democrático de postguerra, eso se empezó a desarmar. Eso que se desarmó es muy difícil de gobernar y es algo que diferentes maneras, ya sean más nacionalistas, más libre cambistas, más culturalistas o menos, se está viendo en muchos países del mundo”. Revisa la entrevista completa aquí:

