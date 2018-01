Zaldívar seguirá en el Congreso como integrante del Consejo de Asignaciones

La Comisión Bicameral aprobó el nombramiento de Andrés Zaldívar, en representación del Senado, como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (Crap), organismo encargado de fijar los criterios de uso de los fondos públicos destinados a financiar el ejercicio de los legisladores.

De esta manera, el senador podrá continuar al interior del Congreso pese a que en las elecciones pasadas no logró un cupo en el Parlamento.

De acuerdo a la normativa, este organismo debe contar con cinco miembros: un ex consejero del Banco Central, un ex decano de la facultad de Administración, Economía o Derecho de cualquier universidad reconocida por el Estado, un ex ministro de Hacienda, un ex senador y un ex diputado.

La dieta parlamentaria para este tipo de cargos corresponde a un monto mensual de 100 UF, es decir, 2,6 millones de pesos.